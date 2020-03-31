 أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا وحصيلة العالم تقترب من المليون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2020

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أخبار

أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا وحصيلة العالم تقترب من المليون

بحسب معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية فقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872. فيما  أظهرت بيانات مجمعة أن عدد الإصابات اقترب من 940 ألفاً عالمياً.

بوابة براندنبورغ وسط العاصمة الألمانية برلين في مارس/ آذار 2020

شوارع ألمانيا تشهد حركة قليلة وسط إجراءات العزل التي فرضتها الحكومة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس (2 أبريل/ نيسان 2020) ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 872 حالة. وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.

يأتي ذلك في وقت استقبلت فيه مستشفيات ألمانية 113 مصاباً بالفيروس من دول أوروبية أخرى. وقال وزارة الخارجية الألمانية إنه من بين المصابين، جاء 85 من مناطق مثقلة بالأعباء في فرنسا، و26 من إيطاليا واثنان من هولندا.

ونقل البعض على متن طائرات سلاح الجو الألماني. وتم حجز 81 سريراً إضافياً في أنحاء ألمانيا لمرضى من إيطاليا و13 سريراً لمرضى من فرنسا.

وقالت ألمانيا إنها عرضت على إسبانيا أماكن للمرضى الذين يحتاجون لرعاية مركزة، لكن الحكومة الإسبانية لم ترد بعد وتركز على إعادة توزيع المرضى داخل إسبانيا.

طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني

نقلت القوات الجوية الألمانية عدداً من المرضى من دول أوروبية مختلفة لمعالجتهم داخل ألمانيا

كما أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن ألمانيا أرسلت إلى إيطاليا سبعة أطنان من مواد الإغاثة، بما في ذلك أجهزة وأقنعة للتنفس.

من جانب آخر قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية للإذاعة الرسمية اليوم الخميس إن بلاده قد تشهد ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل/ نيسان، مضيفاً أنه ليس من المستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.

وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.

مختارات

ضرب فيروس كورونا فرنسا بقوة في الأيام الماضية بعدد يزيد عن 25 ألف مصاب، 1300 متوفى. وفي ظل الضغط الشديد على النظام الصحي هناك، علمت مجلة "شبيغل" الألمانية أن باريس ستطلب رسميا من الجيش الألماني التدخل للمساعدة. (26.03.2020)

في إشارة مهمة للتضامن الأوروبي، استقبلت ألمانيا مصابين بفيروس كورونا من كل من إيطاليا وفرنسا لعلاجهم في مشافيها. ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها للتحلي بالصبر في مواجهة الأزمة. (28.03.2020)

أعلنت السلطات الإيطالية إنها ستمدد فترة الإغلاق في البلاد للعمل على استئصال وباء كورونا المستجد، بعدما بلغ تجاوز عدد الوفيات 10 آلاف، فيما سجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة. (29.03.2020)

حذر الرئيس الأمريكي ترامب مواطنيه من أسبوعين قادمين "مؤلمين جدا جدا"، في وقت سٌجل فيه عدد قياسي في معدل الوفيات، والسيناريوهات المتوقعة أشد سوءًا. (01.04.2020)

من جهة أخرى أصبحت فرنسا رابع دولة تتخطى حاجز الأربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين تبذل الحكومة قصارى جهدها كي تظل متقدمة على وتيرة تسارع الإصابات بالفيروس فيما يتعلق بالأسرة المزودة بأجهزة تنفس صناعي والتي تمتلئ سريعاً بالمرضى.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 509 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4032 حالة. لكن بعد تزايد الوتيرة خلال اليومين الماضيين تباطأت نسبة الزيادة في الوفيات في فرنسا التي تعيش الآن أسبوعها الثالث تحت حالة العزل العام في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس.

وقال جيروم سالومون مدير وكالة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 56989 بزيادة نسبتها تسعة في المئة مقابل زيادة نسبتها 17 بالمئة يوم الثلاثاء.

مريض بكورونا يتم نقله عبر القطار في فرنسا

تم نقل عدد من المرضى في فرنسا من مدن مختلفة إلى المستشفيات عبر قطارات مجهزة

الإصابات تقترب من مليون حول العالم

 أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات اقترب من 940 ألفاً حتى صباح اليوم الخميس. وكشفت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 936 ألفاً حتى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 195 ألفاً.وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 47 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 215 ألف حالة إصابة و5011 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 111 ألف حالة إصابة و13155 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81554 حالة إصابة و3312 حالة وفاة.

ع.ح /ع.غ (رويترز، د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

دخلت عدة عقاقير استعملت في علاج أمراض فيروسية مختلفة الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أنها مازالت قيد التجربة السريرية في مستشفيات العالم. كيف تعمل ولماذا اُختيرت من بين كل العقاقير المعروفة؟ الجواب في معرض الصور. (30.03.2020)  

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