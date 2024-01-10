الحوثيون يشنون هجوما كبيرا بالبحر الأحمر

أفادت تقارير أمريكية بأن الحوثيين المدعومين من قبل إيران هاجموا مجددا سفنا تجارية في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وهذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر.

أكدت لندن اليوم (الأربعاء العاشر من يناير/ كانون الثاني 2024) أن الهجوم الأخير للحوثيين فيالبحر الأحمر كان "الأكبر" منذ بدء حرب غزة. وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت إن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقها حركة الحوثي اليمنية أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.

أهمية طريق البحر الأحمر للملاحة الدولية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأضافت أنالقوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة بدون طيار وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.

وكثفت جماعة الحوثي المتحالفة مع من إيران هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها في البحر الأحمر، وحولتها بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا تعرضت الجماعة المسلحة نفسها للاستهداف.

من جهته قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن السفينة الحربية دايموند التابعة للبحرية الملكية البريطانية ربما جرى استهدافها في هجوم الحوثيين. وتعقيبا على الهجمات الأخيرة قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن هجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر تظهر تصعيدا واضحا للوضع.

ويشنّ الحوثيونهذه الهجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وهي هجمات عرّضت للخطر الممرّ المائي الذي ينقل من خلاله ما يصل الى 12% من التجارة العالمية. ودفع هذا الوضع بالولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)