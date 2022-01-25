 أكبر هجوم منذ إسقاط ″خلافته″- هل يستعيد ″داعش″ قوته من جديد؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

أكبر هجوم منذ إسقاط "خلافته"- هل يستعيد "داعش" قوته من جديد؟

يثير الهجوم الأخير لـ"داعش" على سجن في مدينة الحسكة السورية مخاوف من استعادة التنظيم قدراته وتساؤلات عما إذا كان الهجوم، الأكبر منذ إسقاط "خلافته"، مؤشراً على عودة التنظيم إلى سابق عهده. فهل يستطيع "داعش" استعادة قوته؟

مشاهدة الفيديو 35:32

هجوم داعش على سجن غويران.. هل يعيد شبح الإرهاب للمنطقة؟

"جاء الدواعش فهربنا لننجو من الموت"، يقول رجل مسنّ من مدينة الحسكة السورية وهو يبكي، في مقطع فيديو متداول. فقد هاجم  "داعش" سجناً في المدينة يُحتجز فيه نحو 3500 من أعضائه، في أكبر عملية عسكرية للتنظيم منذ إعلان إسقاط "دولة الخلافة" قبل ثلاث سنوات.

مختارات

يحذر رئيس الاستخبارات الألمانية من تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) رغم انهيار خلافته، فيما يشدد خبراء في شؤون الأمن والإرهاب على أن التنظيم قد تحول إلى شبكة قوية.

عودة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق إلى أوروبا لا تعني كما يرى خبراء أنها تشكل خطورة فقط على أوطانهم، بل أن هناك من يتنقل منهم من معركة إلى أخرى ومن تنظيم إلى آخر ليصبح القتال له مهنة.

الهجوم الذي شارك فيه أكثر من مائة عنصر من التنظيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يثير المخاوف من استعادة "داعش" قوته من جديد، خصوصاً مع إعلانه أن 800 سجين "كسروا القيد خلال الهجوم"، من دون أن يتسنى التحقّق من صحّة الرقم من مصادر أخرى.

ورغم إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) - يشكل المقاتلون الأكراد دعامتها الأساسية والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن- استسلام 550 عنصر من "داعش" بعد ستة أيام من الهجوم.

وأدت الاشتباكات بين الطرفين إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، ومقتل سبعة مدنيين على الأقل و45 من "قوات سوريا الديمقراطية" و114 من عناصر "داعش"، بحسب حصيلة للمرصد يوم الثلاثاء (25 كانون الثاني/يناير 2022).

"داعش لم ينته تماماً بعد"
ويرى جوليان بارنز-داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنه رغم إعلان "سقوط الخلافة"، إلا أنه "لم تتم هزيمة داعش والقضاء عليه بشكل كامل".

ويضيف في حديث لـDW: "لايزال (التنظيم) اليوم قوة متمردة ذات مستوى محدود، لكنه قادر على القيام بهجمات من هذا النوع عبر عناصره النشطة في سوريا والعراق"، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم "يتطلعون إلى تعزيز موقفهم وتعبئة الموارد التي مازلت متاحة لهم ومحاولة زيادة قوتهم".

من جانبه يحذر جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، في حديث لـDW، من أن التنظيم "أقوى مما كان عليه عام 2019"، لكنه يعتقد أن "داعش" سيظل قابعاً في بعض الأماكن في الصحراء لأنه "من الصعب عليه السيطرة على أي مدينة".

ويضيف الخبير في قضايا الإرهاب: "التنظيم يخطط لمهاجمة أهداف حكومية في الغالب - على سبيل المثال الأهداف العسكرية أو السجون أكثر من المدنيين، ليحاول الحصول على التعاطف والدعم".

"داعش يريد إخراج جيشه من السجن"
وتقدر الأمم المتحدة عدد عناصر التنظيم النشطين في سوريا والعراق بنحو عشرة آلاف، في حين تقول قوات سوريا الديمقراطية إن السجون التي تسيطر عليها تضم نحو 12 ألف جهادي من نحو 50 جنسية. وتعيش زوجات مقاتلي التنظيم وأطفالهم في مخيمات مكتظة في المنطقة، ويحذر خبراء من أن تلك المخيمات قد تصبح بيئة حاضنة للتطرف.

