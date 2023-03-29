أكاذيب حول الطاقات المتجددة.

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ينبغي عدم تصديق كل ما هو موجود على الإنترنت. خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقات المتجددة. في التقرير التالي سنكشف زيف بعض أكبر الخرافات حول طاقة الرياح والشمس، ومن يروج لها ويمولها.
تبدو بعض مواقع الأخبار والمؤسسات الإعلامية على الأنترنت كأنها حقيقية، إلا أنها في الواقع مزيفة ومستنسخة من مواقع ألمانية أصلية وتنشر أخبارا مفبركة تخدم حملات داعمة لروسيا. فكيف يمكن للمواقع الأصلية ملاحقة المزيفين؟
يرى خبراء أن البيروقراطية تهدد بتقويض طموحات ألمانيا خاصة مع مساعي الحكومة لتسريع الرقمنة إذ لا تزال قطاعات حيوية في البلاد، من الهجرة وحتى التحول في مجال الطاقة، تعتمد على بيروقراطية ركيزتها المعاملات الورقية.
مازالت جلسة استماع عاصفة للمدير التنفيذي لتطبيق تيك توك بالكونغرس الأمريكي على خلفية مخاوف من اختراق صيني لبيانات المواطنين، تثير المزيد من الجدل. فهل جاءت أسئلة النواب حرصا على بيانات الأمريكيين أم أنّ هناك تضارب مصالح؟
بعد مذبحة مدرسة تكساس التي قتل فيها مسلح 21 تلميذا ومعلما، جدد الرئيس بايدن مطالبته بفرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح. بايدن خاطب الأمريكيين متسائلا: "متى سننهض ونقف في وجه جماعات الضغط" المدافعة عن حق حمل السلاح.
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