أكثر من ربع مليار دولار .. الشرطة تضبط أكبر مبلغ مزيف في تاريخ تركيا

صادرت الشرطة التركية ما قيمته 271 مليون دولار من الاوراق المالية المزيفة في مطبعة غير قانونية في منطقة إسنيورت على الجانب الأوروبي من اسطنبول. ويعتبر هذا أكبر مبلغ تتم مصادرته من المال المزيف في تاريخ تركيا، بحسب بيان للشرطة صدر الاثنين (22 يوليو/ تموز 2019) ونشره موقع "ديلي صباح" الإخباري التركي.

وأفاد الموقع، نقلاً عن مديرية مكافحة الجرائم المالية، أنها نفذت غارة يوم الجمعة الماضي على إحدى المطابع ولم تجد في البداية أي شيء مشبوه. لكنها لاحقاً كشفت عن وجود باب سري خلف لوحة كهربائية، حيث تم تخزين أكثر من 271 مليوناً من الدولارات الأمريكية المزيفة.

وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم في عملية تزوير الأموال، بمن فيهم مفوض شرطة سابق كان قد طُرد من عمله بسبب صلاته بمجموعة الداعية التركي المقيم في أمريكا فتح الله جولن، التي تعتبرها تركيا مجموعة إرهابية وتتهمها بتدبير محاولة الإنقلاب الفاشلة في صيف عام 2016.

وتحقق السلطات حالياً فيما إذا تم تحويل أي من الأموال المزيف إلى هذه الجماعة.

أ.د.و/ ي.أ