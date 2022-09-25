 أكبر معرض عائم للكتب يزور العراق ويحظى باهتمام كبير | DW الأخبار | DW | 29.03.2023

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DW الأخبار

أكبر معرض عائم للكتب يزور العراق ويحظى باهتمام كبير

حطت سفينة LOGOS HOPE رحالَها مؤخرا في مدينة البصرة، حيث استقبلها العراقيون بترحابٍ كبير.السفينة هي أكبر معرض عائم للكتب في العالم.

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