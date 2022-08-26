 أكبر محطة طاقة نووية أوروبية في أوكرانيا مهددة مع فرار العاملين فيها | DW الأخبار | DW | 31.08.2022

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DW الأخبار

أكبر محطة طاقة نووية أوروبية في أوكرانيا مهددة مع فرار العاملين فيها

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