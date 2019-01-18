 أكبر ضفدع في العالم يبرع في بناء السدود لحماية صغاره | عالم المنوعات | DW | 09.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

أكبر ضفدع في العالم يبرع في بناء السدود لحماية صغاره

تلجأ ذكور ضفادع "غولياث" إلى بناء سدود وأحواض مدعمة بالصخور والأحجار والحصى لحماية صغارها، خاصة خلال فترة نموها. علماء من ألمانيا اكتشفوا المزيد من الحقائق المدهشة عن هذه البرمائيات الضخمة.

Natur Goliathfrosch (picture-alliance/dpa/M. Schäefer)

عثر علماء الأحياء في غرب الكاميرون على آثار تشير إلى أن ذكور الضفادع العملاقة من نوع غولياث تبذل مجهوداً خارقاً من أجل بناء حضانات وأماكن لرعاية ذريتها المنتظرة.

وتقوم تلك الضفادع ببناء أحواض صغيرة أشبه بالسدود على ضفاف الأنهار مستعملة في ذلك كل شيء تجده في طريقها من أوراق الشجر والفروع الجافة والحصى حتى أنها تستخدم أحجاراً قد يقترب وزنها من وزن الضفدع نفسه.

مختارات

وتعمل تلك الأحواض على عزل صغار الضفادع التي خرجت من البيض حديثاً من التيارات المائية العنيفة والمفترسات المختلفة، بحسب ما جاء في دراسة قام بها باحثون من متحف برلين للتاريخ الطبيعي ونشرت في "مجلة التاريخ الطبيعي". وإلى اليوم لا يعرف العلماء إلا القليل عن هذه الكائات الضخمة.

وتزن الضفادع العملاقة من هذا النوع -وموطنها الأصلي غرب إفريقيا- نحو ثلاثة كيلوغرامات، ما يجعلها أكبر الضفادع حجماً في العالم. وتتغذى تلك البرمائيات الضخمة على أنواع مختلفة من الطيور المائية الى جانب الحشرات والأسماك.

ويقول مارفن شيفر، أحد المشاركين في الدراسة البحثية، إن ضفادع غولياث يمكنها تحريك الأحجار التي قد يصل وزنها إلى كيلوغرامين بهدف تدعيم جوانب الأحواض الصغيرة التي ستقيم بها صغارها، بحسب ما نقل موقع شبيغل اونلاين.

Natur Goliathfrosch, (picture-alliance/ZB/J.P. Kasper)

ويضيف الباحث:"من المعتقد أن هذا النشاط الشاق الذي تقوم به ذكور هذه الضفادع يمكن أن يفسر لماذا يجب أن تكون أحجامها بهذه الضخامة، ولماذا تطورت هذه الأنواع لتصل إلى هذه الأحجام الكبيرة."

وتعيش ضفادع غولياث في مياه الأنهار سريعة التدفق في الغابات الاستوائية المطيرة في الكاميرون وغينيا. ويبلغ طولها نحو 30 سنتيمترًا.

قام الباحثون بتفتيش ضفاف نهر "مبولا" في الكاميرون بحثًا عن تلك الأحواض التي تبنيها الضفادع، ليكتشفوا لاحقاً 14 حوضاً على ضفاف النهر وبها ما يقارب 3000 بيضة، فيما بلغ عرض بعض هذه السدود نحو متر.

ويقول مارك أوليفر رودل، مدير المشروع البحثي: "تعد هذه الضفادع العملاقة هي أول البرمائيات الإفريقية المعروفة التي تقوم ببناء مناطق خاصة لحماية ذريتها".

ومع ذلك، فإن هذا النوع من الضفادع يواجه خطر الانقراض. فوفقًا للعلماء، انخفض عددها بمقدار النصف في السنوات العشر الماضية وذلك بسبب إزالة الغابات المطيرة وعمليات الصيد، حيث يتناولها بعض سكان تلك المناطق كطعام شهي.

عماد حسن

مشاهدة الفيديو 06:53

غانا - افكار عالمية لحماية الضفادع

 

مختارات

ديدان وطين من أجل صحة أفضل!

تساعد المواد الطبيعية بطرق مختلفة في الحفاظ على صحتنا منذ آلاف السنين، وساهمت الأعشاب الطبية ومواد الطبيعية في العلاج بالطب البديل. في جولة مصورة نتعرف على أغرب مواد وكائنات الطبيعية المستخدمة في العلاج الطبي. (04.06.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

غانا - افكار عالمية لحماية الضفادع  

مواضيع ذات صلة

Bildergalerie bedrohte Tiere in Lateinamerika | Rana del Pehuenche

روميو.. أكثر ضفادع العالم وحدة يجد جوليت أخيراً 18.01.2019

في نهاية سعيدة عثر باحثون بوليفيون على رفيقة مناسبة للضفدع روميو بعد عشرة أعوام من الوحدة في أحواض المتحف البوليفي لعلوم الطبيعة، بعد أن كان يُعتقد أنه الأخير في سلالته.

Bildergalerie bedrohte Tiere in Lateinamerika | Rana del Pehuenche

حملة عالمية وتبرعات للبحث عن عروس للضفدع روميو 10.02.2018

هل يمكن لك أن تقترح عروسا مناسبة للضفدع روميو؟ الضفدع البوليفي يبحث منذ 10 سنوات على عروس مناسبة ولكن دون جدوى، وقد انطلقت حملة عالمية لجمع تبرعات مالية لصالحه، فما السبب وراء ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 