أكثر من 30 ألف لاجئ في ألمانيا يقومون بالتدريب المهني

كشفت صحيفة ألمانية أن عدد اللاجئين الذين يقومون بالتدريب المهني ارتفع في العام الحالي إلى 31 ألف لاجئ. وأضافت صحيفة "راينيشه بوست" في عددها الصادر يوم الجمعة (14 أيلول/سبتمبر) أن عدد اللاجئين الذين كانوا في فترة تدريب مهني حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2017 كان 27 ألف لاجئ، ليرتفع إلى 31 ألف في العام الحالي، وذلك نقلاً عن جواب لوزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من كتلة حزب الخضر في البرلمان.

وبحسب الصحيفة فإن 11 ألف من اللاجئين يقومون بالتدريب المهني في مجال الحرف اليدوية، بينما يقوم 20 ألف بالتدريب المهني في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب المتدربين ينحدرون من أفغانستان (حوالي 10 آلاف شخص)، ويليهم السوريون (8 آلاف شخص)، ويتبعهم العراقيون بفاصل كبير، حيث بلغ عددهم 3000 شخص.

وقد بلغت نسبة اللاجئين 5% من مجموع المتقدمين لفرص التدريب المهني في عام 2017، بحسب بيانات المكتب الاتحادي للعمل.

م.ع.ح/د.ص (ك ن أ)