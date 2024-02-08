أكثر من نصف مليار يورو لمساعدة موريتانيا لوقف الهجرة لأوروبا

يريد الاتحاد الأوروبي دعم موريتانيا بـأكثر من 500 مليون يورو لمساعدتها في التصدي لتحدي الهجرة غير النظامية ومساعدة اللاجئين المتواجدين على أراضيها، بحسب سياسيين أوروبيين زاروا نواكشوط.

أعلنت إسبانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (الثامن من شباط/ فبراير 2024) تخصيص غلاف مالي يتجاوز خمسمائة مليون يورو لمساعدة موريتانيا على وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون ديرلاين، إن مدريد ستخصص 312 مليون يورو لموريتانيا لدعم جهودها وتعزيز قدراتها في مجال التنمية الاقتصادية والتصدي للهجرة غير النظامية في السنوات المقبلة.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي من جانبها إن التكتل سيمنح موريتانيا 210 ملايين يورو لمساعدتها في التصدي لتحدي الهجرة غير الشرعية ومساعدة اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

وتفيد احصائيات إسبانية أن نحو90 % من قوارب الموت التي يستقلها المهاجرون الأفارقة للوصول إلى سواحل إسبانيا انطلقت من السواحل الموريتانية.

ص.ش (د ب أ)