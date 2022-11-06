أكثر من 4 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية.

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أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من 1300 مهاجر من البحر الأبيض المتوسط. واستخدمت البحرية حتى قوارب صيد لجلب الناس. فقد وصل أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية.
مع تدفق المهاجرين صوب بلدان الاتحاد الأوروبي أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه قام بإنقاذ أكثر من ألف مهاجر من الغرق وذلك إثر عمليات انقاذ واسعة يقوم بها لإنقاذ ثلاثة قوارب تكافح البحر الهائج قبالة جزيرة كالابريا.
كان قرار فاتي بالعودة إلى غانا بدلاً من البقاء في أوروبا أمراً أثار استياء من ينتظرونها في وطنها. قرارها الشجاع كان محور الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة في "مهرجان أفريكاميرا السينمائي" في برلين.
أفادت تقارير بأن 30 شخصا باتوا في عداد المفقودين إثر تعرض مركب يقل مهاجرين لحادث قبالة سواحل ليبيا. وأعلن خفر السواحل الإيطالي: "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين: تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30".
عمليات الإنقاذ البحري موضع نقاش واسع في إيطاليا، ليس منذ مصرع عشرات المهاجرين بعد تحطم قاربهم مؤخرا. فالحكومة اليمينية برئاسة ميلوني تصعّب العمل في وجه منظمات الإنقاذ. ولكن هذه المنظمات التطوعية لا تفكر في الاستسلام.
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