أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

جمعية للرفق بالحيوان تنقذ خنزيرا صغيرا من الإدمان على الكحول!

الرفق بالحيوان واجب أخلاقي، هذا ما لم يعشه الخنزير الصغير "إيبرهارد" الذي احتفظ به أصحابه في أسوأ الظروف حتى كاد أن يصبح مدمنا على الخمور. وبعد تدخل الجهات المعنية حصل الخنزير الصغير على فرصة بدء حياة جديدة.