أكبر قضية كبتاغون أمام العدالة..ما قصة المخدّر في ألمانيا؟

بدأت في ألمانيا محاكمة أربعة رجال متهمين في قضية تهريب كمية كبيرة من مخدرات الكبتاغون، تصل قيمتها إلى 58 مليون يورو. ما هو الكبتاغون وما علاقته بألمانيا. كيف ينتشر في الشرق الأوسط وخصوصا سوريا البلد المصدر الأساسي له؟

على خلفية اكتشاف مئات الكيلوغرامات من أقراص الكبتاغون المخدرة في ألمانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدأت مؤخرا محاكمة أربعة رجال في مدينة آخن غرب ألمانيا، ويشتبه بأنهم باعوا أجهزة لوحية بقيمة 58 مليون يورو (63 مليون دولار) للخارج.

أصبح الكبتاغون المعروف باسم "كوكايين الفقراء" المخدّر الأكثر انتشارا بين الشباب في مناطق بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشير تقارير عام 2023 في ألمانيا إلى أن هذا العقار قد يكون أكثر شيوعاً في الدول الأوروبية مما كان عليه سابقاً.

في عام 1986 تم حظر مخدّر الكبتاغون في معظم الدول، وتم إيقاف استخدامه في أسواق العقاقير الطبية أيضاً، ومع ذلك ظهرت نسخة محظورة منه في دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ما هو مخدّر الكبتاغون؟

الكبتاغون هو عقار صناعي، تم تصنيعه أساساً في ألمانيا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكان مخصصاً لعلاج اضطراب نقص الانتباه، ولكن استخدامه كمخدّر في الحفلات انتشر بداية بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط.

أِرشيف: جنود سوريون في محافظة إدلب شمال سوريا صورة من: Ammar Safarjalani/Xinhua/IMAGO

تشير التقارير أيضاً إلى أن انتشار استخدام الكبتاغون كمخدّر بين المقاتلين في الصراع السوري بهدف تعزيز الأداء القتالي، وتقليل علامات التعب والإجهاد.

تحتوي حبة الفينيثيلين، وهو الاسم العلمي للكبتاغون على مادة الأمفيتامين الاصطناعية، والكافيين ومواد منشطة أخرى، ويتم استقلاب Metabolism الفينثيلين في الجسم إلى جُزَئَين، هما الأمفيتامين والثيوفيلين، وكلاهما جُزيئات منشطة.

الإدمان على الكبتاغون ومخاطره

يؤثر الكبتاغون على الجهاز العصبي بشكل مشابه لتأثير محفّز الأمفيتامين الذي يُعتبر منبهاً نفسياً، ويمكن أن يسبب الكبتاغون الشعور بالنشوة، وزيادة اليقظة، وتعزيز الأداء البدني والعقلي.

ومع ذلك فإن الاستخدام المكثف للكبتاغون ينطوي على مخاطر كبيرة، مثل ضعف الوظيفة الإدراكية، ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، وقد يسبب الإدمان.

أما المشكلة الرئيسية هي أن بعض حبوب الكبتاغون التي يتم إنتاجها في مختبرات غير مشروعة تحتوي على كميات عالية من مادة الفينثيلين، كما أن التركيبات الحالية لعقار الكبتاغون قد تختلف بشكل كبير، ويضاعف نقص المعرفة بكيفية تركيبه والكميات المستخدمة من خطر احتوائه على مواد كيميائية سامة.

سوريا هي المنتج والمُصدّر الأول للكبتاغون

أصبحت سوريا أكبر منتج ومُصدّر للكبتاغون في العالم خلال العقد الماضي، مما دفع بعض الخبراء إلى تسميتها بدولة المخدرات في الشرق الأوسط، وقدّر بيان للحكومة البريطانية أن 80% من كمية الكبتاغون المُنتجة في العالم يتم إنتاجها في سوريا.

وقد زادت انتشار الكبتاغون في سوريا بشكل كبير بعد احتجاجات الربيع العربي عام 2011، وبهذا الصدد كشفت التقارير الاستقصائية التي نشرتها وسائل إعلام كبرى مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كيف تسهّل صناعة الأدوية السورية جميع مراحل إنتاج الكبتاغون وتهريبه.

في حين نفى الرئيس السوري بشار الأسد وجود أي جهود منظمة من قبل حكومته للاستفادة من هذا العقار.

أرشيف: سوريا دمشق، الرئيس الأسد في مقابلة صورة من: via REUTERS

وبعد فرض عقوبات دولية صارمة على سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، أصبح الكبتاغون شريان الحياة الاقتصادي للحكومة السورية، ففي عام 2011 وحده قدّرت قيمة تجارة مخدّر الكبتاغون في سوريا بحوالي 5.7 مليار دولار أمريكي (5.35 مليار يورو).

يتم تصدير الكبتاغون في الغالب إلى دول الخليج ودولتي العراق والأردن المجاورتين لسوريا، وغالباً ما يتم إخفاؤه في منتجات مثل الحبوب والفواكه، ويُعتقد أيضاً أن حزب الله اللبناني، الحليف المقرّب من النظام السوري هو مُصنّع كبير للكبتاغون.

أين يتم تصدير الكبتاغون؟

أصبح الكبتاغون مصدر قلق كبير في دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وبالرغم من وجود قوانين صارمة لمكافحة المخدرات وفرض عقوبات قاسية على المتاجرين بها إلا أن الكبتاغون ما زال يُهرّب بكميات كبيرة من سوريا ولبنان.

تلعب الأردن دوراً كبيراً في الكفاح من أجل التصدي لتجارة الممنوعات ومنها المخدرات، وبالرغم من ذلك أعلن أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني في تموز / يوليو الماضي عن ضبط أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين.

وأفادت تقارير أن الجيش الأردني اعتمد سياسة "إطلاق النار بقصد القتل" ضد مهربي المخدرات على طول حدوده مع سوريا.

وفي أغسطس / آب عام 2022، ضبطت السلطات السعودية أكثر من 46 مليون حبة كبتاغون تم تهريبها في شحنة دقيق كانت تمرّ عبر "الميناء الجاف" في مدينة الرياض السعودية.

مخاوف أوروبية من انتشار الكبتاغون

لا توجد إحصائيات موثوقة حول مدى استخدام عقار الكبتاغون، أو عن مدى انتشاره في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مخاوف معظم الدول الأوروبية التي تعتبر أن الكبتاغون أصبح مشكلة متنامية بالنسبة لها.

مخدر الكبتاغون.. خطر جديد على الشرق الأوسط؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

يشير تقرير حديث صدر عن مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان إلى أن أوروبا قد تصبح منطقة شحن رئيسية للكبتاغون المتجه إلى الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد صادرت حوالي 127 مليون حبة قرص من المخدرات، أي ما يعادل 1773 كيلوغراماً بين عامي 2018 و 2023، وأكبر عملية منها كانت في مدينة ساليرنو في إيطاليا عام 2020، وتم خلالها ضبط 84 مليون قرص.

ذكرت تقارير أخرى أن الكبتاغون يُنتج أيضاً في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مختبرات غير قانونية في هولندا، ويتم إنتاج العقار غالباً من مسحوق الأمفيتامين.

وأكد تقرير مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان أيضاً على ضرورة التنسيق من قبل الاتحاد الأوروبي لمعالجة إنتاج الكبتاغون داخل دول الاتحاد، ومنع استخدام الاتحاد الأوروبي كمنطقة شحن للكبتاغون المنتج في الشرق الأوسط.

وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم تكن هناك بيانات متاحة حول تقديرات استخدام العقار في دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط.

أعدته للعربية: ميراي الجراح