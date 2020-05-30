أكثر من 6 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم

سُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة السبت (30 أيار/مايو 2020). وتمّ تسجيل ما لا يقل عنّ 6,000,867 إصابة بالفيروس، بينها 366,848 وفاة.

وأحصت أوروبا، القارّة الأكثر تأثّرًا بالفيروس، 2,135,170 إصابة (177,595 وفاة). وسجّلت الولايات المتحدة من جهتها 1,760,740 إصابة و103,472 وفاة. لكنّ الفيروس بات حاليًّا يتقدّم بشكل أسرع في أميركا اللاتينيّة، مع زيادةٍ بأكثر من 45 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليُصبح المجموع 944,695 إصابة و49,230 وفاة.

مظاهرات مناهضة لسياسة كورونا

وفي ألمانيا، ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص في مظاهرات مناهضة لسياسة كورونا في مدينة فرانكفورت غربي البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة السبت إنه تم القبض على شخصين بسبب إزعاج قوات الشرطة ومهاجمتها، وتم القبض على ثالث لتعديه على حرمة منزل والقبض على الرابع بسبب إحداث اضطراب في أحد التجمعات.

وحررت الشرطة محاضر غرامات مالية بحق خمسة أشخاص لمخالفتهم قواعد التباعد وارتداء الكمامة. وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن غالبية المظاهرات في المدينة اتسمت بالطابع السلمي. وبلغ إجمالي المتظاهرين في فرانكفورت اليوم نحو 550 شخصا، وذكرت الشرطة أنه ليس كل التجمعات كانت مناهضة لسياسة كورونا. وشارك في أكبر تجمع نحو 250 شخصا احتجاجا على قيود كورونا. ووقعت مصادمات في مظاهرة أخرى بين متظاهرين معارضين للقيود وآخرين مؤيدين لها، وقد فصلت الشرطة بين المجموعتين.

مشاهدة الفيديو 04:02 شارك شوارع خاوية، حدائق ممتلئة – كيف غيّر كورونا حركة التنقل؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3czdm شوارع خاوية، حدائق ممتلئة – كيف غيّر كورونا حركة التنقل؟

نتائج مشجعة لعقار أناكيزا للحد من كورونا

قالت دراسة فرنسية نشرت في مجلة "ذي لانست روماتولوجي" العلميةأن عقار أناكينرا الذي يستعمل في مداواة أمراض الروماتيزم أظهر نتائج "مشجّعة" عند استعماله في الإصابات الأكثر خطرا بكوفيد-19، ولاحظ المختصون أنه يقلل من الحاجة لاستعمال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإنعاش.

ويسمح الدواء بالحدّ من "عاصفة السيتوكين"، وهي تفاعل التهابي يظهر في الأشكال الأخطر للإصابة بكوفيد-19 يؤدي إلى قصور حاد في الجهاز التنفسي.

مستجدات كورونا في العالم العربي

وفيما يخص العالم العربي، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق،اليوم السبت، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، مع التأكيد على ضرورة إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 6179 حالة. كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تسجيل عشر حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 195 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 66 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3110 حالة.

الجزائر

واصلت إصابات فيروس كورونا في الجزائر، الانخفاض لليوم الخامس على التوالي، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات. وأعلن جمال فورار،المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، اليوم السبت، تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 9267 موزعة عبر كل مدن البلاد. وكشف فورار عن تسجيل 8 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 646 حالة. كما أشار فورار إلى تعافي 127 مريضا، ليرتقع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5549.

المغرب

عادت مجموعة من المغاربة علقوا في الجزائر لأكثر من شهرين بسبب تداعيات جائحة كورونا، السبت إلى المملكة في رحلة جوية خاصة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت عدة مواقع إخبارية مغربية أن 100 مغربي وصلوا عصر السبت إلى مطار وجدة شرق المغرب في طائرة للخطوط الجوية الملكية، بينما ينتظر وصول 200 آخرين في رحلتين مقررتين أيضا اليوم.

مشاهدة الفيديو 25:53 شارك إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cw30 كورونا في مصر.. ما حقيقة الخلاف بين الأطباء ووزارة الصحة؟

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن تسجيل 1367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 34 حالة. وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة. وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

اليمن

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن، إلى 310 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 20 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات سبع حالات. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في نشرتها اليومية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية . وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 310، بينها 77 حالة وفاة، و13 حالة شفاء في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية. وسجل اليمن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 6 نيسان/أبريل الماضي.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)