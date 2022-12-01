أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

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يتدفق المتفرجون لإلقاء
نظرة على الحمم المتدفقة من بركان ماونا لوا في هاواي، أكبر بركان
نشط في العالم، الذي بدأ ثورانه هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام
1984.
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونوا متصلين بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 03 ديسمبر وحتى يوم الجمعة 09 ديسمبر.
الرفق بالحيوان واجب أخلاقي، هذا ما لم يعشه الخنزير الصغير "إيبرهارد" الذي احتفظ به أصحابه في أسوأ الظروف حتى كاد أن يصبح مدمنا على الخمور. وبعد تدخل الجهات المعنية حصل الخنزير الصغير على فرصة بدء حياة جديدة.
حلاقة المناطق الحساسة ليست بالأمر الجديد، فقد عرفت عند قدماء المصريين والرومان أيضا. والآن ليس فقط النساء ولكن الرجال أيضا يحلقون شعر المناطق التناسلية. لكن لذلك مخاطر صحية يجهلها كثيرون؛ فما هي أبرز هذه المخاطر؟
تسببت الرحلات الجوية لوفد الحكومة الألمانية إلى مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ في إنتاج 308 أطنان من ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، وهو "ما يوازي انبعاثات قيادة شخص عادي لسيارة في ألمانيا لمدة 150 عاما".
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