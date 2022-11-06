 أكثر من 4 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية. | DW الأخبار | DW | 12.03.2023

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DW الأخبار

أكثر من 4 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية.

أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من 1300 مهاجر من البحر الأبيض المتوسط. واستخدمت البحرية حتى قوارب صيد لجلب الناس. فقد وصل أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية.

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