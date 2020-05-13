أكبر براكين العالم يكاد لا يرى!

تقع قمتا "بوهاهونو" على بعد 1100 كيلومتر شمال غرب هونولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، والاسم بلغة هاواي يعني" سلحفاة طافية فوق الماء للتنفس". إنه بركان يغطيه ترس صخري، قبة عريضة ترتفع 4500 متراً من قعر البحر، مصدر القبة مذاب صخري معدني تكوّن في فترات سحيقة من التاريخ.
وفي تقرير نشره موقع "ساينس" العملي، يقدر الباحثون أن "بوهاهونو" يحتوي على حجم صخري يقدر بـ 150 ألف كيلومتر مكعب، طبقا لتخطيط سونار أجري عام 2014.
ثلث هذه الكتلة العملاقة يظهر فوق سطح الماء، أما البقية فغارقة تحت الماء وقد تراكمت فوقها نفايات بحرية وشعب مرجانية محطمة ومواد أخرى جرفتها تيارات المياه في جوف المحيط عبر عدد مجهول من السنين. وزن هذا البركان بالغ الثقل لدرجة أدت إلى تخسف الأرض حوله، وهو ما خلق شقوقاً في البركان نفسه، فيزداد غرقاً عبر ملاين السنين، لدرجة انه قد يختفي بالكامل تحت المياه في يوم ما.
حتى الآن، كان بركان "ماونا لوا" الواقع على جزيرة هاواي الكبرى يعد البركان الأكثر ارتفاعاً على سطح كوكب الأرض، لكنّ ارتفاعه لا يقارن بارتفاع بركان "بوهاهونو" الشاهق. علاوة على أن كتلة بركان "ماونا لوا" أصغر بكثير من حجم البركان المكتشف حديثاً، فقد قدّر العلماء حجمه بـ 83 ألف كيلومتر مكعب، فيما لا يتجاوز ارتفاعه من قاع المحيط 4 كيلومترات. ويُعتقد اليوم أنه قد تشكل عبر عدة مراحل من التراكم الصخري وليس من مصدر بركاني واحد.
فاليوم يعد بركان "بوهاهونو" بطل العالم في الحجم والارتفاع عن قاع المحيط في عالم البراكين ذات التروس.. ويبقى صاحب الرقم القياسي حتى إشعار آخر.
م.م/ ع.ج
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ثوران بركان تال في الفلبين... الجحيم في صور
الفرار بجلودهم
عائلة تعيش بالقرب من البركان تهرب على وجه السرعة. أجلت السلطات أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها وهي مقصد سياحي شهير. كما أجبر حوالي 45 ألف شخص على إخلاء مناطق أخرى معرضة للخطر. ويتوقع المسؤولون إمكانية إجبار ما لا يقل عن 200 ألف شخص على الفرار إذا تفاقم ثوران البركان.
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ثوران بركان تال في الفلبين... الجحيم في صور
الغبار البركاني في كل مكان
غطى الغبار البركاني مدينة تاجايتاي سيتي. ونفذت أقنعة التنفس من الأسواق. ولقى شخص حتفه عقب انقلاب الحافلة التي كانت يقودها، وذلك في ظل ظروف الرؤية المنعدمة بسبب الرماد البركاني. وأصيب ثلاثة ركاب في الحادث، الذي وقع في مدينة كالامبا في إقليم لاجونا في جنوب مانيلا.
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ثوران بركان تال في الفلبين... الجحيم في صور
السماء تمطر رماداً وطيناً وحجارة
بالقرب من مدينة تاليساي لم تجدِ المظلات العادية نفعاً ضد مطر من الرماد والطين والحجارة. البركان يقع على بعد 66 كيلومتراً جنوبي العاصمة، حيث أصدرت السلطات في بعض أحيائها أوامر إجلاء إلزامية. وتم تعليق الدراسة وأغلقت المكاتب الحكومية اليوم الاثنين ( 13 كانون الثاني/يناير 2020) في منطقة مانيلا الكبرى وباتانجاس و11 مقاطعة أخرى تأثرت بالثوران.
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ثوران بركان تال في الفلبين... الجحيم في صور
ثوران انفجاري
المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أعلن أن بركان تال، ثاني أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين، ثار 33 مرة منذ عام 1572. وكان آخر ثوران كبير في تشرين أول/أكتوبر 1977، بينما كان أكثرها في عدد القتلى في عام 1911، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص. وقد حذرت السلطات من حدوث "ثوران انفجاري".
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ثوران بركان تال في الفلبين... الجحيم في صور
إلغاء رحلات طيران
ألغيت أكثر من 500 رحلة من مطار مانيلا الدولي. سلطات مطار مانيلا الدولي أعلنت أن الرماد غطى مدارج المطار وأرصفته بارتفاع أقل من بوصة واحدة خلال ليل الأحد على الاثنين. واستأنف مطار مانيلا الدولي عملياته جزئياً ظهر اليوم الاثنين، بعد أن أغلق الليلة الماضية بسبب سقوط الرماد.
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ثوران بركان تال في الفلبين... الجحيم في صور
عمود ضخم من الدخان
سكان محليون يراقبون ثوران البركان الذي أطلق الرماد والبخار في سحابة بيضاء ورمادية يصل ارتفاعها إلى 15 كيلومتراً. وحذر معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من خمس درجات مما يعني أن انفجارات بركانية محتملة خلال ساعات أو أيام. وحذر المعهد كذلك من موجة مد بركانية وتيارات سريعة من الغاز الدافئ ومواد بركانية قد تصيب مناطق حول بحيرة تال.
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ثوران بركان تال في الفلبين... الجحيم في صور
زلازل بركانية
وأثارت عشرات الهزات الأرضية قلق السكان. وسجل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 75 زلزالاً بركانياً خلال الليلة الماضية ناتجة عن بركان تال، كما تم الشعور بـ32 من الهزات الارتدادية ذات شدة متفاوتة. الكاتب: إليوت دوغلاس/خالد سلامة