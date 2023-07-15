"أكبر خسارة مؤلمة".. أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون مجددًا

دخلت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التاريخ بعدما باتت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها في النهائي السبت (15 تموز/يوليو 2023) على وصيفة 2022 التونسية أنس جابر المصنفة سادسة 6-4 و6-4.



وكانت التونسية، البالغة 28 عامًا، تمني النفس بأن تكون الثالثة ثابتة لها وأن تفوز بلقبها الكبير الأول في ثالث نهائي لها في الـ"غراند سلام"، لكن الحلم بأن تصبح أول عربية وأفريقية تحرز لقبًا كبيرًا تأجل على يد التشيكية البالغة 24 عامًا والمصنفة 42 عالميًا.

وللمرة الثالثة تسقط التونسية عند الحاجز الأخير بعدما سبق لها خسارة نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا، ثم نهائي الولايات المتحدة المفتوحة بعدها بشهرين ضد البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميًا.

وبدت أنس، المصنفة سادسة عالميًا، مرشحة أمام نظيرتها التشيكية التي سبق لها خوض نهائي رولان غاروس عام 2019 حين خسرت أمام الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، لاسيما أن فوندروشوفا هي أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عامًا، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968.

لكن التونسية عجزت عن تكرار سيناريو الأدوار السابقة حين حولت تخلفها إلى فوز أمام الكندية بيانكا أندرييسكو في الثالث، ريباكينا في ربع النهائي والبيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي.

التشيكية ماركيتا فوندروشوفا دخلت التاريخ بعدما باتت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب ويمبلدون

في المقابل، نجحت فوندروشوفا في تحقيق ما عجزت عنه الأمريكيتان هيلين جايكوبز (1938) والأسطورة بيلي جين كينغ (1963) والبريطانية أنجيلا مورتيمر (1958) والتشيكية فيرا شوكوفا (1962) اللواتي وصلن إلى النهائي غير مصنفات لكنهن لم يتوجن باللقب.

وكررت فوندروشوفا التي حسمت اللقاء في ساعة و20 دقيقة، سيناريو المواجهتين الأخرتين اللتين جمعتاها بأنس هذا الموسم، إذ سبق لها الفوز على الأخيرة في الدور الثاني من أستراليا المفتوحة والثالث في إنديان ويلز، محققة بالمجمل فوزها الرابع على التونسية من أصل سبع مواجهات.

وكان وصول أنس، التي تنفرد بإنجاز أن تكون أول أفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى، مستحقًا تمامًا بعدما أطاحت أربع بطلات "غراند سلام" هن أندرييسكو (فلاشينغ ميدوز 2019)، التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة بويمبلدون عامي 2011 و2014، ريباكينا في ربع النهائي عندما ثأرت لخسارتها العام الماضي وسابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة ثانية.

لكن الفرحة لم تكتمل ومنيت التونسية بـ"أكبر خسارة مؤلمة" في مسيرتها، وفق ما أفادت باكية بعد المباراة التي بدأتها بقوة وتقدمت 2-0 بعدما انتزعت الشوط الثاني على إرسال منافستها التشيكية، لكن الأخيرة ردت بالمثل وكسرت إرسال أنس في الشوط الثالث.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)