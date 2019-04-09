 أكرم إمام أوغلو يتولى منصب العمدة في إسطنبول | أخبار | DW | 17.04.2019

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أخبار

أكرم إمام أوغلو يتولى منصب العمدة في إسطنبول

بعد أسبوعين من الانتخابات البلدية المتنازع عليها في إسطنبول، تسلم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو رسمياً شهادة فوزه في الانتخابات، واحتفل مع أنصاره أمام مبنى البلدية رغم طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم بإعادة الانتخابات.

Türkei Ekrem Imamoglu (DHA/C. Ozer)

تلقى أكرم إمام أوغلو السياسي بحزب الشعب الجمهوري المعارض بعد ظهر الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) أوراق تعيينه عمدة لإسطنبول من قبل اللجنة الانتخابية المحلية في قصر العدالة بالمدينة. ثم توجه إمام أوغلو إلى مبنى البلدية، ليحتفل مع عشرات الآلاف من أنصار بمنصب العمدة، الذي كان بحوزة حزب العدالة والتنمية على مدى نحو 25 عاماً.

مختارات

لايزال الجدل مستمراً حول نتائج الانتخابات في إسطنبول، في ظل التقارب الشديد بين مرشح العدالة والتنمية ومرشح المعارضة. وفيما أمرت لجنة الانتخابات بإعادة فرز الأصوات في عدد من الدوائر أعلن مرشح المعارضة أنه يحتفظ بتقدمه. (04.04.2019)

تشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة ضربة موجعة لأردوغان، لكن خسارته لاسطنبول تشكل صدمة أكبر، حيث نشأ وترعرع وبدأت مسيرته السياسية فيها. فلماذا خسر الإسلاميون بزعامة اردوغان الانتخابات البلدية في المدن الكبرى؟ (01.04.2019)

وفي بهو مجلس بلدية إسطنبول وعد إمام أوغلو بالحكم بشفافية وخدمة جميع المواطنين "وليس خدمة شخص واحد أو مجموعة واحدة أو حزب". وأعلن عمدة إسطنبول الجديد عن قيامه بمسيرة في عطلة نهاية الأسبوع لتقديم برنامجه إلى أهالي المدينة. و دعت اللجنة الانتخابية السياسي بالمعارضة اليسارية القومية إلى توضيح سريع "من أجل السلام" للاعتراضات على نتائج الانتخابات، من قبل الحزب الحاكم. وصاح إمام أوغلو أمام عشرات الآلاف من المؤيدين أمام مبنى البلدية "لقد منحني هذا الشعب شرف قيادة أجمل مدينة في العالم". وشكر جميع "حماة الديمقراطية"، الذين باتوا في ليلة الانتخابات أمام صناديق الاقتراع، ومن ذلك الحين فصاعدًا، لن يحدث أن يستولي شخص ما على ثروة المدينة" على حد تعبيره، مضيفاً "لم نتخل قط عن المبادئ الأساسية للجمهورية ومبادئ أتاتورك".

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد قال الأربعاء إنه تم الإعلان عن فوز مرشحه لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في الانتخابات، التي أجريت قبل أكثر من أسبوعين. وقال الحزب إن أكرم إمام أوغلو حصل على الشهادة التي يحتاج إليها من مجلس انتخابات محلي، إلا أنه لم يصدر إعلان رسمي بذلك.

وطعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 31 آذار/ مارس بسبب ما وصفه بحدوث تزوير، وطلب رسمياً إعادة الانتخابات في إسطنبول. ولم يتضح بعد متى سيعلن المجلس الانتخابي الأعلى في أنقرة قراره في هذا الشـأن. وكانت النتائج الأولية لانتخابات رئاسة بلدية اسطنبول أظهرت فوز إمام أوغلو بفارق ضئيل، متقدماً على مساعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم طلباً إلى المجلس الانتخابي الأعلى في أنقرة، بإعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، حسبما قال نائب رئيس الحزب على احسان يافوز أمس الثلاثاء. وتتواصل عملية إعادة الفرز في دائرة واحدة متبقية في أعقاب طلب من حزب العدالة والتنمية، ولهذا لم يتم منح إمام أوغلو تفويضه حتى الآن.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Türkei Referendum Wahllokal in Istanbul Präsident Erdogan (Reuters/M. Sezer)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول توسيع سلطاته بأنه "قرار تاريخي". وصرح اردوغان للصحافيين في مقره باسطنبول "اليوم، اتخذت تركيا قرارا تاريخيا" مضيفا "مع الشعب، لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا".

