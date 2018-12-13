أكثر من 50 منظمة ألمانية تطالب بحق لم الشمل لجميع اللاجئين

تحت شعار "الحياة الأسرية للجميع! لمّ الشمل الآن!" تظاهر عشرات الأاشخاص اليوم السبت (الثاني من شباط/فبراير 2019) في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بحق لم الشمل لجميع اللاجئين.

وقد دعت أكثر من خمسين جمعية مدافعة عن حقوق اللاجئين للمظاهرة. "يغضبنا عدم احترام الحكومة الألمانية ودوائر الإقامة حقوق اللاجئين. وقد تبين أن قوانين لم الشمل التي أقرت الصيف المنصرم ما هي إلا أداة لمنع لم الشمل"، على حد تعبير المنظمين للتظاهرة.

وقد جرت تظاهرات مماثلة الجمعة والسبت في مدن ألمانية أخرى من بينها كيل وماينز وكولونيا.

وأضاف المنظمون أن إجراءات لم شمل لاجئي الحماية الثانوية معقدة وعمل السلطات بطيء؛ إذ حتى نهاية العام الماضي لم يتم منح إلا 2612 تأشيرة لم شمل من أصل 5000 كان من المفترض إصدارها للاجئي "الحماية الثانوية" حسب القوانين الجديدة، والكلام دائماً على عهدة المنظمين.

ويشار إلى أن لم شمل عائلات الحماية الثانوية قد تم تعليقه في آذار/مارس 2016. وفي صيف 2018 تم التوصل لاتفاق على لمّ شمل ألف عائلة كل شهر.

خ.س/أ.ح (ي ب د)