أكبر كهف جليدي في العالم

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اليوم سنتعرف على موقع طبيعي غريب من نوعه في جبال الألب بالنمسا - تشكيلات جليدية بارتفاع أمتار تحت الأرض.
فكيف تنشأ الأشكال الجليدية في الكهوف؟ وهل هي قادرة على مواجهة الاحتباس الحراري؟
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
لسنوات طويلة، كان السياح العرب جزءًا من الحياة اليومية في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، بيد أنه وبسبب جائحة كورونا، باتت المدينة تفتقد سياحها من العرب هذا العام.
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