أكثر من 4 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية.

"فاتي" مهاجرة إفريقية وجدت الحرية في العودة إلى الوطن!

كان قرار فاتي بالعودة إلى غانا بدلاً من البقاء في أوروبا أمراً أثار استياء من ينتظرونها في وطنها. قرارها الشجاع كان محور الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة في "مهرجان أفريكاميرا السينمائي" في برلين.