 أكبر عملية إجلاء في اليونان بسبب حرائق في جزيرة رودوس السياحية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أكبر عملية إجلاء في اليونان بسبب حرائق في جزيرة رودوس السياحية

السلطات في اليونان تجري "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية بعد حريق يجتاح الجزيرة، وسواح ألمان ينجون في اللحظات الأخيرة من الحرائق. وفي شمال العراق حرائق تأتي على مساحات بيئية واسعة.

جراء الحرائق..تم إجلاء آلاف السياح من جزيرة رودوس اليونانية

جراء الحرائق..تم إجلاء آلاف السياح من جزيرة رودوس اليونانية

أجرت فرق الإسعاف اليونانية "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي الأحد، على ما أفادت المتحدثة باسم الشرطة وكالة فرانس برس. وقالت كونستانتيا ديموغليدو "إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا"، مضيفة "اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها ثلاثون ألف شخص".

وأمضى الآلاف من الأشخاص في جزيرة ردوس ليلتهم في العراء، بعد أن أجبرت حرائق الغابات عدة قرى ومنتجعات لقضاء العطلات على إخلاء منشآتها. وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح اليوم الأحد (23 تموز/ يوليو 2023) إنه تم إجلاء  نحو 19 ألف من السكان والسياح من رودس منذ أمس السبت بسبب حرائق الغابات الشديدة. وأضاف مكتبه أن هذه أكبر عملية إجلاء في التاريخ اليوناني.

رودوس في اليونان

نعرضت فنادق وقرى سياحية إلى خطر الحرائق

ووفقا لتقديرات الشرطة، تم إجلاء 16 ألف شخص برا، وإنقاذ 3000 شخص بحرا من الشواطئ. ويتردد أنه تم نقل معظم الأشخاص إلى شمال رودس، حيث سيتم إيواء البعض مؤقتا في الصالات الرياضية والمدارس والسفن والمنازل الخاصة. وقال ثاناسيس فيرنس نائب عمدة  الجزيرة لتلفزيون ميجا صباح اليوم الأحد إنه على الرغم من الحرائق، تواصل الطائرات المحملة بالسياح في الوصول للجزيرة.

من ناحية أخرى، تواصل الحرائق اشتعالها بدون دلالة على انحسارها بعد ستة أيام من اندلاعها. وكانت الحرائق تحت السيطرة الخميس الماضي، ولكن الرياح القوية أمس والسبت حملت ألسنة اللهب مباشرة نحو القرى والمنتجعات. وحذرت سلطات الدفاع المدني اليونانية من  خطورة وقوع حرائق الغابات  في مناطق كبيرة باليونان اليوم.  وتشهد معظم أنحاء اليونان موجة حر منذ أيام، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الكثير من المناطق.

سياح ألمان محاصرون

ونقلت مواقع ألمانية أن 20 ألف ألماني يقضون إجازاتهم الصيفية في الجزيرة ولم يجري إجلاء سوى عدد محدود منهم. وحاول بعض السياح اللجوء إلى الساحل على أمل أن تنقذهم قوارب بعد أن غادروا الفنادق والقرى بسبب الحرائق. في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، قال شاب ألماني: "تم إنقاذنا من الحريق في اللحظة الأخيرة".

ويقول إنه وصديقته لاحظا وجود رماد على ملابسهما على شرفة غرفتهما بالفندق صباح يوم السبت. في وقت الظهيرة، اندلع الذعر: "كان كل شيء غريبا تماما، ولم تكن تحذيرات في الفندق، باستثناء تحذير بجوار حمام السباحة، لم نسمع به على الشاطئ"، كما أفاد.

ويصف الشباب الألماني لصحيفة "بيلد" اللحظات التي سبقت الإنقاذ: "تقف هناك فجأة وتترك مصيرك تمامًا. كان الجو شديد الحرارة والدخان كثيف لدرجة أنك لم تستطع الوقوف هناك لمدة عشر دقائق".

