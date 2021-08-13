 أكثر من 60 موقوفا في قضية قتل وحرق شاب في الجزائر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2021

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أخبار

أكثر من 60 موقوفا في قضية قتل وحرق شاب في الجزائر

لا تزال قضية مقتل وحرق شاب جزائري، اتهم خطأ بالتورط في الحرائق التي اجتاحت الجزائر مؤخرا، تلقي بظلالها على المشهد العام في الجزائر، حيث أفادت السلطات أن عدد الموقوفين على خلفية هذه القضية تجاوز 60 شخصا.

جمال بن اسماعيل، الذي قتل وحرق بعد الاشتباه بالخطأ في تسببه في حرائق منطقة القبايل بالجزائر

جمال بن اسماعيل، الذي قتل وحرق بعد الاشتباه بالخطأ في تسببه في حرائق منطقة القبايل بالجزائر

أعلنت الشرطة الجزائرية الثلاثاء (17 أغسطس/آب) بلوغ عدد الموقوفين في قضية قتل وحرق شاب، اتّهم خطأً بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل التي اجتاحتها النيران في الأيام الأخيرة، إلى 61 شخصا على إثر توقيف 25 آخرين. وأثار مقتل جمال بن اسماعيل بطريقة بشعة صدمة في البلاد رغم الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها الحرائق.

مختارات

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنّ الشرطة أوقفت "25 آخرين" في عدد من ولايات البلاد. وأوضح البيان أنّه بناء على تحقيق أولي، بلغ "العدد الإجمالي للموقوفين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة 61 شخصا (...) لهم المسؤولية بدرجات مختلفة في قتل، حرق وتنكيل جثة، وتحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني".

وكان بن اسماعيل البالغ 38 عاماً، ذهب طوعاً إلى بلدة الأربعاء-نايث-إيراثن شمال البلاد، للمساعدة في إطفاء الحرائق التي أودت ب90 شخصا على الأقل في نحو اسبوع. كما أنّه سلّم نفسه إلى الشرطة لدى معرفته بأنه من بين المشتبه بإشعالهم النيران.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا من الأشخاص الذين أحاطوا بسيارة الشرطة، وأقدموا على سحب الشاب منها بعد ضربه. ثمّ قتل الشاب وأحرقت جثته، فيما كان عدد من الشبان يلتقطون صور "سيلفي" أمام الجثة.

وتقول السلطات إنّ غالبية الحرائق في منطقة القبائل تسببت بها أفعال "جنائية"، ولكن من دون كشف أدلة. وتوجّه الاتهامات إلى حركة استقلال القبائل المعروفة اختصارا باسم "ماك". وقال بيان الشرطة إن التحقيق أفضى إلى "اكتشاف شبكة مختصة في الإجرام (...) مصنفة كمنظمة إرهابية"، في إشارة إلى "ماك".

وواصلت فرق الإنقاذ الثلاثاء جهودها لإخماد ثمانية حرائق في خمس مناطق مختلفة. وفي كل عام، تشتعل حرائق الغابات في شمال الجزائر. وفي عام 2020 أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية.

هـ.د، ص.ش (أ ف ب)

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  • الحرائق في اليونان

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  • إجلاء المتضررين من الحرائق في جزيرة يونانية

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  • الحرائق في روسيا

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  • الحرائق في روسيا

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    هذا ليس ضباب الصباح!

    الأضرار لا تقتصر على المناطق المشتعلة فحسب، بل تسبب الحرائق أضراراً صحية لسكان المناطق المجاورة، إذ يصل الدخان الكثيف إلى المناطق المأهولة بالسكان، كما يظهر في مدينة كراسنويارسك السيبيرية في الصورة. وهذا ما يزيد من معاناة الأشخاص، خصوصاً كبار السن والأطفال، حيث يكاد يكون من المستحيل التنفس في الخارج.

  • الحرائق في اليونان

    الكوكب يحترق.. والسبب التغير المناخي!

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    عند اشتعال الحرائق، لا يفر الجميع، فهناك أشخاص يريدون دعم رجال الإطفاء، قد يكون ذلك عبر جهود يائسة، كما هو الحال مع هذا الرجل الذي يحاول إخماد النار بغصن شجرة! لكن هذه التصرفات الفردية تسبب مشاكل كبيرة للسلطات، إذ أن الكثيرين يعرضون أنفسهم للخطر عن حسن نية!

  • حرائق في كاليفورنيا

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    الولايات المتحدة: حريق ديكسي!

    يشتعل حالياً أكثر 5700 حريق في الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا الأمريكية، رغم أن "موسم حرائق الغابات" المعتاد لم يبدأ بعد. ويعد حريق "ديكسي"، الذي دمر مدينة غرينفيل بالكامل، ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية. في الصورة، يراقب أحد أفراد فريق الإطفاء حريقاً في غابة بالقرب من بلدة ويستوود.

  • الحرائق في كاليفورنيا

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  • حرائق غابات في بوليفيا

    الكوكب يحترق.. والسبب التغير المناخي!

    أمريكا اللاتينية: حرائق هائلة بسبب نزع الأشجار!

    يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار حرائق الغابات في حوالي 150 ألف هكتار في مقاطعة سانت كروس في بوليفيا قرب الحدود مع البرازيل. ويعود السبب في الجزء الأكبر من هذه الحرائق الى نزع أشجار الغابات في بوليفيا التي تبلغ مساحتها أكثر من مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها 12 مليوناً.

  • الحرائق في أمريكا اللاتينية

    الكوكب يحترق.. والسبب التغير المناخي!

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    يقول العلماء إن ظاهرة التغير المناخي أدت بشكل حتمي إلى زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات، حتى في بعض المناطق غير المعرضة للحرائق عادة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. فقد كان شهر يوليو/ تموز الماضي ثاني الأشهر الأعلى حرارة في أوروبا على الإطلاق! ويحذر العلماء من أن حرائق الغابات بدورها ستدمر مساحات كبيرة من الغطاء الأخضر وذلك سيؤدي إلى نتائج أكثر تدميراً على المناخ! م.ع.ح


 

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