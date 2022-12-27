أكثر من مئتي لاجئ من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد رحلة بقارب متهالك

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لاجئو الروهينغا يصلون إلى بر الأمان في إندونيسيا بعد رحلة خطيرة تاهوا خلالها في البحر لمدة شهر. اللاجئون هربوا من قمع الحكومةا لعسكرية في ميانمار.
استقبلت بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، بعد أن أجبروا على مغادرة بلدهم ميانمار. والآن تضغط حكومة بنغلاديش على الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم، هل أضحت فرص عودتهم قريبة؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول