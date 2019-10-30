أكثر من 15 مليون شخص مهددون بالفقر في ألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن اليوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) أن حوالي 15,3 مليون إنسان في ألمانيا كانوا مهددين العام الماضي (2018) بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي. وهذا يعادل 18.7 في المئة من سكان ألمانيا، ويعني تراجعا بنسبة 0,03 بالمائة في عدد هذه المجموعة السكانية: إذ قُدر عدد المهددين بالفقر والاقصاء الاجتماعي في ألمانيا بـ15.5 مليون شخص، وهو ما يعادل 19 في المئة من السكان.

ووفقا لمعلومات المكتب الاتحادي فإن الشخص في ألمانيا يعتبر مهددا بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي إذا انطبقت عليه واحدة من المسائل الثلاثة التالية:

دخله تحت خط الفقر،

يعيش في أسرة ينقصها الكثير من الماديات،

يعيش في أسرة قدرة غالبية أعضائها على الكسب قليلة.

ويعرف الاتحاد الأوروبي الشخص الفقير، بأنه من يحصل على دخل يقل عن 60 في المائة من دخل الفرد المتوسط في بلده، وبلغ هذا الحد في ألمانيا العام الماضي 1136 يورو شهريًا للشخص البالغ الذي يعيش بمفرده، و2385 يورو شهريا بالنسبة لعائلة من شخصين بالغين وطفلين تحت سن 14 عامًا.

ص.ش/و.ب (د ب أ، ي ب د)