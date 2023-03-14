أكبر مسؤول أمني في إيران يزور الإمارات... تعزيز العلاقات؟

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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يزور الإمارات ويلتقي بقادتها. ما دلالة زيارة أكبر مسؤول أمني إيراني لأبوظبي؟ وهل يمكن تجاوز الملفات الخلافية بين البلدين؟
مع إعلان السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية مجدداً بعد مباحثات سرية جرت برعاية صينية، تواترت ردود الأفعال. البيان الثلاثي تضمن التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى. وتتنافس القوتان الإقليميتان الكبيرتان على زعامة المنطقة منذ عقود.
بعد سنوات من الصراع على النفوذ في المنطقة كان للتقارب السعودي الإيراني وقع الصاعقة كما أنه شكل صدمة لكثيرين. بيد أنّ مراقبين يرون أن التقارب الذي جاء برعاية صينية، ينفع الطرفين بعد إعادة حسابات الربح والخسارة.
كشفت "أرامكو" السعودية عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، معلنة أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية. وجاءت هذه النتائج مدعومة بأسعار النفط القوية وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة.
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