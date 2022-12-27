 أكثر من مئتي لاجئ من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد رحلة بقارب متهالك | DW الأخبار | DW | 27.12.2022

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أكثر من مئتي لاجئ من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد رحلة بقارب متهالك

لاجئو الروهينغا يصلون إلى بر الأمان في إندونيسيا بعد رحلة خطيرة تاهوا خلالها في البحر لمدة شهر. اللاجئون هربوا من قمع الحكومةا لعسكرية في ميانمار.

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