 أكثر من مليوني حاج توافدوا إلى منى في بداية مناسك الحج | أخبار | DW | 09.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أكثر من مليوني حاج توافدوا إلى منى في بداية مناسك الحج

حذرت السعودية من أي محاولة لتسييس الحج هذا العام. وبدأ أكثر من مليوني شخص مناسك الحج بالوصول إلى مشعر منى استعدادا للوقوف بعرفة. وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن ونصب آلاف من كاميرات المراقبة في المشاعر المختلفة.

Saudi-Arabien | Hadsch Pilgertfahrt nach Mekka (Reutesr/W. Ali)

توافد أكثر من مليوني حاج منذ صباح اليوم الجمعة (9 آب/ أغسطس) إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، قبل التوجه إلى صعيد جبل عرفات، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

ويبقى الحجاج في منى إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة (غدا السبت)، ثم يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة ( الوقفة الكبرى )، ثم يعودون إلى منى بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث: جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، إلا من تعجل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

أرقام مهمة في حج 2019

ويشارك نحو 2.5 مليون شخص في أداء مناسك الحج هذا العام، بحسب وسائل إعلام سعودية، وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن، بينهم أكثر من 17 ألف موظف في الدفاع المدني للمساعدة في تأمين الحجاج، بحسب المسؤولين. وتم نصب آلاف من كاميرات المراقبة في المشاعر المختلفة.

من جانبه أكّد الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودية اللواء بسام عطية، اليوم الجمعة، أنَّ المملكة تعاملت مع أقسى الحوادث والجرائم، ومن لا تردعه قداسة المكان، أي مكة المكرمة، ستردعه قوتها الرادعة في الحق. وقال خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام اليوم الجمعة "الحجاج يثقون تمامًا بقدرات المملكة وأمنها".

مختارات

نفت "الهيئة العامة للطيران المدني" القطرية أن تكون الدوحة رفضت السماح لطائرات سعودية يفترض أن تنقل حجاجاً قطريين إلى مكة بالهبوط في الدوحة. وكانت وسائل إعلام سعودية قالت أمس إن الدوحة رفضت هبوط الطائرات. (21.08.2017)

يبدأ حوالي 1,5 مليون مسلم جاؤوا من جميع أنحاء العالم مناسك الحج في مكة المكرمة التي شهدت العام الماضي حادث تدافع أوقع عددا كبيرا من القتلى، وتجري المناسك هذا العام في أجواء أزمة مفتوحة بين السعودية وإيران. (10.09.2016)

ووصلت نحو 3 آلاف رحلة دولية تنقل الحجاج إلى المملكة، بموجب أرقام صادرة عن السلطات السعودية. وتم تخصيص أكثر من مليون من الماشية للتضحية بها من قبل سلطات الحج، بحسب وسائل الإعلام.

وقد استعانت السعودية بالتكنولوجيا لإدارة حركة الملايين في مكان واحد وتوقيت واحد. ومن ذلك أساور التعريف الإلكترونية المتصلة بأنظمة تحديد المواقع التي بدأ استخدامها بعد مقتل المئات في حادث تدافع عام 2015.

كما تعمل خلال موسم الحج الحالي خدمة قطارات سريعة جديدة تربط مكة بالمدينة المنورة للمرة الأولى بعد افتتاحها في سبتمبر أيلول الماضي.

ويمثل الحج عماد خطة للتوسع في السياحة في ظل حملة لتنويع اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط. وتأمل السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول العام 2030.

وحذرت السلطات السعودية من أي محاولة لتسييس الحج هذا العام. وألقت الأزمة مع قطر بظلالها على الحج للمرة الثالثة على التوالي. وكانت وزارة الأوقاف القطرية دعت في أيار/ مايو الماضي السعودية إلى "إزالة العراقيل " أمام القطريين مطالبة بتقديم التسهيلات. غير أن وزارة الخارجية السعودية اتهمت قطر "بتسييس الحج ووضع العراقيل" أمام مواطنيها الراغبين في المشاركة في الحج.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة منى في 2015

    حادثة التدافع المأساوية في منى في شهر أيلول/سبتمبر عام 2015 التي أودت بحياة نحو 2300 شخص بينهم 464 إيرانياً، فتحت باب الانتقادات الحادة الموجهة للسعودية مجدداً، وخاصة من إيران التي اتهمتها بعدم القدرة على تنظيم الحج، وتلاه أزمة دبلوماسية بين البلدين نتج عنها انقطاع الإيرانيين عن موسم الحج في عام 2016.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture alliance/dpa/N. Mounzer)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة سقوط الرافعة

