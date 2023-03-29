صنع في ألمانيا

أكاذيب حول الطاقات المتجددة.

ينبغي عدم تصديق كل ما هو موجود على الإنترنت. خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقات المتجددة. في التقرير التالي سنكشف زيف بعض أكبر الخرافات حول طاقة الرياح والشمس، ومن يروج لها ويمولها.