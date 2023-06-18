 أكبر منافسة رياضية من نوعها..انطلاق فعاليات الأولمبياد الخاص في برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2023

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أكبر منافسة رياضية من نوعها..انطلاق فعاليات الأولمبياد الخاص في برلين

افتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير منافسات الأولمبياد الخاص في برلين، وهي أكبر منافسة رياضية من نوعها، فيما قال نجم كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي إنه يأمل أن يساعد دوره، في التعريف برياضة ذوي الإعاقة الذهنية.

جانب من حفل افتتاح ألعاب الأولمبياد الخاصة في برلين (17 يونيو حزيران 2023)

جانب من حفل افتتاح ألعاب الأولمبياد الخاصة في برلين

بدأت منافسات بطولة العالم للأولمبياد الخاص في برلين اليوم (الأحد 18 يونيو/ حزيران 2023)، بعدما قام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رسميا بافتتاحها كأكبر حدث رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

مختارات

انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.

ويتنافس نحو 7 آلاف رياضي من 176 دولة في 26 رياضة في برلين حتى 25 حزيران/ يونيو الجاري. وتعد هذه البطولة هي أكبر حدث رياضي يقام في ألمانيا منذ أولمبياد 1972 التي أقيمت في ميونخ.

وسيتم منح الميداليات الأولى اليوم الأحد في منافسات الجمباز الإيقاعي. وحضر 50 ألف متفرج الحفل الافتتاحي في الملعب الأولمبي مساء أمس السبت، حيث تواجد أيضا المستشار الألماني أولاف شولتس مع شتاينماير وغيرهما من كبار الشخصيات في الحفل البهيج الذي استمر ثلاث ساعات.

وشهد موكب دخول الدول هتافا كبيرا للفريق الألماني وللرياضيين والمسؤولين الأوكرانيين. وتحدث تيموثي شريفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي ونجل يونيس شرايفر-كنيدي، مؤسسة الأولمبياد الخاص، عن "ليلة ساحرة للغاية".

ووضف الرئيس شتاينماير أجواء العاب الأولمياد وحفل افتتاحها في برلين بـ"الرائعة وبأنها مهرجان كبير". وأكد الرئيس الألماني في كلمته قائلا: "يدور هذا الحدث الرياضي الكبير حول الرياضة، ولكنه يتعلق أيضًا بالمشاركة. الإدماج ليس مهمًا فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن يمكننا كمجتمع أن نصبح أكثر ثراءً إذا عشنا الإدماج ".

من جهته، قال نجم كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي إنه يأمل في أن يساعد دوره، كصديق رسمي للأولمبياد الخاص، في تعزيز الوعي بالرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية. وقال نوفيتسكي "الأمر يتعلق بالمشاركة، وأن يتمكن كل شخص من ممارسة الرياضة." وتابع "أقل من 10 % من الأندية توفر الرياضات لرياضيي الأولمبياد الخاص. أتمنى أن تؤدي الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص إلى جذب الاهتمام".

نجم كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي صديق رسمي للأولمبياد الخاص

نجم كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي صديق رسمي للأولمبياد الخاص

وقال نوفيتسكي، الذي اعتلى منصة التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وفاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة "أتابع الأولمبياد الخاص منذ فترة. وأنا سعيد بأننا سنرحب برياضيي هذا العدد من الدول في برلين، وبأن ذوي الإعاقات الذهنية سيحصلون على فرصة ممارسة الرياضة".

وتابع نوفيتسكي إنه رغم كل الطموح الرياضي، يظل التكاتف مهما للغاية. وأضاف "الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة، وإنما بالمشاركة في الرياضة. أنا سعيد بهذه التجربة." وقالت الألمانية بريتا هايدمان البطلة الأولمبية في المبارزة "دائما ما تشكل قدرة الرياضة على التوحيد وتعزيز القوة شيئا مذهلا. هذا يمكن أن يمثل مؤشرا. بالنسبة للرياضيين، هذه تجربة رائعة ودفعة قوية".

ح.ز/ م. س (د.ب.أ)

في انتظار انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين

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