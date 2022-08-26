أكبر محطة طاقة نووية أوروبية في أوكرانيا مهددة مع فرار العاملين فيها

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في أوكرانيا، يفر الناس من موقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. بعضهم عمل هناك، ويقول أن المحطة غير آمنة، مع فرار استمرار الاحتلال الروسي لها وفرار العمال الأوكرانيين منها
استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.
الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسيا لها بمنع موظفي وكالة الطاقة زيارة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا والتي تشهد قتالا حول محيطها عقب سيطرة روسية. وزيلينسكي يناشد المجتمع الدولي بعدم "الاستسلام للابتزاز النووي" الروسي.
تواجه الدعاية الروسية بشأن غزو أوكرانيا الكثير من العوائق بأوروبا والولايات المتحدة خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الإنجليزي. بيد أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للإعلام الروسية بالعربية. فهل نجحت روسيا في كسب الرأي العام العربي؟
غادر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة أثار مخاوف من وقوع كارثة إشعاعية.
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