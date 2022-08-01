أكثر من عشرة ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بداية الغزو

أظهر إحصاء صادر الثلاثاء (الثاني من أغسطس/ آب 2022)، عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسجيل عبور عشرة ملايين و107 آلفاً و957 أشخاص في المجمل من أوكرانيا، وذلك منذ 24 فبراير/ شباط، وهو اليوم الذي بدأت فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.

ويوم الأحد الماضي، قال حرس الحدود البولندي إنه استقبل خمسة ملايين و150 الف شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو.

وعاد خلال نفس الفترة ثلاثة ملايين و250 ألف أوكرانيا إلى بلادهم. وبلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود أمس السبت إلى بولندا 25 ألف و400 شخص، في حين عاد

29 ألفا و900 شخص إلى أوكرانيا.

وقد استقبلت بولندا ودول أخرى بالقرب من أوكرانيا أعدادا كبيرة من المواطنين الفارين من الحرب، التي لا تظهر دلالات على التهدئة.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم تسجيل أكثل من ستة ملايين على أنهم من اللاجئين في أنحاء أوروبا منذ بدء الحرب.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)