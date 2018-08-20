أكثر من مليوني حاج توافدوا إلى منى في بداية مناسك الحج

توافد أكثر من مليوني حاج منذ صباح اليوم الجمعة (9 آب/ أغسطس) إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، قبل التوجه إلى صعيد جبل عرفات، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

ويبقى الحجاج في منى إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة (غدا السبت)، ثم يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة ( الوقفة الكبرى )، ثم يعودون إلى منى بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث: جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، إلا من تعجل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

أرقام مهمة في حج 2019

ويشارك نحو 2.5 مليون شخص في أداء مناسك الحج هذا العام، بحسب وسائل إعلام سعودية، وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن، بينهم أكثر من 17 ألف موظف في الدفاع المدني للمساعدة في تأمين الحجاج، بحسب المسؤولين. وتم نصب آلاف من كاميرات المراقبة في المشاعر المختلفة.

من جانبه أكّد الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودية اللواء بسام عطية، اليوم الجمعة، أنَّ المملكة تعاملت مع أقسى الحوادث والجرائم، ومن لا تردعه قداسة المكان، أي مكة المكرمة، ستردعه قوتها الرادعة في الحق. وقال خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام اليوم الجمعة "الحجاج يثقون تمامًا بقدرات المملكة وأمنها".

ووصلت نحو 3 آلاف رحلة دولية تنقل الحجاج إلى المملكة، بموجب أرقام صادرة عن السلطات السعودية. وتم تخصيص أكثر من مليون من الماشية للتضحية بها من قبل سلطات الحج، بحسب وسائل الإعلام.

وقد استعانت السعودية بالتكنولوجيا لإدارة حركة الملايين في مكان واحد وتوقيت واحد. ومن ذلك أساور التعريف الإلكترونية المتصلة بأنظمة تحديد المواقع التي بدأ استخدامها بعد مقتل المئات في حادث تدافع عام 2015.

كما تعمل خلال موسم الحج الحالي خدمة قطارات سريعة جديدة تربط مكة بالمدينة المنورة للمرة الأولى بعد افتتاحها في سبتمبر أيلول الماضي.

ويمثل الحج عماد خطة للتوسع في السياحة في ظل حملة لتنويع اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط. وتأمل السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول العام 2030.

وحذرت السلطات السعودية من أي محاولة لتسييس الحج هذا العام. وألقت الأزمة مع قطر بظلالها على الحج للمرة الثالثة على التوالي. وكانت وزارة الأوقاف القطرية دعت في أيار/ مايو الماضي السعودية إلى "إزالة العراقيل " أمام القطريين مطالبة بتقديم التسهيلات. غير أن وزارة الخارجية السعودية اتهمت قطر "بتسييس الحج ووضع العراقيل" أمام مواطنيها الراغبين في المشاركة في الحج.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)