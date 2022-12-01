 أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي | DW الأخبار | DW | 03.12.2022

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أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

يتدفق المتفرجون لإلقاء نظرة على الحمم المتدفقة من بركان ماونا لوا في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، الذي بدأ ثورانه هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1984.

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