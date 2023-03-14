 أكبر مسؤول أمني في إيران يزور الإمارات... تعزيز العلاقات؟ | مسائية DW | DW | 16.03.2023

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مسائية DW

أكبر مسؤول أمني في إيران يزور الإمارات... تعزيز العلاقات؟

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يزور الإمارات ويلتقي بقادتها. ما دلالة زيارة أكبر مسؤول أمني إيراني لأبوظبي؟ وهل يمكن تجاوز الملفات الخلافية بين البلدين؟

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May 12, 2022, Asuncion, Paraguay: Illustration: In-camera multiple exposure image shows logo of Saudi Arabian Oil Company (Aramco) on a smartphone backdropped by abstract presentation of rising line chart and numbers. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Press Wire

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