حراق في كردستان العراق

وتجتاح  موجات حر شديدة مناطق مختلفة من العالم ، ففي شمال العراق، أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية بشمال كردستان العراق، اليوم الأحد، باحتراق قرابة ثلاثة آلاف دونم من المساحات الطبيعية في بلدة "نالپاريز" التابعة لقضاء بينجوين، مؤكدة أن عملية اخماد الحريق استغرقت 30 ساعة متواصلة لوعورة المنطقة. وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شفق" الإخبارية، إن الحريق اندلع أول أمس الجمعة، وبعد الكثير من الجهود تم السيطرة على النيران التي توسعت في مناطق أخرى بسبب وعورة المنطقة والجبال العالية والوديان العميقة. وأشار البيان إلى أن الحريق نتج عنه احتراق 3000 دونم من الأشجار الطبيعية والحشائش والأدغال من  دون معرفة سبب اندلاع الحريق .

ع.خ /م.س (ا ف ب ، د ب ا)

  • Links im Bild fahren zwei Feuerwehr-Fahrzeuge über eine ansonsten leere Straße, rechts sind ein Gartenzaun und eine Hecke zu sehen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    الحماية من لهيب النيران

    سيارات رجال الإطفاء تجوب بلدة فولتسراده بالقرب من بلدة لوبتين. فبعد ليلة هادئة في مناطق الحرائق بولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك أخبار سارة لسكان البلدة، إذ بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي غادروها بسبب لهيب النيران في الغابات المجاورة. 12.06.2023

  • Bäume sind in dicken Qualm gehüllt; der Himmel im Hintergrund ist von Flammen leuchtend orange gefärbt.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    جحيم النيران

    الدخان ولهيب النيران تصعد في السماء: في موقعين سابقين للتدريبات العسكرية جنوب غربي ميكلينبورغ اشتعلت الحرائق الاثنين (12 يونيو). وفي بلدة لوبتين احترقت الثلاثاء نحو 100 هكتار من الغابات، وفي المنطقة الثانية التي تشملها الحرائق في بلدة هاغنوف اتسعت رقعة الحرائق بسبب هبوب الرياح لتطال نحو 45 هكتار من الغابات.

  • Vor einigen verbrannten Bäumen ist halb zerstörtes Schild zu sehen. Darauf ist - teilweise - zu lesen: Lebensgefahr. Betreten strengstens verboten. Munitionsbelastetes Gebiet!

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    خطر على الأرض

    وضع مثير للغاية: في المواقع العسكرية السابقة توجد ذخيرة على الأرض، وبالتالي لا يمكن دخولها. ولهذا قامت دبابة تابعة للجيش الألماني بحفر حاجز أرضي من أجل احتواء النيران في المنطقة المتضررة. وتشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء النيران وذلك بنجاح لأن رقعة الحرائق توقفت عن التوسع.

  • Das aus einem Polizeihubschrauber aufgenommene Bild zeigt aus der Vogelperspektive einen runden, orangefarbenen Löschwasserbehälter, der mit Wasser befüllt wird.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    سكب المياه

    وإلى جانب ولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك ولايات إضافية تشتعل فيها الغابات. ومنذ نهاية مايو تشتعل النيران في موقع التدريبات العسكرية في بلدة يوتربوغ ـ وفي الصورة هليكوبتر تحمل كميات من المياه لإطفاء الحرائق. وفي جنوب برلين حصل انفراج في نهاية الأسبوع الماضي لكن النيران اشتعلت من جديد ابتداء من الاثنين 09.06.2023.

  • Einige grüne Bäume stehen inmitten einer verbrannten Fläche, auf der umgestürzte Bäume liegen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    مقبرة غابات

    هنا أيضا تعرقل الذخيرة عمليات مكافحة النيران. ومن أجل الإطفاء التام للنيران يأمل المسؤولون في حصول تساقطات مطرية. وكما قالت مديرة المصلحة النظامية بيوتربورغ فإن "الوضع لم يعد بعد تحت السيطرة". وحوالي 733 هكتار من الغابات مهددة بالاشتعال.

