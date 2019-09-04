أكثر من 70 ألف شخص بلغوا قرناً من الزمان في اليابان

ذكر تقرير ياباني رسمي أن أكثر من 70 ألف شخص بلغوا المائة عام لأول مرة في اليابان، مسجلين بذلك رقماً قياسياً للعام الـ49 على التوالي. وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية في التقرير إن الرقم زاد بنسبة اثنين في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ العدد 71 ألفاً و238 شخصاً.
وتشكل النساء حوالي 88 في المائة من إجمالي المعمرين الذين تخطوا عتبة قرنهم الأول، وفقاً للتقرير الذي تم نشره قبيل العطلة العامة الرسمية بمناسبة "يوم احترام المسنين".
وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين ممن بلغوا مائة عام أو أكثر منذ إعلان الحكومة اليابانية عن أن 153 شخصاً تجاوزوا سن المائة في عام 1963، إلى أن تجاوز العدد عشرة آلاف معمر عام 1998، ثم وصل لـ20 ألف في عام 2012.
يذكر أن أكبر معمرة في العالم سجلتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية هي اليابانية "كين تاناكا" البالغة من العمر 116 عاماً، والتي ولدت عام 1903 وتعيش حالياً في مدينة فوكوكا الواقعة جنوب غرب اليابان.
وتواجه اليابان عبئاً سكانياً متزايداً بسبب عقود من تسارع وتيرة الشيخوخة بين السكان وانخفاض معدلات المواليد، إذ من المتوقع أن يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر 38 في المائة من إجمالي السكان بحلول عام 2060، وفقاً لتوقعات المعهد الوطني لبحوث السكان والأمن بمدينة طوكيو.
د.ب/ ي.أ (د ب أ)
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
كلمة ساموراي مشتقة من "saberu" ما يعني باللغة اليابانية "يخدم". اكتسب محاربو الساموراي النبلاء المزيد من القوة التي انعكست على البلاد على مر العقود وخصوصاً في القرنين السابع والثامن عشر. وما يزال الدليل على ذلك حاضراً حتى يومنا هذا في الدروع الرائعة، والأقنعة والخوذات التي تعتبر مثالاً عن الفن الحقيقي كالتي تظهر (في الصورة) وقد صنعت من المعدن، والخشب، والجلود والحرير، وجلد الدب.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
جمع غابرييل باربييه مولر مع زوجته الدروع والخوذات والأسلحة من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر. وتعتبر المجموعة التي عرضت في متحف خاص في دالاس بالولايات المتحدة منذ عام 2012 ، والآن في ميونخ، الأكبر في العالم.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
يجب أن تقوم الخوذات والأقنعة بردع العدو أو على الأقل بترهيبه وإخافته. كما أن الغرض من أشكالها المختلفة مثل الشياطين، والتنين، والحيوانات الخطرة، والآلهة البوذية أن توفر حماية نفسية للمحارب.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
قال أحد قادة الساموراي: "السيف هو روح الساموراي، ويتعرض الشخص الذي يخسر سيفه للاضطهاد كما قد يخضع لأشد العقوبات ". ويتميز السيف بنصله الحاد، مما يجعله سلاحاً خطيراً بإمكانه أن يقطع الجسد. وكانت السيوف تعامل باحترام شديد لأنها تمثل روح الساموراي.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
تعود معظم المعروضات في المجموعة، والتي يمكن مشاهدتها حالياً في معرض ميونخ للفنون" كونستهاله"، إلى ما يسمى فترة "إيدو" (1603-1868)، والتي عرفت كفترة سلام بعد عقود من الحرب في اليابان. وواصل محاربو الساموراي ممارسة فنون الدفاع عن النفس، إلا أنهم قد تولوا أعمالاً في الإدارة الحكومية، والتعليم والتجارة.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
في زمن السلم الذي دام 250 عاماً، الفترة الأطول في التاريخ الياباني، ظهرت العديد من الدروع، والخوذات الفخمة. إذ اعتبرت فترة حكم قادة الساموراي في اليابان بزمن الأرستقراطية العسكرية.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
شهد عام 1868 نهاية حقبة الساموراي، وحكم الشوغونات، ليحل مكانه حكم الإمبراطور الذي تسلم السلطة.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
في اليابان الحديثة، لم يكن هناك مكان متاح للفرسان النبلاء. ولكن ما تزال أسطورة الساموراي مستمرة. يمكن مشاهدة معرض "الساموراي روعة الفروسية اليابانية" الذي يستمر حتى (30 حزيران/ يونيو 2019) في كونستهاله في ميونخ. نادين فوجيك/ ريم ضوا.