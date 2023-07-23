أكبر عملية إجلاء في اليونان بسبب حرائق في جزيرة رودوس السياحية

أجرت فرق الإسعاف اليونانية "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي الأحد، على ما أفادت المتحدثة باسم الشرطة وكالة فرانس برس. وقالت كونستانتيا ديموغليدو "إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا"، مضيفة "اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها ثلاثون ألف شخص".

وأمضى الآلاف من الأشخاص في جزيرة ردوس ليلتهم في العراء، بعد أن أجبرت حرائق الغابات عدة قرى ومنتجعات لقضاء العطلات على إخلاء منشآتها. وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح اليوم الأحد (23 تموز/ يوليو 2023) إنه تم إجلاء نحو 19 ألف من السكان والسياح من رودس منذ أمس السبت بسبب حرائق الغابات الشديدة. وأضاف مكتبه أن هذه أكبر عملية إجلاء في التاريخ اليوناني.

نعرضت فنادق وقرى سياحية إلى خطر الحرائق

ووفقا لتقديرات الشرطة، تم إجلاء 16 ألف شخص برا، وإنقاذ 3000 شخص بحرا من الشواطئ. ويتردد أنه تم نقل معظم الأشخاص إلى شمال رودس، حيث سيتم إيواء البعض مؤقتا في الصالات الرياضية والمدارس والسفن والمنازل الخاصة. وقال ثاناسيس فيرنس نائب عمدة الجزيرة لتلفزيون ميجا صباح اليوم الأحد إنه على الرغم من الحرائق، تواصل الطائرات المحملة بالسياح في الوصول للجزيرة.

من ناحية أخرى، تواصل الحرائق اشتعالها بدون دلالة على انحسارها بعد ستة أيام من اندلاعها. وكانت الحرائق تحت السيطرة الخميس الماضي، ولكن الرياح القوية أمس والسبت حملت ألسنة اللهب مباشرة نحو القرى والمنتجعات. وحذرت سلطات الدفاع المدني اليونانية من خطورة وقوع حرائق الغابات في مناطق كبيرة باليونان اليوم. وتشهد معظم أنحاء اليونان موجة حر منذ أيام، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الكثير من المناطق.

سياح ألمان محاصرون

ونقلت مواقع ألمانية أن 20 ألف ألماني يقضون إجازاتهم الصيفية في الجزيرة ولم يجري إجلاء سوى عدد محدود منهم. وحاول بعض السياح اللجوء إلى الساحل على أمل أن تنقذهم قوارب بعد أن غادروا الفنادق والقرى بسبب الحرائق. في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، قال شاب ألماني: "تم إنقاذنا من الحريق في اللحظة الأخيرة".

ويقول إنه وصديقته لاحظا وجود رماد على ملابسهما على شرفة غرفتهما بالفندق صباح يوم السبت. في وقت الظهيرة، اندلع الذعر: "كان كل شيء غريبا تماما، ولم تكن تحذيرات في الفندق، باستثناء تحذير بجوار حمام السباحة، لم نسمع به على الشاطئ"، كما أفاد.

ويصف الشباب الألماني لصحيفة "بيلد" اللحظات التي سبقت الإنقاذ: "تقف هناك فجأة وتترك مصيرك تمامًا. كان الجو شديد الحرارة والدخان كثيف لدرجة أنك لم تستطع الوقوف هناك لمدة عشر دقائق".

حراق في كردستان العراق

وتجتاح موجات حر شديدة مناطق مختلفة من العالم ، ففي شمال العراق، أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية بشمال كردستان العراق، اليوم الأحد، باحتراق قرابة ثلاثة آلاف دونم من المساحات الطبيعية في بلدة "نالپاريز" التابعة لقضاء بينجوين، مؤكدة أن عملية اخماد الحريق استغرقت 30 ساعة متواصلة لوعورة المنطقة. وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شفق" الإخبارية، إن الحريق اندلع أول أمس الجمعة، وبعد الكثير من الجهود تم السيطرة على النيران التي توسعت في مناطق أخرى بسبب وعورة المنطقة والجبال العالية والوديان العميقة. وأشار البيان إلى أن الحريق نتج عنه احتراق 3000 دونم من الأشجار الطبيعية والحشائش والأدغال من دون معرفة سبب اندلاع الحريق .

ع.خ /م.س (ا ف ب ، د ب ا)