  • Eine massive Rauchwolke steigt über brennenden Bäumen an einem Berghang auf.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    جبل يحترق

    في يوم الاثنين، 12 يونيو حزيران 2023، اشتعلت النيران بالقرب من فرانكفورت على نهر الراين فوق جبل ألتكونيش. وتقول السلطات المحلية إنها تمكنت من السيطرة عليها. والكثير من الهكتارات شابتها النيران، وكان أكثر من 200 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإطفاء. ويُعد جبل ألتكونيش ثاني أعلى جبل في ولاية تاونوس.

  • Die Nahaufnahme zeigt verkohltes Holz und verbrannten Waldboden.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    مخلفات حريق

    على الحدود الفاصلة بين ولايتي بافاريا وتورينغن اشتعلت النيران الثلاثاء 13 يونيو حزيران، في حوالي هكتارين من الغابات. وفي غضون ساعات تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق، كما قال متحدث باسم الشرطة

  • Über einer grünen Landschaft mit einem Fluss im Vordergrund ist am Horizont eine große Rauchwolke zu sehen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    ليس هناك انفراج في الأفق

    درجات حرارة تفوق 30 درجة مائوية والكثير من الشمس والجفاف: وبعد فصل الربيع الممطر لم تُسجل تساقطات مطرية منذ أسابيع في العديد من المناطق الألمانية، وبالتالي يبقى خطر اشتعال الغابات قائما، حسب مركز الأرصاد الجوية الألمانية، لاسيما في الشمال الشرقي حيث تعاني الأراضي من الجفاف.


مواضيع ذات صلة

LIUZHOU, CHINA - JUNE 5, 2022 - Photo taken on June 5, 2022 shows low-lying waterlogging in Rongshui Miao Autonomous County of Liuzhou city, South China's Guangxi Zhuang autonomous Region. Days of heavy rain, coupled with the passage of upstream flood peak, meltwater temporarily activated the flood control pump station, which has not been fully completed, pumping out the flood water in the county, reducing the damage.

دراسة: مقاطعات صينية وفلوريدا بين أكثر مناطق العالم تأثرا بالمناخ 21.02.2023

يقول خبراء في المناخ إن هناك 20 منطقة حول العالم تعد الأكثر عرضة لنتائج تغير المناخ. وتشير البيانات إلى أن 16 من هذه المناطق تقع في الصين، فيما جاءت فلوريدا في المركز العاشر، واحتلت كاليفورنيا المركز 19.

The planet Earth done with NASA textures 3d illustration

الذكاء الاصطناعي يتوقع ارتفاع حرارة الأرض بشكل أسرع مما يُعتقد 01.02.2023

تشير تقديرات برنامج متخصص للذكاء الاصطناعي أن حرارة كوكب الأرض ترتفع بشكل متسارع باكثر مما قدره العلماء سابقاً. وحذر العلماء من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب.

Ein Mann geht in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Dadaab an der Grenze von Kenia zu Somalia durch das Wasser (Foto vom Oktober 2006). Bei starken Regenfällen wurde ein großer Teil des Landes im und um das Flüchtlingslager herum überschwemmt. In dem Flüchtlingslager sind hauptsächlich Menschen aus dem vom Bürgerkrieg zerütteten Somalia untergebracht. Foto: Andreas Gebert +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

مستوى قياسي متوقع من الانبعاثات وأزمة الغاز تهدد هدف الحد من الاحترار 11.11.2022

على هامش كوب 27 توقعت دراستان جديدتان أن تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستواها القياسي 2022، ما يهدد هدف هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي، سيما مع تزايد الأقبال على شراء الغاز. وهذه هي الدول الأكثر تلويثا؟