  • Türkei Yildirim verkündet den Sieg der Ja-Sager (picture alliance/AA/Turkish Prime Ministry/M. Aktas )

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيفقد منصبه نتيجة الاستفتاء، قال إنه "بحسب النتائج غير الرسمية فإن الاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بنعم". وأضاف يلدريم في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة أن "الشعب التركي أعطى الكلمة الأخيرة بقوله نعم".

  • Türkei Referendum Auszählung in Gaziantep (picture alliance/AA/K. Kocalar)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في الساعة الخامسة عصر اليوم الأحد (16 نيسان / أبريل 2017)، بالتوقيت المحلي، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

  • Türkei Referendum Wahllokal in Diyarbakır (picture alliance/AP Photo/E. Tazegul)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. ويمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.

  • Türkei | Referendum | Stimmung in Izmir (DW/D. Heinrich)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    وتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

  • Türkei Referendum (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    وبفوز مؤيدي التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.

  • Türkei | Abstimmung über das Referendum (picture-alliance/AA/G. Nogay)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    بدأ العروسان التركيان حياتهما الزوجية بالتصويت على التعديلات الدستورية.

  • Türkei | Abstimmung über das Referendum (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    وشهدت عملية التصويت حضورا للعديد من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم بثيابهم التقليدية، وذلك لإظهار تمسكهم بالفترة العثمانية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

  • Türkei Referendum Wahllokal in Diyarbakir (Getty Images/AFP/I. Akengin)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    كما قتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للأنباء وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وتم وقف حوالي مئة ألف عن العمل.

  • Türkei Referendum Wahllokal in Ankara Devlet Bahceli MHP (picture-alliance/AA/M. Kaynak)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    قال رئيس حزب الحركة القومية التركي (معارض) دولت بهجه لي، إن السياسة في تركيا ستشهد إعادة هيكلة عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

  • Türkei Referendum Wahllokal in Ankara Devlet Bahceli MHP (picture-alliance/AA/M. Kaynak)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    تؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو

  • Türkei | Abstimmung über das Referendum (picture-alliance/AA/M. A. Ozcan)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    لكن اردال اكسونجور نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، قال إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات. وقال المجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أن المجلس سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها مزيفة متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.

  • Türkei Polizeibeamte (Getty Images/AFP/O. Kose)

    بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

    واضطر حزب الشعوب الديمقراطي خصوصا إلى القيام بحملته فيما يقبع أحد رئيسيه ونوابه في البرلمان في السجن بتهمة صلات مع حزب العمال الكردستاني. ونددت المعارضة في الأسابيع الأخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لأنصار اردوغان في الشوارع ووسائل الإعلام. (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

بفارق طفيف .. معسكر تعزيز سلطة أردوغان يفوز بالاستفتاء

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية فوز المعسكر المؤيد للتغيير الدستوري في تركيا الذي يتضمن في جوهره تحويل نظام الحكم إلى رئاسي. أردوغان رحب بنتيجة الاستفتاء فيما وعدت أحزاب معارضة بالطعن بنتيجته. (16.04.2017)  

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تشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة ضربة موجعة لأردوغان، لكن خسارته لاسطنبول تشكل صدمة أكبر، حيث نشأ وترعرع وبدأت مسيرته السياسية فيها. فلماذا خسر الإسلاميون بزعامة اردوغان الانتخابات البلدية في المدن الكبرى؟

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