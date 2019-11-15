 ″أكثر من 160 مليون شخص″ في العالم بحاجة الى مساعدات عاجلة | أخبار | DW | 04.12.2019

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أخبار

"أكثر من 160 مليون شخص" في العالم بحاجة الى مساعدات عاجلة

قدرت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان "لمحة عامة عن الوضع الإنساني في العالم" بحوالي 168 مليون نسمة عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة طارئة العام المقبل في العالم، وهو ما يشكل رقما قياسيا في العصر الحديث.

Symbolbild Rotes Kreuz in Aden, Jemen (Getty Images/AFP/M. Huwais)

أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم (الأربعاء الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2019) بأن شخصا واحدا من بين كل 45 شخصا في العالم - وهو ما يمثل رقما قياسيا يبلغ 168 مليون شخص - سوف يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2020.

 وارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف خطيرة تهدد بقاءهم إلى 22 مليون شخص خلال العام الماضي بسبب النزاعات العنيفة التي طال مداها وظروف الطقس القاسية المرتبطة بتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي، وفقا للأمم المتحدة.

وفي تقريرها السنوي العالمي عن الشؤون الإنسانية، تقول الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة إنها تستهدف مساعدة 109 ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفا وتعرضا للمخاطر في 55 دولة العام المقبل، وهو ما يتطلب تمويلا يبلغ 29 مليار دولار. وقال منسق إغاثة الطوارئ في الأمم المتحدة مارك لوكوك عند إصدار التقرير في جنيف: "لقد وضعنا اليوم خطة لمساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة ... لكن هذا لن ينجح إلا إذا استمر الجميع في أداء أدوارهم".

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وترتبط الأزمات الغذائية الثمانية الأسوأ على مستوى العالم بكل من الصراعات والصدمات المناخية. وقال لوكوك في مقدمة التقرير، الذي يسلط الضوء على أن الحروب تقتل عددا قياسيا من الأطفال: "يعاني الأشخاص المحاصرون في الصراعات من النزوح والجوع والصدمات النفسية الاجتماعية وفقدان سبل العيش والمرافق التعليمية والخدمات الصحية". وكتب لوكوك "إن حدوث المزيد من حالات الجفاف والحوادث الطقسية القاسية، مثل الفيضانات والأعاصير المدارية، يؤثر بشكل غير مناسب على السكان الفقراء والضعفاء بالفعل".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

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  • Jemen Sanaa Saudischer Luftangriff Opfer

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    الكاتب: هـ.إ.


 

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