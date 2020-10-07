 أكبر ولاية ألمانية تقرر التدريس عن بُعْد لـ 2.5 مليون تلميذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.01.2021

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أكبر ولاية ألمانية تقرر التدريس عن بُعْد لـ 2.5 مليون تلميذ

بسبب انتشار جائحة كورونا تم تعليق حضور 2.5 مليون تلميذ بمدارس ولاية شمال الراين- ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان. وبعد تمديد الحظر في ألمانيا قررت الولاية اليوم تطبيق التدريس عن بعد مع وجود خيارات أخرى.

التدريس عن بعد في زمن كورونا (صورة رمزية)

التدريس عن بعد في زمن كورونا (صورة رمزية)

قررت حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية تطبيق التدريس عن بُعْد لكل التلاميذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

مختارات

أعادت المدارس في ألمانيا فتح أبوابها بشكل تدريجي أمام التلاميذ. وعلى الرغم من استئناف الفصول الدراسية، إلا أن الحياة المدرسية اليومية لم تعد إلى وضعها الطبيعي بعد، كما يظهر التقرير التالي من داخل إحدى المدارس في برلين.

يجد الآباء والأمهات تحديا مضنيا في رعاية وتعليم أطفالهم في البيت في زمن الحجر الصحي. في هذا الموضوع تبسيط لأهم الخطوات التي ينصحُ بها مجموعة من خبراء علم التربية الألمان لمساعدة الأطفال على مواصلة الدراسة بأقل الأضرار.

جاء ذلك، وفقا لما أعلنته إيفون غيباور، وزيرة التعليم في الولاية، اليوم الأربعاء (السادس من يناير/كانون الثاني 2021) بعد جلسة طارئة لحكومة الولاية الواقعة غربي ألمانيا وهي أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، إذ يسكنها نحو 17.9 مليون نسمة.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم تعليقالتدريس حضوريا بالمدارس  حتى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري بسبب جائحة كورونا مشيرة إلى أن هذا الإجراء يسري أيضا على طلاب الشهادات.

وقالت الوزيرة إنه في حال تطلب التحول إلى التدريس عن بُعْد وقتا أطول للتحضير في مدرسة ما، فإن من الممكن البدء في التدريس هناك اعتبارا من 13 من الشهر الجاري.

وتابعت غيباور أن كل المدارس ستقدم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل رعاية للتلاميذ في الصفوف من الأول حتى السادس الابتدائي إذا تعذر رعاية هؤلاء الأطفال في منازلهم خلال التعليم عن بُعْد أو إذا كان هناك ما يهدد سلامة الطفل، لكنها لفتت إلى أنه لن تكون هناك دراسة منتظمة أثناء رعاية هؤلاء الأطفال في المدرسة.

وكان قد تم تعليق الحضور إلى قاعات الدرس بالنسبة لكل تلاميذ الولاية (نحو 2.5 مليون تلميذ) منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب جائحة كورونا، ومنحت سلطات الولاية أولياء أمور الطلاب المراحل الأدنى (حتى الصف الأول الإعدادي) الاختيار بين تلقي الدروس من داخل المدرسة أو عن بُعْد من المنزل، فيما تم تحويل نظام الدراسة بالكامل إلى التعليم عن بُعْد بالنسبة لطلاب المراحل الأعلى.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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التلاميذ الألمان يبدأون عامهم الدراسي في ظل مخاوف من فيروس كورونا

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