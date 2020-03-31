أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا وحصيلة العالم تقترب من المليون

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس (2 أبريل/ نيسان 2020) ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 872 حالة. وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.

يأتي ذلك في وقت استقبلت فيه مستشفيات ألمانية 113 مصاباً بالفيروس من دول أوروبية أخرى. وقال وزارة الخارجية الألمانية إنه من بين المصابين، جاء 85 من مناطق مثقلة بالأعباء في فرنسا، و26 من إيطاليا واثنان من هولندا.

ونقل البعض على متن طائرات سلاح الجو الألماني. وتم حجز 81 سريراً إضافياً في أنحاء ألمانيا لمرضى من إيطاليا و13 سريراً لمرضى من فرنسا.

وقالت ألمانيا إنها عرضت على إسبانيا أماكن للمرضى الذين يحتاجون لرعاية مركزة، لكن الحكومة الإسبانية لم ترد بعد وتركز على إعادة توزيع المرضى داخل إسبانيا.

نقلت القوات الجوية الألمانية عدداً من المرضى من دول أوروبية مختلفة لمعالجتهم داخل ألمانيا

كما أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن ألمانيا أرسلت إلى إيطاليا سبعة أطنان من مواد الإغاثة، بما في ذلك أجهزة وأقنعة للتنفس.

من جانب آخر قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية للإذاعة الرسمية اليوم الخميس إن بلاده قد تشهد ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل/ نيسان، مضيفاً أنه ليس من المستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.

وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.

من جهة أخرى أصبحت فرنسا رابع دولة تتخطى حاجز الأربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين تبذل الحكومة قصارى جهدها كي تظل متقدمة على وتيرة تسارع الإصابات بالفيروس فيما يتعلق بالأسرة المزودة بأجهزة تنفس صناعي والتي تمتلئ سريعاً بالمرضى.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 509 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4032 حالة. لكن بعد تزايد الوتيرة خلال اليومين الماضيين تباطأت نسبة الزيادة في الوفيات في فرنسا التي تعيش الآن أسبوعها الثالث تحت حالة العزل العام في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس.

وقال جيروم سالومون مدير وكالة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 56989 بزيادة نسبتها تسعة في المئة مقابل زيادة نسبتها 17 بالمئة يوم الثلاثاء.

تم نقل عدد من المرضى في فرنسا من مدن مختلفة إلى المستشفيات عبر قطارات مجهزة

الإصابات تقترب من مليون حول العالم

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات اقترب من 940 ألفاً حتى صباح اليوم الخميس. وكشفت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 936 ألفاً حتى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 195 ألفاً.وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 47 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 215 ألف حالة إصابة و5011 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 111 ألف حالة إصابة و13155 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81554 حالة إصابة و3312 حالة وفاة.

ع.ح /ع.غ (رويترز، د ب أ)