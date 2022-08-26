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أكبر محطة طاقة نووية أوروبية في أوكرانيا مهددة مع فرار العاملين فيها

في أوكرانيا، يفر الناس من موقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. بعضهم عمل هناك، ويقول أن المحطة غير آمنة، مع فرار استمرار الاحتلال الروسي لها وفرار العمال الأوكرانيين منها