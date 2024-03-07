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منوعاتألمانيا

أكثر من 1000 طلب لشغل وظيفة حارس "منارة" في جزيرة ألمانية

٧ مارس ٢٠٢٤

تفاجأت بلدية جزيرة ألمانية صغيرة في بحر الشمال بتدفق أكثر من ألف طلب لشغل وظيفة حارس منارة من داخل ألمانيا ومن خارجها، بعد أن أعلنت السلطات عن وجود وظيفة شاغرة. ومسؤولة محلية تقول "هذا يبدو جنونيا حقا. لم نكن نتوقع ذلك".

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جزيرة فانغيروغه (Wangerooge )، الألمانية الصغيرة في بحر الشمال ويبدو في الصورة المنارة (البرج)
جزيرة فانغيروغه (Wangerooge )، الألمانية الصغيرة في بحر الشمالصورة من: Michael Narten/picture alliance

تدفقت الطلبات على جزيرة فانغيروغه (Wangerooge )، الألمانية الصغيرة الواقعة في بحر الشمال، بعد أن أعلنت السلطة المحلية عن  وجود وظيفة شاغرة،  وهي حارس جديد لمنارة (برج). 

قالت ريكا بيفين، المتحدثة باسم رئيس بلدية الجزيرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بلدية الجزيرة تلقت نحو 1100 طلب لشغل  الوظيفة لشغل وظيفة حارس لمنارة سياحية. وأوضحت بيفين أن "هذا يبدو جنونيا حقا... لم نكن نتوقع ذلك".

وبعد تغطية إعلامية واسعة النطاق، تلقت بلدية الجزيرة خلال الأسابيع الأخيرة طلبات لشغل الوظيفة من جميع أنحاء ألمانيا وخارجها أيضا، تشمل طلبات وردت من بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل بولندا وجمهورية التشيك.

وتعتبر المنارة، المدرجة على  قائمة التراث ، والتي يبلغ ارتفاعها 39 مترا، واحدة من معالم الجزيرة الواقعة في بحر الشمال.

وكانت بلدية الجزيرة أعلنت عن الوظيفة غير المعتادة، في مطلع شهر شباط/فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن الجزيرة تستخدم حاليا المنارة - التي توقفت عن العمل منذ عام 1969 - لاغراض السياحة، كنقطة لمشاهدة  المعالم السياحية  على سبيل المثال.

ع.ج.م (د ب أ)

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