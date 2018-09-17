 أكذوبة الجانب المظلم من القمر! | عالم المنوعات | DW | 04.01.2019

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منوعات

أكذوبة الجانب المظلم من القمر!

التقويم الهجري يقوم على القمر الذي يظهر هلالاً ويتحول إلى بدر ثم يصبح محاقاً فيتناقص ويختفي عن الأبصار، لكنّ النظرية التي تتحدث عن جانب القمر الذي لا نراه باعتبارهِ معتماً هي مغالطة كبرى.

Dunkle Seite des Mondes (Getty Images/NASA)

نحن نرى جانباً مضيئاً من القمر، ويستنتج كثيرون أنّ الجانب الذي لا نراه من القمر هو جانب معتم لأنّ نور الأرض لا يسقط عليه، وعلى هذا تحدثت الأنباء مؤخرا عن مسبار صيني هبط على جانب القمر "المعتم"، وهذه مغالطة إذ أنّ القمر مقسّم إلى جانب قريب إلى الأرض، وجانبٍ بعيدٍ عنها، والجانب البعيد ليس معتماً، بل يواجه نور الشمس ويبقى مضيئاً. وهكذا حين نترقب ظهور هلال الشهر العربي الجديد، فإنّ الجانب البعيد من القمر سيكون مغموراً بنور الشمس لكن في اتجاه معاكس لمسقط أنظارنا، مثلما يكون جانب من الأرض مضيئاً أيضاً.

ولإيضاح ذلك، نشر موقع "شبيغل أولاين" الألماني تقريراً يتحدث بالتفصيل عن حقائق القمر ودوراته حول الأرض وحول نفسه. فالقمر الذي نراه ثابتاً، له محور،  يدور من خلاله حول الأرض في مدة تستغرق 27 يوما و3 ساعات تقريباً، وهي الدورة التي تنتج بالنهاية دورانه حول نفسه في نفس المدة، كما كشف تقرير لموقع "سبيس دوت كوم" المتخصص بشؤون الفضاء (29,54 يوما حسب موسوعة ويكيبيديا الشعبية) . وبين الحركتين يوجد ما أسماه العلماء ب"الدوران المتزامن" وهو المسؤول عن إخفاء حركة القمر البطيئة عن أبصارنا.

لكنّ دوران القمر حول نفسه ودورانه حول الأرض غير متطابقين تماماً، فالقمر يدور حول الأرض في مدار بيضوي الشكل يقترب من كوكبنا ويبتعد عنه، وحين يقترب من الأرض تتباطأ حركة الدوران بسبب شدة الجاذبية الأرضية ما يتيح لمن ينظر إليه مشاهدة 8 درجات إضافية على الجانب الشرقي منه، أما حين يبتعد، فتكون سرعته في أوجها، فتضاف 8 درجات أخرى تظهر في الجانب الغربي (هلال، بدر، محاق).

ولو أتيح للبعض مشاهدة الجانب البعيد من القمر كما جرى مع طاقم سفينة الفضاء "ابولو 8" في (الثاني عشر من كانون الثاني/ ديسمبر 1969) فسيكون المشهد مغايرا تماماً للمشهد الذي اعتدنا أن نراه من جانب القمر القريب. الجانب البعيد شكله عبارة عن فوهات متعددة، وتملك ناسا ووكالات الفضاء الأخرى صوراً بعثت بها الأقمار الصناعية لذلك الجانب الذي لا نراه.

وكما تؤثر جاذبية القمر بموجات المحيطات والبحار مولدة مداً وجزراً يومياً، فإنّ جاذبية الأرض تؤثر بدورها في القمر، لاسيما أنّها أشد بكثير من جاذبيته، ولكن بما أنّ القمر جافٌ لا مياه على سطحه، فإنّ الأرض تسحب قشرته في مناطقها المرتفعة، ما يخلق فيها انتفاخا موجياً في النقطة الأقرب له من الأرض، الانتفاخ لا يظهر في القمر نفسه، بل في محور دورانه، فيصبح بيضوياً. وتحاول الأرض أن تحافظ على جذبها للقمر، ما يخلق احتكاكاً موجياً يبطئ من حركة القمر لدرجة أنّ وجهه المواجه للأرض يبقى نفسه بشكل دائم.

