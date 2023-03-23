 أكثر من 68 مليار دولار سحبت من مصرف كريدي سويس قبل الاستحواذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2023

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أكثر من 68 مليار دولار سحبت من مصرف كريدي سويس قبل الاستحواذ

أعلن بنك كريدي سويس نتائجه الفصلية للربع الأول من العام الجاري مشيراً إلى أن عشرات المليارات سحبت منه قبيل عملية الاستحواذ التي أُجريت على عجل. وتعرض المصرف لعدد من الفضائح في السنوات الماضية.

بنك كريدي سويس (19/3/2023)

تعرض كريدي سويس لعدد من الفضائح في السنوات الماضية وبعد أن أثار انهيار ثلاثة مصارف أميركية محلية ذعرا في الأسواق المالية، بدا البنك الحلقة الأضعف في السلسلة.

سُحبت عشرات مليارات الدولارات من مصرف كريدي سويس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، وفق ما جاء في النتائج الفصلية الأخيرة التي أعلنها البنك الإثنين (24 نيسان/أبريل 2023)، وذلك على الأرجح قبل استحواذ منافسه يو بي أس، عليه.

وسجّل ثاني أكبر بنك في سويسرا سحب 61,2 مليار فرنك سويسري (68,6 مليار دولار) في الربع الأول وحده.

مختارات

رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، أعلنت عدة دول أوروبية رفع أسعار الفائدة. وتهدف هذه الخطوة التي تأتي غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي كلفة الإقراض إلى كبح التضخم.

سعى المستشار الألماني شولتس لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك كريدي سويس. وأكد شولتس على أنّ "ودائع المدخرين الألمان آمنة"، مشيرا إلى "قوة الاقتصاد الألماني".

مازالت العوامل التي أدت إلى انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك" تقلق الأوروبيين رغم اتخاذ السلطات الأمريكية تدابير حاسمة للحيلولة دون تفاقم الأمر لاسيما إجراءات حماية أموال المودعين.

في الوقت نفسه، حقّقت الأرباح الصافية للبنك ارتفاعاً مسجلة 12,4 مليار فرنك، بعد خسارة كبيرة العام الماضي، بفضل صفقة الاستحواذ على ديون كريدي سويس العالية المخاطر، ضمن الصفقة مع يو بي أس.

وكان المستثمرون يترقبّون النتائج لرصد مؤشرات على حجم التحديات التي يواجهها يو بي إس.

وقال كريدي سويس إن "السحوبات البارزة للأصول الصافية" كانت كبيرة بشكل خاص في النصف الثاني من شهر آذار/مارس، عندما ساد الهلع قبيل عملية الاستحواذ التي أُجريت على عجل. وأضاف في تقرير عائداته "السحوبات هدأت لكن الحركة حتى 24 نيسان/أبريل 2023 لم تكن قد عادت إلى ما كانت عليه". في الوقت نفسه، قال البنك إن أرباحه الصافية ارتفعت إلى 12,4 مليار فرنك.

وطلبت السلطات السويسرية في إطار عملية الدمج الهائلة بين المصرفين السويسريين الشهر الماضي اعتبار 16 مليار فرنك سويسري (17,9 مليار دولار) من "سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال" (إيه تي وان) عديمة القيمة.

وأغضب القرار الصادر عن هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) حملة السندات الذي أطلقوا إجراءات قانونية ضد هذه الهيئة الناظمة.

وقال كريدي سويس إن نتائجه الفصلية تعزّزت أيضاً من خلال بيع جزء من أصوله المالية المورقة (يقوم التوريق على تحويل الديون إلى صكوك وسندات وطرحها في السوق للحصول على سيولة)، إلى شركة "أبولو غلوبال ماناجمنتت" (Apollo Global Management).

رغم ذلك، قال البنك إنه تكبّد خسائر قبل اقتطاع الضرائب بالنسبة لربع مبلغ 1,3 مليار فرنك سويسري.

وقال البنك الذي أطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خطة إعادة هيكلة واسعة بما في ذلك إنشاء ذراعه الاستثماري، إن الفرع مُني بخسارة معدلة قبل الضرائب بلغت 337 مليون في الربع الأول. وحذّر من أنه "في ضوء إعلان الاندماج والتأثير السلبي على الإيرادات (...) ورسوم إعادة الهيكلة وتكاليف التمويل"، من المتوقع أن يسجل خسائر "ملموسة" في الربع الثاني وبشكل إجمال على مستوى كل عام 2023.

وقد يكون التقرير الفصلي الصادر الاثنين آخر تقرير لكريدي سويس، اعتماداً على المدة التي سيستغرقها إنهاء الاندماج مع بنك يو بي إس.

متى يكون البنك مهما للاستقرار المالي؟

تعرض كريدي سويس لعدد من الفضائح في السنوات الماضية وبعد أن أثار انهيار ثلاثة مصارف أميركية محلية ذعراً في الأسواق المالية، بدا البنك الحلقة الأضعف في السلسلة.

