أكثر من 6 آلاف شخص قدموا إلى ألمانيا جوا بدون وثائق أو تأشيرة

أحصت الشرطة الاتحادية الألمانية، حسب معلومات صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (22 سبتمبر 2019) قدوم 6175 شخص إلى ألمانيا جوا بدون وثائق رسمية أو تاشيرة دخول (فيزا) حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الفائت، ونوهت الصحيفة إلى أن إجمالي عدد هذه الحالات كان قد بلغ 10 آلاف و289 حالة على مدار العام الماضي كله.

وتابعت الصحيفة أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص كانوا قادمين على متن رحلات من دول منطقة شينغن وخاصة اليونان، وذلك على الرغم من وجود جزئي للشرطة الاتحادية الألمانية هناك لمنع الأشخاص المخالفين من مواصلة رحلتهم إلى ألمانيا.

ويُفْتَرَض من هذا أن جزءا من حالات القدوم غير المشروع عبر الجو ولاسيما من الدول الأوروبية، لم يتم اكتشافه بعد. وتعرب الأجهزة الأمنية في ألمانيا عن قناعتها بأن ادعاء طالبي اللجوء أنهم قدموا إلى ألمانيا جوا ليس صحيحا دائما، وثمة خوف لدى هؤلاء اللاجئين من احتمال إعادتهم إلى بلد أوروبي آخر يختص بإجراءات اللجوء والنظر في طلبهم وفقا لقواعد اتفاقية دبلن.

م.أ.م/ ع.ج (د ب أ)