ملهم الملائكة/ ع.خ

  • Flash-Galerie Himmelsscheibe von Nebra

    القمر - حقائق وأساطير

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  • Phasen des Blutmonds im Juli 2018 (Foto: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    القمر - حقائق وأساطير

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  • Mythos Mond Bildergalerie Zwei Männer in Betrachtung des Mondes von Caspar David Friedrich

    القمر - حقائق وأساطير

    محمّل بالمعاني

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  • Bildergalerie - Zehn Gründe für Hessen EINSCHRÄNKUNG

    القمر - حقائق وأساطير

    ملهَم الشعراء

    في الأدب، طالما كان القمر ملهَما للشعراء، بل أنّ القصائد الحديثة تستلهم تضاريس القمر من صور الأقمار الصناعية. القمر رمز الحزن الرومانتيكي والشوق إلى الهدوء كما عبّر عنها الشاعر الألماني غوته الظاهر في الصورة في قصيدته الشهيرة "على القمر". وفي الشعر العربي قال أبو نؤاس متغزلاً "يا قَمَـرَ اللّيْـلِ إذا أظلَمَـا... هـل يَـنْـقُصُ التَّـسليـمُ من سلَّمَـا"

  • Mythos Mond Bildergalerie Sänger Elvis Presley 1956

    القمر - حقائق وأساطير

    القمر تعويه الذئاب ويناجيه الفنانون!

    يثير القمر الحيوانات، فتعويه الذئاب في نداءاتها الليلة المرعبة، وتهنده البوم رمز الحكمة والسحر، لكنّ المغنين بدورهم غنوا للقمر مراراً، فقد غنى ألفس بريسلي الظاهر في الصورة "القمر الأزرق"، كما غنى الفريق الشهير بنك فلويد "الجانب المعتم من القمر". فيما غنت أم كلثوم " يا قمر ليلي يا ظل نهاري".

  • Mythos Mond Bildergalerie Filmstill aus Der Wolfsmensch 1941 von George Waggner

    القمر - حقائق وأساطير

    الرعب الملازم للرومانسية!

    منذ قرون سحيقة حيكت قصص وأساطير حول أناس يتحولون إلى ذئاب حين يكتمل القمر، وعُرفت الظاهرة بالذئبية. الصورة لقطة من فيلم "الرجل الذئب" المنتج عام 1941. لكنّ القمر ظهر في السينما العربية أيضا، وربما كان فيلم "رحلة إلى القمر" من بطولة اسماعيل يس ورشدي أباظة خمسينيات القرن الماضي رائداً في هذا المجال.

  • Mythos Mond Bildergalerie Astronaut Edwin E. Aldrin

    القمر - حقائق وأساطير

    القمر في قلب الحدث !

    عام 1969 وضع رجل الفضاء الأمريكي نيل ارمسترونغ قدمه على القمر، لينزع عنه كل هالة السحر والأخيلة الرومانسية. فهذا الجرم السماوي الذي ارتبط بقوة السحر والقوى الخارقة وخيال الفنانين عبر القرون، سار عليه رائد الفضاء بز آلدرن الظاهر في الصورة وجرده من غلالته الفضية، وهكذا انتصر العلم على خيال الإنسان.

  • Screenshot www.moonmoonmoonmoon.com

    القمر - حقائق وأساطير

    جاذبية متنامية

    مسير الإنسان على سطح القمر لم يقتل أسطورته، ففي عام 2013 أطلق الفنان الصيني آي واي واي وزميله الدانماركي اولافور إيلياسون مشروع "القمر" حيث بوسع كل من يزوره أن يترك أثراً عليه "Moon" project من خلال رابط الكتروني، "بهذا يرى الإنسان أنّ القمر ينمو ويتسع بوصول مزيدٍ من الناس له" كما يقول الفنانان صاحبي المشروع. فيليب يديكه/ ملهم الملائكة


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