الطاقة النظيفة تغطي نصف احتياجات ألمانيا من الكهرباء

52 بالمائة من الاستهلاك الكهربائي في ألمانيا بات ولأول مرة، محايدا مناخيا ويعتمد على الطاقة المتجددة الخالصة. نتيجة توصلت إليها أبحاث أجرتها جهات بارزة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

الرياح والشمس ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى باتت هذا العام (2023) تغطي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الكهرباء في ألمانيا لأول مرة في تاريخها. وذلك اعتمادا على نتائج حسابات أولوية أجراها مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين (ZSW) والرابطة الألمانية لصناعة الطاقة والمياه (BDEW). وبناء على ذلك، ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة خمس نقاط مئوية لتصل إلى 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويقدر مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن - فورتمبيرغ، والرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه إجمالي استهلاك الكهرباء لعام 2023، بحوالي 517,3 مليار كيلو وات في الساعة، اعتمادا على إحصائيات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ).

وشكلت مصادر الطاقة المتجددة حصصا مرتفعة على نحو خاص في تموز / يوليو بنسبة وصلت إلى 59%، و57% في آيار / مايو، و55% في تشرين الأول / أكتوبر و تشرين الثاني / نوفمبر من مجمل استهلاك الطاقة في البلاد.

وسجل توليد الكهرباء من ضوء الشمس، في حزيران / يونيو، رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق بلغ 9,8 مليار كيلووات ساعة. كما تمّ توليد مزيد من الكهرباء المحايدة مناخيا أكثر من أي وقت مضى، بطاقة بلغت 267 مليار كيلووات في الساعة.

وأوضحت كيرستين أندريان رئيسة المجلس التنفيذي للرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه أن "هذه الأرقام تدل على أننا نسير على الطريق الصحيح". غير أنها قالت إن الطريق نحو توفير إمدادات كهرباء محايدة تماما للمناخ، "نجاحه غير مضمون". وأضافت "يمكننا فقط تحقيق نسبة الـ 50% الثانية، إذا استمر السياسيون بثبات في إزالة جميع العقبات التي تعرقل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)