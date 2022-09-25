أكبر معرض عائم للكتب يزور العراق ويحظى باهتمام كبير

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حطت سفينة LOGOS HOPE رحالَها مؤخرا في مدينة البصرة، حيث استقبلها العراقيون بترحابٍ كبير.السفينة هي أكبر معرض عائم للكتب في العالم.
أدلى العراقيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل إقبال ضعيف يعكس "إشارة واضحة" بحسب مراقبين، بينما أعلنت السلطات إتمام الانتخابات بـ"نجاح وسلاسة". ومن المقرر إعلان النتائج الأولية غداً، وسط توقعات بفوز كتلة الصدر.
كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العراق، وقد استطاعت أن تجمع مختلف مكونات البلاد معًا. كان المشجعون يتطلعون إلى إقامة أول مباراة دولية على أرض العراق منذ أكثر من عقد، لكن الآمال تبددت.
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