    وماعدا حوادث التدافع، أودت حوادث الانهيارات وسقوط الرافعات أيضاً بحياة الحجاج، لعل آخرها كانت حادثة انهيار إحدى الرافعات في مشروع توسعة المسجد الحرام في 11 أيلول سبتمبر من العام 2015، والتي خلفت أكثر من مئة قتيل ومئتي جريح.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mena (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في 2006

    ومن الحوادث المأساوية انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في مكة المكرمة في بداية العام 2006 أودى بحياة 76 شخصاً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa/M. Nelson)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    الحرائق أحياناً تودي بحياة الحجاج

    وتسببت بعض الحرائق أيضاً بفقدان الحجاج لحياتهم، ففي نيسان/أبريل من عام 1997، اندلع حريق كبير في إحدى مخيمات الحجاج أودى بحياة أكثر من 300 حاجاً وجرح أكثر من 1500 آخرين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة نفق منى في 1990

    حدث تدافع كبير في نفق منى جنوب مكة في تموز/يوليو 1990 إثر عطل في نظام التهوية، وأسفر عن مقتل 1426 حاجا اختناقاً، وكان معظم الضحايا من الماليزيين والاندونيسيين والباكستانيين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels in Mina (picture-alliance/dpa/M. Biber)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    إيران تدعو لتدويل الحج

    الحوادث التي حصلت في الحرم المكي كانت منطلقاً لبعض الدول والأطراف للدعوة إلى تدويل الحج. وكانت إيران أولها، إذ تتكرر دعواتها منذ حادثة 1987 إلى تدويل الحرمين المقدسين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    بداية الأزمة مع إيران

    وتعود جذور الأزمة بين البلدين إلى تموز/يوليو عام 1987، عندما خرج الحجاج الإيرانيون في مظاهرة "البراءة من المشركين" رافعين فيها شعارات مؤيدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني. والتي وقع فيها نتيجة استخدام العنف من قبل قوات الأمن السعودية 402 قتيلا، بينهم 275 إيرانياً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    القذافي كان يدعو لـ"فاتيكان إسلامي"

    وليست إيران وحدها من دعا لتدويل الحج، فقد طالب معمر القذافي سابقاً بإيجاد ما يمكن أن يطلق عليه "فاتيكان إسلامي" في مكة والمدينة بحيث يتم وضع الأراضي الإسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية تحت وصاية هيئة إسلامية تكون هي المشرفة والوصية على البقاع المقدسة.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    السعودية تعتبر دعوات التدويل إعلان حرب

    وعاد الحديث عن هذه الدعوات إلى المقدمة حديثاً مع إعلان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة". في إشارة إلى قطر. إلا أن قطر تنفي الموضوع برمته وتتهم السعودية بمحاولة تسييس الحج.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

الحوادث الكثيرة التي حصلت في مواسم الحج السابقة بين تدافعات وانهيارات وحرائق وأعمال عنف، والخلافات الناتجة بسببها، جعلت هذه الشعيرة الإسلامية تصبح ورقة سياسية في الخلافات بين السعودية وبعض الدول. (31.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien - Beginn des Hadsch

مكة - الحجاج يتجمعون في صعيد عرفات عشية عيد الأضحى 20.08.2018

ما زال الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، حيث أعلنت السعودية أنها قدمت الكثير من التسهيلات لحسن سيره من خلال مبادرة "حج ذكي" في ظل تدابير أمنية مشددة.

في اليوم الثاني من التشريق: الحجاج يستعدون لإنهاء مناسك الحج 03.09.2017

واصل أكثر من مليوني حاج اليوم أداء مناسكهم في مشعر منى بالقرب من مكة. وتنتهي الأيام الثلاثة من التشريق غدا الإثنين، حيث الحجاج يتوجه بعد ذلك إلى مكة مجددا لأداء طواف الوداع حول الكعبة. موسم الحج هذا العام لم يشهد حتى الآن حوادث التدافع المميتة التي شهدها في أعوام سابقة، إلا أن السلطات السعودية شددت من حالة التأهب الأمني بشكل كبير.

Vor dem Hadsch in Saudi Arabien

وسط سجال سعودي قطري أكثر من مليوني حاج يتدفقون على مكة 18.08.2018

انطلقت مناسك الحج هذا العام في أجواء خيم عليها الخلاف السعودي القطري. فقد اتهمت الدوحة الرياض بمنع مواطنيها من أداء الحج، الأمر الذي نفته الأخيرة. السعودية أعلنت أن عدد حجاج هذا العام تجاوز مليوني حاج.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  