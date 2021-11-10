أكثر من 50 ألف إصابة..ألمانيا في مواجهة عودة قوية لفيروس كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وبلوغها ذروة جديدة تجاوزت 50 ألف حالة إصابة خلال 24 ساعة.
وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 50 ألفا و196 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 235 حالة وفاة. يذكر أنه كان تم تسجيل 39 ألفا و676 حالة إصابة بالفيروس أمس الأربعاء، وتم تسجيل 33 ألفا و949 حالة إصابة قبل أسبوع.
الإصابات اليومية تتجاوز حاجز الـ 50 ألف حالة
وأضاف المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، وصل إلى مستوى قياسي مجددا أيضا، وبلغ صباح اليوم الخميس على مستوى ألمانيا 1,249، وبذلك ارتفع إلى مستوى قياسي لليوم الرابع على التوالي. وبحسب بيانات المعهد اليوم، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و894 ألفا و250 حالة إصابة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من الحالات لم يتم اكتشافها وتسجيلها.
واتفقت الأحزاب الألمانية الثلاثة المشاركة في محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية بحلول أوائل ديسمبر/ كانون الأول على عدم تمديد حالة الطوارئ على المستوى الوطني رغم الموجة الرابعة من الإصابات.
وبدلا من ذلك قدمت الأحزاب الثلاثة مشروع قانون يوم الاثنين لتعديل التشريع الحالي بما يسمح بالاستمرار في تطبيق إجراءات مثل فرض وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة حتى مارس/آذار المقبل.
"الفيروس لا يعرف المفاوضات الحكومية"
على صعيد متصل ومع الزيادة المتواصلة في معدل الإصابات، دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى تحرك سريع في مواجهة الأعداد المتزايدة. وقالت ميركل في كلمة مسجلة إن الفيروس لا يعرف حكومات تسيير أعمال أو مفاوضات تشكيل حكومات، مطالبة بعقد مؤتمر للحكومة الاتحادية والولايات لبحث مكافحة الوباء وأعربت عن تفاؤلها حيال عقد هذا المؤتمر مشيرة إلى أن التنسيق بشأن الموعد يجري حاليا.
أما ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا، فطلب من أحزاب الائتلاف الحكومي المحتمل أن تبدأ عملها بإعداد خطة طوارئ وتطبيق تطعيم إجباري ضد كورونا بالنسبة لمهن معينة
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن الوضع مثير للقلق لأقصى درجة، مشيرا إلى أن وباء كورونا "عاد بكل قوة".
ورأى زودر أنه يجب تسريع وتيرة إعطاء الجرعات التنشيطية على نحو كبير، وقال إن هذا لن يتم إلا إذا تم إلغاء صلاحية التطعيم بعد تسعة شهور حال لم يتلق الشخص جرعة ثالثة بما يعني عدم استفادته من قاعدة "2 جي" التي تقصر السماح بدخول المرافق الترفيهية في القاعات المغلقة على الملقحين والمتعافين من كورونا.
غير أن طلب ميركل في إجراء اجتماع على مستوى الحكومة الفيديرالية والولايات والذي كان يعقد بشكل دوري عند بداية جائحة كورونا، لم يحظ بقبول الكتلة الاشتراكية أكبر كتلة برلمانية في بوندستاغ، إذ اعتبر رئيسها رالف مونسنيش أنه لا حاجة لذلك في الوقت الحالي.
ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، رويترز)
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"تلميذة كول"
كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
بداية متعثرة
بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
أول مستشارة في تاريخ ألمانيا
في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
الهيمنة على المشهد السياسي
تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
لعبة الألوان والسياسة
مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي
في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
التعامل مع الأزمة المالية
عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
منبر الشعب
هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"ماما ميركل"
في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"يمكننا فعل ذلك"
أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"شخصية العام" 2015
في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
ملهمة النساء
ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
المصلحة الوطنية
ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
الغرور ليس من صفاتها
تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
سر حركة اليد المقبوضة
اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
حياة ميركل الخاصة
لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
إدارة أزمة كورونا
لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
تراجع تأييد حزبها
في السنة الأخيرة من فترة ميركل، عانى تحالفها المسيحي من سلسلة من الفضائح، لكن أكثرها تأثيرا على صورته كانت فضيحة الكمامات بعد الكشف عن أن مسؤولين من الحزبين المسيحيين تلقوا أموالا ضخمة من شركات لأجل فوز هذه الأخيرة بصفقات أعلنتها الحكومة حول توريد الكمامات.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
دمية ميركل
تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بحلول حزبها ثانيا أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقبيل رحيلها أقبل الألمان على شراء هذه الدمية والتي تذكر بحركة اليد التي اشتهرت بها.
الكاتب: علاء جمعة