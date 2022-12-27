أكثر من مئتي لاجئ من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد رحلة بقارب متهالك

هل يمكن للاتحاد الأوروبي فعل المزيد لإعادة لاجئي الروهينغا لوطنهم؟

استقبلت بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، بعد أن أجبروا على مغادرة بلدهم ميانمار. والآن تضغط حكومة بنغلاديش على الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم، هل أضحت فرص عودتهم قريبة؟