ويرى الباحث في معهد "نيولاينز" نيكولاس هيراس أن هجوم "داعش" على السجن في الحسكة يمثّل خطوة لمحاولة "إخراج جيشه من السجن"، وتوقع في تصريح لفرانس برس "المزيد من هذا النوع من العمليات مستقبلاً، خصوصاً أن قوات سوريا الديمقراطية تفتقر إلى الإمكانات الكافية لحماية السجون التي يُعتقل فيها عناصر التنظيم".

ولطالما دعت "قوات سوريا الديمقراطية" دول العالم لاستعادة مواطنيها المتهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" والمحتجزين في السجون التي تسيطر عليها تلك القوات، وسط تخوف بعض الدول من أن يشكل العائدون خطراً على أمنها.

"لا يمثل تهديداً استراتيجياً"
ورغم أن بارنز-داسي يرى أن التنظيم سيحاول شن هجمات جديدة، إلا أنه يعتقد أن التنظيم "لم يعد يمثل تهديداً استراتيجياً حقيقياً في الوقت الحالي"، ويوضح: "لقد تم إضعافه بشدة ولذلك فهو ليس على وشك الانتفاض والاستيلاء على الرقة أو الموصل مرة أخرى".

خريطة لسوريا والعراق

خريطة لسوريا والعراق


أما التحالف الدولي، فتوقع أن يؤدي هجوم "داعش" على السجن في الحسكة إلى إضعاف التنظيم نظراً إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها. واعتبر التحالف في بيان أن التنظيم "لا يزال يشكّل تهديداً لكن الواضح أنه لم يعد يتمتّع بقوته السابقة".

وبرأي بارنز-داسي، فإن درجة خطر "داعش" في المستقبل تعتمد على عاملين اثنين، أحدهما مدى قدرة أعضائه على إعادة تنظيم صفوفهم في الصحراء، ومدى قدرة التنظيم على إطلاق سراح عناصره المحتجزين في السجون.

ويوضح: "لا أعتقد أن داعش سينجح في تجنيد أعضاء جدد، فقد انهارت أسطورته، لكن بالنسبة للأعضاء الملتزمين إيديولوجياً، لايزال هناك شعور بعدم وجود بدائل واقعية وذات مغزى بالنسبة لهم لحل المظالم السياسية والاقتصادية التي جذبتهم في البداية إلى التنظيم، والتي استمرت في تغذية الشعور بالاستياء والتهميش".

الآلاف من عناصر داعش لايزالون محتجزين في سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية

الآلاف من عناصر "داعش" لايزالون محتجزين في سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية


"هجوم ضخم من منظور رمزي"
ويعتقد الخبير الأوروبي أنه "ما دامت الظروف على الأرض في كل من العراق وسوريا لا تزال غير مستقرة إلى حد ما، ومحفوفة بالمخاطر، ومستمرة نوعاً ما في إثارة مسائل الحوكمة والأمن، فإن "داعش" سيجد لحظات لاستغلال الوضع ومحاولة شن هجمات جديدة".

ويرى جاسم محمد أن "داعش" يحاول استغلال الظروف السيئة للنازحين في كل من سوريا والعراق "ليضع نفسه كممثل لهؤلاء الناس ضد الحكومات"، مشيراً إلى أن التنظيم يستفيد من "السياسات السيئة ومعاناة الناس".

أما الخبير في شؤون تنظيم "داعش"، تشارلي وينتر، فيلاحظ أن هجوم الحسكة كان "ضخماً جداً من منظور رمزي، مع أنه قد لا يؤدي إلى تأثير فوري على الأرض". وقال وينتر الذي يرصد الحسابات الجهادية على شبكات التواصل الاجتماعي لفرانس برس إنه لم يشهد "منذ سنوات مثل هذه الحماسة لدى مناصري" الجهاديين على الإنترنت.

وأضاف وينتر: "هذا النوع من القدرة على تنشيط المناصرين يحرك الكثير" من الجماعات المؤيدة للتنظيم، لا سيما في سوريا، وإن كانت الإجراءات الأمنية ستمنع معظم الجهاديين والسجناء من الخروج من محافظة الحسكة. 

وشدّد وينتر على أن "ما يضفيه هذا الهجوم من رمزية يمكن أن يكون له انعكاسه الملموس الخاص"، إذ هو "استعراض لقدرته ولعزمه على التحدي".


محيي الدين حسين/جينيفر هولايس/ كيرستين كنيب

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هجوم داعش على سجن غويران.. هل يعيد شبح الإرهاب للمنطقة؟  