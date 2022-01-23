أكبر كهف جليدي في العالم

ولاية بافاريا تفتقد السياح العرب بسبب جائحة كورونا

لسنوات طويلة، كان السياح العرب جزءًا من الحياة اليومية في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، بيد أنه وبسبب جائحة كورونا، باتت المدينة تفتقد سياحها من العرب هذا العام.