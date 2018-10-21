أكثر من 10 آلاف مهاجر وصلوا إسبانيا في شهر!

شهد طريق الهجرة عبر البحر المتوسط ارتفاعا حادا في أعداد اللاجئين الواصلين إلى إسبانيا. ولأول مرة منذ بدء موجة اللاجئين عبر البحر قبل خمس سنوات، وصل في شهر (أكتوبر/ تشرين الأول) الماضي، أكثر من 10 آلاف شخص إلى إسبانيا في شهر واحد فقط، وذلك وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) في جنيف. فحتى (28 أكتوبر/ تشرين الأول) وصل 10.042 مهاجر إلى إسبانيا، في حين وصل إلى إيطاليا 1003 مهاجر وبلغ عدد الواصلين إلى اليونان 3338 مهاجر عبر البحر المتوسط.

نصفهم يصلون إلى إسبانيا

وبحسب المنظمة، فإن نصف الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في هذا العام، وعددهم حوالي 100 ألف مهاجر ولاجئ، قدموا إلى إسبانيا. وكان عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين إلى إسبانيا هذا العام أكثر من مجموع أعدادهم في السنوات الثلاث الأخيرة. وتستمر أعداد الوافدين بالارتفاع، ففي شهر (أيلول/ سبتمبر) هذا العام، بلغ عدد الواصلين إلى إسبانيا 270 مهاجر في اليوم، بينما كان عدد الواصلين في شهر (أكتوبر/ تشرين الأول) 360 مهاجرا في اليوم الواحد.

ومقارنة بالسنوات الأخيرة، انخفض العدد الإجمالي للاجئين الواصلين إلى أوروبا عبر المتوسط بشكل ملحوظ، ففي عام 2017 كان عدد الواصلين حتى نهاية أكتوبر 150 ألف مهاجر، بينما كان عددهم 335 ألف مهاجر في الفترة ذاتها في عام 2016.

وتأتي دول جنوب الصحراء الكبرى في مقدمة البلدان التي يأتي منها المهاجرون إلى أوروبا، وذلك عبر دول شمال إفريقيا. وجدير بالذكر أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم هذا العام 2018 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

د.ص/ع.خ

مهاجر نيوز