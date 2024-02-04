أكثر من 878 يوما في الفضاء.. رائد فضاء روسي يحطم رقما قياسيا

حطم رائد فضاء روسي الرقم القياسي في البقاء في الفضاء المسجل باسم زميل له متجاوزا 878 يوما في الفضاء. الرجل البالغ من العمر 59 عاما يقضي إقامته الخامسة في محطة الفضاء الدولية.

قالت وكالة الفضاء الروسية إن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سجل اليوم الأحد (الرابع من شباط/ فبراير 2024) رقما قياسيا عالميا لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض متجاوزا مواطنه غينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يوما.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل البالغ 59 عاما وهو قائد فرقة رواد الفضاء "روسكوزموس"، هو حاليا في إقامته الخامسة على محطة الفضاء الدولية. وسجل كونونينكو الآن وقتا أطول للبقاء في المدار مقارنة بزميله الروسي وحامل الرقم القياسي السابق غينادي بادالكا. وقالت "روسكوزموس" إن بادالكا أمضى 878 يوما و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية في الفضاء على مدار خمس مهام كانت آخرها حتى عام 2015 . ومن المقرر أن يستمر بقاء كونونينكو الحالي في الفضاء حتى 23 أيلول/سبتمبر.

وكان كونونينكو قد انطلق إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة في عام 2008.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي ألف يوم في الفضاء في الخامس من يونيو/ حزيران، و1110 أيام بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

محطة الفضاء الدولية ومركبة النقل الروسية. صورة من: Roscosmos State Space Corporation/AP/picture alliance

وفي مقابلة لوكالة تاس من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومترا من الأرض قال كونونينكو "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية". وأضاف "فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخرا بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد روسي".

رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو مع زميلته رائدة الفضاء الأميركية لورال أوهارا. صورة من: Sergei Savostyanov/TASS/picture alliance

وانطلقت رحلة كونونينكو الحالية إلى المحطة الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24. وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاونا بين الولايات المتحدة وروسيا . وفي ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت روسكوزموس تمديد برنامج الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية مع وكالة ناسا حتى 2025.

وانهارت العلاقات في مجالات أخرى بين البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين تقريبا، وهو ما ردت عليه واشنطن بإرسال أسلحة إلى كييف وفرض حزم عقوبات متتالية على موسكو.

ع.خ / (د ب ا، أ ف ب)