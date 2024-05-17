أكثر من ملاكمة.. كيف يترقب الأوكرانيون نزال أوسيك في الرياض؟

يرى الأوكرانيون مباراة أولكسندر أوسيك ضد تايسون فيوري مناسبة لدعم بلادهم في الحرب مع روسيا. المناسبة ليست رياضية فقط، بل كذلك سياسية، لكن المواجهة ليست سهلة.

في واحدة من أكثر مباريات الملاكمة المنتظرة في التاريخ الحديث، ستشهد الرياض، عاصمة السعودية، في الثامن عشر من مايو 2024، مباراة سيتحدى فيها الأوكراني أولكسندر أوسيك، البريطاني تايسون فيوري ليحكم سيطرته كأول بطل في الوزن الثقيل منذ عام 1999 دون التعرّض لأيّ هزيمة.

يدخل فيوري بصفته البطل الحالي للوزن الثقيل في المجلس العالمي للملاكمة (WBC) بينما يبقى أوسيك دون هزيمة في مسيرته الاحترافية منذ الانتقال من وزن الطراد حيث كان البطل الأول. كان من المقرر أن يتواجه الاثنان في فبراير/شباط، لكن فيوري أصيب في تدريب، ممّا أجبره على التأجيل.

صحيح أن هذه المباراة منتظرة بشدة لأسباب رياضية، خصوصا لأجل المقارنة بين براعة أوسيك التقنية في مواجهة قوة وحجم فيوري، ولكن هناك أكثر من سبب للمشاهدة وليس فقط معرفة من سيحقق أكبر عدد من اللكمات أو من سيفوز بالضربة القاضية.

أكثر من ملاكم

نشر أوسيك مؤخرًا على حسابه في إنستغرام رسالة تحدث فيها عن "القتال من أجل النور" في بلاه، مشيرًا إلى أن جميع أنظمة الكهرباء في أوكرانيا تقريبًا قد تم تدميرها خلال الحرب التي تشنها روسيا. أطلق أوسيك مؤسسة لمساعدة بلده، حيث يقدم المال للمتطوعين في المناطق الأكثر تهديدًا.

"أريد أن أقول إن فوزي هو فوز الشعب الأوكراني بالكامل، بينما الهزيمة هي شخصية" يقول أوسيك صورة من: Hassan Ammar/AP/picture alliance

"في الوقت الحالي، يطالب المجتمع الأوكراني جميع الرياضيين بألا يكونوا مجرد رياضيين فقط، سواء في كرة القدم أو الملاكمة أو القفز العالي، بل نطلب منهم أن يكونوا مواطنين حقيقيين لأوكرانيا وأن يخبروا العالم بما يحدث في بلادنا، وهو ما يقوم به أوسيك بشكل مثالي"، يقول أوليه شيرباكوف، رئيس تحرير موقع تريبونا، أحد المواقع الرياضية الرائدة في أوكرانيا، لـ DW.

"إنه بطل حقيقي للشعب"، يضيف شيرباكوف. "لقد قابل جنود أوكرانيين على بعد كيلومتر واحد من خط الجبهة. قدم لهم هدايا، وليس فقط هدايا المشاهير، بل هدايا حقيقية، طائرات بدون طيار، طعام. أفعاله الحالية جيدة للغاية."

مشاهدة من على خط الجبهة

في مقابلة مع DW، يقول وزير الشباب والرياضة الأوكراني ماتفي بيدني: "الأهمية الآن تكمن في نقطة أخرى: أن الأوكرانيين لديهم إرادة للفوز. إنها علامة أخرى على صمود الأوكرانيين. حتى في هذا الجو، حتى في هذا الوضع الصعب، يستمر الرياضيون الأوكرانيون أن يكونوا فائزين وأن يظهروا للعالم كله ما يحدث اليوم في أوكرانيا."

لكن لم يكن الوضع كذلك قبل ثلاث سنوات، بعد فوز أوسيك في مباراة مهمة على أنتوني جوشوا، لم يتلق البطل بالضرورة تهاني في وطنه، بل حتى واجه عداءً من بعض الأوكرانيين القوميين بشدة بسبب تصريحات أوسيك الغامضة في الماضي عن روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة، المنطقة التي ينحدر منها.

جنود أوكران في جبهات القتال - أرشيف صورة من: Ignacio Marin/AA/picture alliance

ومع ذلك، منذ ذلك الحين، يظهر أن أفعال وأقوال أوسيك تركت مجالًا ضئيلًا للشك في أن الملاكم البالغ من العمر 37 عامًا لا يهتم بعمق بأوكرانيا وشعبها ووضعها الحالي، بل صار العكس هو الحاصل. وصرح مؤخرًا لمذيع تي إن تي سبورتس قبل النزال ضد فيوري: "أريد أن أقول إن فوزي هو فوز الشعب الأوكراني بالكامل، بينما الهزيمة هي شخصية".

نتيجة لذلك، ليس من المفاجئ أن نزال أوسيك ضد فيوري من المتوقع أن يكون واحدًا من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في أوكرانيا وحول العالم هذا العام. فالفوز سيجعل منه بطلاً للملاكمة دون منازع ويمنحه مسيرة مثالية، لكن من جانب آخر سيحمل رمزية أكبر لأوكرانيا.

"الجميع سيرونه، بلا شك"، يقول شيرباكوف، موضحًا: "حتى جنودنا، فلدينا الآن إنترنت بالقرب من خطوط الجبهة. غالبًا ما يرسل جنودنا صوراً أو فيديوهات تبين كيف يشاهدون الملاكمة وهم في خط الجبهة."

من المرشح الأقوى؟

لكن في نزال كهذا، من الصعب تحديد الفائز على الورق. الميزة الرئيسية للبريطاني فيوري، هي الحجم الكبير– حيث يبلغ طول البريطاني 6 أقدام و9 بوصات (206 سنتيمتر) ويزن 126 كيلوغرامًا، بينما يصل طول أوسيك إلى ستة أقدام وثلاث بوصات (190.5 سنتمتر) ووزنه 100 كيلوغرام.

لكن الكثيرين، بما في ذلك شيرباكوف، يعتقدون أن الحجم وحده ليس كافيًا. "أعتقد أن أوسيك يجب أن يفوز. هو ملاكم أفضل من تايسون فيوري"، يوضح شيرباكوف، مشيراً إلى حركته السريعة وإحساسه بالمسافة. ويوضح: "ربما لا يستطيع إقصاء تايسون فيوري بلكمة واحدة، لكنه أيضًا ملاكم يرهق خصومه بضغط مستمر، لكمات من زوايا مختلفة.. أتذكر رسالة من والدي. قال إن أولكسندر أوسيك هو شاحنة بقدرات فيراري."

أوكرانيا معتادة على أن تكون الأفضل في الحلبة. الأخوان كليتشكو، أندرياس كوتيلنيك، سيرهي دزيندزورك، فاسيل لوماتشينكو – هناك الكثير من الأسماء في القائمة. الآن حان دور أوسيك، الذي سيكون أفضل ملاكم في الوزن الثقيل في التاريخ، إذ فاز في هذا النزال، حسب تأكيدات شيرباكوف.

أعده للعربية: ع.ا