وخلال نهاية أسبوع محمومة، نظمت السلطات السويسرية صفقة إنقاذ طارئة وضغطت على يو بي إس للموافقة على عملية دمج كبرى بقيمة 3,25 مليار دولار ليل 19 آذار/مارس.

وفي تبريره للقرار أمام البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس السويسري ألان بيرسيه "لولا التدخل لوجد كريدي سويس نفسه، على الأرجح، في حالة تخلف عن السداد في 20 أو 21 آذار/مارس".

في العام 2022، مُني كريدي سويس بخسارة بمقدار 7,3 مليار فرنك، مع تسجيل 110,5 مليار فرنك من السحوبات في الربع الأخير وحده. ويمثّل ذلك نقيضاً صارخاً لأرباح بمقدار 7,6 مليار دولار سجلها يو بي إس العام الماضي.

ويُتوقع أن ينشر يو بي إس نتائجه للربع الأول الثلاثاء. ويقرّ المحللون لدى بنك زوريخ كانتونال أن نتائج يو بي إس ستكون بمثابة "عرض جانبي"، في وقت تشخص الأنظار إلى "الشكوك المحيطة بالدمج المقرر مع كريدي سويس".

ويوافق المحلل لدى فونتوبيل أندرياس فنديتي الرأي محذراً في مذكرة بحث من أن تقرير كريدي سويس "يكشف عن الوضع السيء للمؤسسة". وقال "يو بي إس يواجه دون شك مهمة كبيرة (وملحة) تتمثل في إجراء إعادة هيكلة عميقة لمنافسه السابق".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

  • tüten voller geld (fotolia)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أظهرت دراسة لمؤسسة الإغاثة (أوكسفام) أن الهوة بين الأغنياء والفقراء تباعدت منذ عام 2015 بشكل غير مسيوق. وحسب الدراسة فإن أغنى ثمانية أشخاص من أغنياء العالم يمتلكون ثروة تقترب مما يمتلكه نصف فقراء البشرية إجمالا. واستندت الدراسة إلى بيانات متعددة المصادر، منها على سبيل المثال تقديرات مجلة فوربس بشأن ثروة أغنى ثمانية رجال في العالم بالإضافة إلى بيانات بنك كريدي سويس بشأن ثروة العالم.

  • Symbolbild Gegensatz von Armut und Reichtum (picture alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    وقالت (أوكسفام) التي وصفت الفجوة بأنها "فاحشة" إنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه ثمانية أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية. وطبقا لأحدث الحسابات فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصا تساوي ثروة أفقر 50 بالمائة من سكان الأرض.

  • Michael Bloomberg 2014 (Reuters)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    يعتقد أن ثروة مايكل بلومبيرغ محافظ نيويورك السابق قد وصلت في عام 2016 إلى 40 مليار دولار، وأحتل بذلك المركز الثامن في قائمة الأغنى في العالم حسب ارقام مجلة "فوربس". ويعمل بلومبيرغ في عدة مجالات، منها الإعلام ويمتلك عدة قنوات تلفزيونية، وكذلك في مجال الاستثمار وفي مجال البرمجيات.

  • Flash-Galerie Larry Ellison (AP)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أما لاري إليسون المدير التنفيذي السابق لشركة أوراكل للبرمجيات فانخفضت ثروته من نحو 55 مليار دولار في عام 2015 إلى 43.6 مليار دولار في عام 2016، حسب مجلة فوربس. لكنه ما زال ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم وحل في المركز السابع.

  • Barcelona Mobile World Kongress Zuckerberg (Reuters/A. Gea)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ كان في المركز السادس وبثروة وصلت إلى 44.6 مليار دولار في عام 2016. وكانت مجلة فوربس قد وضعته في المركز العاشر في العام الماضي ضمن قائمة الرجال الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم.

  • Amazon-Gründer Jeff Bezos (picture-alliance/dpa)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    قُدرت ثروة جيف بيزوس المدير التنفيذي لموقع أمازون بـ 45.2 مليار دولار في عام 2016. بيزوس من مواليد 1964 وأسس موقع أمازون في سنة 1994.

  • Carlos Slim Helu (Getty Images)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    كان المكسيكي كارلوس سليم من أغنى أغنياء العالم، لكنه تراجع إلى المركز الرابع في عام 2016. ووصلت ثروته إلى 50 مليار دولار، ويملك سليم شركات عملاقة للاتصالات.

  • Warren Buffet (picture-alliance/dpa)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافت كان في المركز الثالث ووصلت ثروته إلى 60.8 مليار دولار.

  • Amancio Ortega (picture-alliance/abaca)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أمانسيو أورتيغا قفز إلى المركز الثاني عالميا بعد أن كان في المركز الرابع في عام 2015. وأورتيغا هو مالك سلسلة محال "زارا" للملابس. وكانت ثروته قد وصلت إلى 67 مليار دولار في عام 2016.

  • Bildergalerie Linkshänder Bill Gates (Paul J. Richards/Getty Images)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    بيل غيتس هو أغنى شخص في العالم لعام 2016 حسب مجلة فوربس ووصلت ثروته إلى 75 مليار دولار. بينما كان في المركز السابع في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في العالم، حسب نفس المجلة.

    الكاتب: زمن البدري


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