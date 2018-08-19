أكثر من 300 ألف لاجئ دخلوا سوق العمل في ألمانيا

كشفت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن نحو 300 ألف لاجئ قد دخلوا سوق العمل فعلياً، وذلك في آخر إحصائية قدمتها الوكالة. ونقل موقع "شبيغل أونلاين" أن الرقم قد فاق نظيره في العام الماضي بنحو 88 ألف شخص.

وحسب الوكالة فإن الشباب بالذات يحصلون على فرص جيدة، بسبب فرص اندماج أسرع من غيرهم من الفئات العمرية الأخرى. وقالت الوكالة إن حوالي 28 ألف شاب ويافع قد بدأوا تدريبا مهنيا. وذكر مدير مجلس إدارة الوكالة، دتليف شيله :"قلنا مرارا أن صغار السن من المهاجرين إلى ألمانيا لهم فرص أفضل من غيرهم في سوق العمل".

ومجدداً أكد تقرير الوكالة أن تعلم اللغة هو العامل الأساسي للنجاح في الحصول على عمل. وأضاف أن 482 ألف لاجئ مازالوا مسجلين كباحثين عن عمل خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، من ضمنهم أفراد قد تخرجوا من دورات لغة واندماج. فيما وصل عدد فاقدي العمل من اللاجئين خلال نفس الشهر 187 ألف لاجئ، وهو رقم ثابت منذ أشهر، بحسب التقرير. ويعتبر التدريب المهني عملاً، ما دام المتدرب والجهة التي تدربه يدفعان نسبة مبالغ التأمين الاجتماعي المفروضة قانونيا.

ويتواجد حالياً في ألمانيا نحو 1.5 مليون لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وإيران وباكستان والصومال وارتيريا ونيجيريا، بحسب موقع "شبيغل أونلاين".

ع.خ/ ح.ز (د ب ا ، DW)