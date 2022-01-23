 أكبر كهف جليدي في العالم | المستقبل الآن | DW | 30.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

أكبر كهف جليدي في العالم

اليوم سنتعرف على موقع طبيعي غريب من نوعه في جبال الألب بالنمسا - تشكيلات جليدية بارتفاع أمتار تحت الأرض. فكيف تنشأ الأشكال الجليدية في الكهوف؟ وهل هي قادرة على مواجهة الاحتباس الحراري؟

مشاهدة الفيديو 04:59

المزيد من المركز الإعلامي

21.08.2021 A lightning bold strikes behind the Manhattan skyline as thunder storms and lightning move in while Barry Manilow performs forcing the canceling of the We Love NYC: The Homecoming Concert In Central Park in New York City on Saturday, August 21, 2021. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY NYP20210821101 JohnxAngelillo

ما هو الرعد؟ 23.01.2022

Bisamratte, Bisam (Ondatra zibethicus), frisst Loewenzahnblatt auf Wiese, Deutschland, Bayern | muskrat (Ondatra zibethicus), feeds dandelion in a meadow, Germany, Bavaria

حيوانات في بيئة غريبة - مفيد أم ضار؟ 23.01.2022

Die Phlegräischen Felder (italienisch: Campi Flegrei) sind ein etwa 20 km westlich des Vesuv gelegenes Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in der süditalienischen Region Kampanien.

بركان أوروبا الهائل 23.01.2022

Warme Luft aus dem Mittelmeerraum sorgt für eine Hitzewelle in Deutschland. Das Thermometer kletterte vereinzelt auf sommerliche Temperaturen von über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die kommenden Tage Hitzegewitter. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 19.06.2021

كيف يتم التنبؤ بأحوال الطقس؟ 23.01.2022

المزيد المستقبل الآن

TOPSHOT - This aerial photograph taken on December 22, 2021 shows the erupting Piton de la Fournaise volcano on the French Indian Ocean island of Reunion. - The Piton de la Fournaise, the volcano of Reunion, erupted for the second time of the year on December 22 at 3:30 am (12:30 am in Paris), indicates the volcanological observatory. At least three eruptive cracks have opened on the southern flank of the volcano in the enclosure (the central caldera of the volcano), volcanologists have noted. The eruption takes place in a totally uninhabited area. (Photo by Richard BOUHET / AFP) (Photo by RICHARD BOUHET/AFP via Getty Images)

الجليد القطبي والحمم البركانية 30.01.2022

In this photo provided by @alexis.rosenfeld, researchers for the French National Centre for Scientific Research study corals in the waters off the coast of Tahiti of the French Polynesia in December 2021. Deep in the South Pacific, scientists have explored a rare stretch of pristine corals shaped like roses off the coast of Tahiti. The reef is thought to be one of the largest found at such depths and seems untouched by climate change or human activities. (Alexis Rosenfeld/@alexis.rosenfeld via AP)

الشعاب المرجانية تواجه مخاطر 30.01.2022

Symbolbild Welle

المستقبل الآن - خطر انقراض الشعاب المرجانية 30.01.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - كيف تحدث العواصف الرعدية؟ 23.01.2022

اقرأ أيضا

Riot police uses a water canon against protestors during a demonstration against the reinforced measures of the Belgium government to counter the latest spike of the coronavirus in Brussels, Belgium, Sunday, Nov. 21, 2021. Many among them also protested against the strong advice to get vaccinated and any moves to impose mandatory shots. (AP Photo/Olivier Matthys)

كورونا ـ إغلاق تام في النمسا واحتجاجات عنيفة في دول أوروبية عدة 22.11.2021

دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.

03.08.2016+++Garmisch-Partenkirchen, Deutschland Eine arabische Familie sitzt am 03.08.2016 auf einer Bank am Ufer des Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen (Bayern) im Schatten vor dem Bergpanorama. Garmisch-Partenkirchen boomt bei Urlaubern aus den Golfstaaten. Inzwischen kommen mehr Araber als US-Touristen in den Ferienort zu Füßen der Zugspitze. in Garmisch-Partenkirchen prägen in diesen Tagen wieder Urlauber aus den Golfstaaten das Ortsbild. Wenn der 75-jährige Qabus ibn Said, der milliardenschwere Herrscher des arabischen Sultanats Oman, zu Füßen der Zugspitze Urlaub in seinem prachtvollen Anwesen macht, tun es ihm viele Familien aus arabischen Ländern gleich. Foto: Peter Kneffel/dpa (zu dpa-KORR: «Speisekarte auf Arabisch - Sultan von Oman beschert Ferienort Boom» vom 07.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

ولاية بافاريا تفتقد السياح العرب بسبب جائحة كورونا 20.08.2020

لسنوات طويلة، كان السياح العرب جزءًا من الحياة اليومية في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، بيد أنه وبسبب جائحة كورونا، باتت المدينة تفتقد سياحها من العرب هذا العام.