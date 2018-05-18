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أكاديمية دويتشه فيله

أكاديمية دويتشه فيله هي مؤسسة تعليمية إعلامية لتدريب الصحفيين من مختلف أنحاء العالم. ويوجد لدى الأكاديمية برامج متنوعة لهذا الغرض بدءا من دورات قصيرة وانتهاء بشهادة الماجستير في الإعلام.

تقدم أكاديمية دويتشة فيله حزمة عريضة من الدورات التعليمية والتدريبية لشركائها في كل أنحاء العالم. وفي هذا الإطار ينقل المدربون خبراتهم للعاملين والمدراء بمجالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني في الدول النامية. وبفضل دورات وأنشطة الأكاديمية يتمكن الكثيرون من إيجاد ت فرص عمل في هذه المجالات وغيرها.

08.05.2018 +++ Vorprogramm für Geflüchtete zum Masterstudiengang International Media Studies der DW Akademie, vlnr. Pascal Sevadouno, Laila Kaddah, Khaled Karkarli, Fares Abdulkarim

أكاديمية DW للإعلام تخصص مقاعد في برنامج الماجستير للاجئين 18.05.2018

للسنة الثانية على التوالي، تخصص أكاديمية DW للإعلام في مدينة بون الألمانية مقاعداً في برنامج الماجستير "الدراسات الإعلامية الدولية" للاجئين الذين لديهم خبرة إعلامية. فما هي التسهيلات المقدمة للاجئين؟
Imagefotos Studierende International Media Studies (IMS) der DW Akademie, Jahrgang 2016-18.

فرصة للالتحاق ببرنامج أكاديمية DW للدراسات الدولية في الإعلام 04.02.2017

تفتح أكاديمية دويتشه فيله باب الترشح لدراسة الماجيستير في الدراسات الدولية في الإعلام للعام التاسع. يبدأ الفصل الجامعي في شهر سبتمبر/أيلول ويمكن إرسال طلبات الترشح لغاية 31 مارس/آذار 2017.

Beschreibung: Die libyschen Staatsmedien sollen nach deutschem Vorbild reformiert werden. Beim Umbau der einstigen Propagandasender hilft die DW Akademie im Auftrag der EU-Kommission. 3.: Konferenz in Tripolis Sommer 2012 zu Medien-Regulierung

تكليف أكاديمية DW بالمساهمة في إصلاح الإعلام في ليبيا 23.12.2013

بتكليف من المفوضية الأوروبية تساهم أكاديمية DW (دويتشه فيله) في عملية إصلاح الإعلام العمومي في ليبيا حتى تصبح قنواته مؤسسات مستقلة خاضعة لضوابط المعايير المهنية.
Im Wintersemester 2012 eröffnete erstmalig der Master-Studiengang Media Management, der gemeinsam mit der DW Akademie und der German University Cairo (GUC) ins Leben gerufen wurde. DW/Schmidt bei einer Vorlesung. Copyright: DW Akademie/Eira Martens

أكاديمية DW والجامعة الألمانية بالقاهرة تقدمان برنامجاً في مجال إدارة وسائل الإعلام 08.03.2013

في إطار برنامج "شراكة التحول" بين ألمانيا ومصر تقدم الجامعة الألمانية في القاهرة وبالتعاون مع أكاديمية DW برنامجاً متعدد التخصصات في مجال إدارة وسائل الإعلام. وقبول المشاركين في الدفعة الثانية يبدأ في مارس/ آذار الجاري.
Titel: DW Akademie Training in Tunesien Beschreibung: Teilnehmer in einem DW Akademie Kurs in Tunesien führen ein Interview Keywords: dw, akademie, tunesien, interview, Datum: 03.05.2011 Copyright: DW

أكاديمية DW ترعى حوارا بين مدوِنين وصحافيين شبان من بلدان الربيع العربي 29.12.2012

اختارت أكاديمية دويتشه فيله، تونس كمركز إقليمي لأنشطتها الخاصة بتكوين الصحافيين. مدونون وصحافيون شبان يستفيدون من هذه الدورات ويعتبرونها جسرا للحوار حول مهنة المتاعب وسبل تطوير مهارات الصحافيين وظروف عملهم.
DW Akademie in Marrakesch: Fortbildung für Marokkanische Journalisten und Blogger DW/Siham Ouchtou, Marokko

أكاديمية DW تواكب تطلعات الصحفيين والمدونين المغاربة 17.09.2012

تنظم أكاديمية دويتشه فيله (DW Akademie) دورتين تكوينيتين لفائدة صحفيين مغاربيين شباب حول "أدوات الإنترنت: تقنيات، أساليب، أخلاقيات"، وذلك في مجال الإعلام المتعدد الوسائط. الدورتان تنظمان على التوالي في مدينتي مراكش وفاس.
DW Seminar in Rabat zum Webvideo. Maria Moukrim director of the website febrayer.com participates in the workshop of DW academy. Copyright: DW/Siham Ouchtou Juni, 2012, Rabat, Marokko

الفيديو في العمل الصحفي - محور دورة تدريبية في المغرب 29.06.2012

نظمت أكاديمية DW في المغرب دورة تكوينية حول الريبورتاج المصور في الصحافة الإلكترونية لفائدة عدد من الصحفيين والفنيين. الدورة كانت مناسبة للاطلاع على خبرات وتجارب جديدة تساهم في تطوير العمل الصحفي على الانترنت.
Bild zur Wahlberichterstattung der DW-Akademie in Kairo photo title: one of the posters in the workshop photo description: one of the posters in the work shop about the priorities of the reporters photo date: 6 April 2012 photo place: Cairo, Egypt copy right: Nael Eltoukhy

ورشة عمل في تقديم الأخبار وتغطية الانتخابات دون انفعالات 13.05.2012

كيف يمكن تفعيل النقاش في البرامج الحوارية، وكيف نطرح الأسئلة بشكل موضوعي؟ ماذا بشأن التعامل مع الأخبار العاجلة وطغيان الروح الثورية على المذيع؟ هذه الأسئلة شكلت محور ورشة عمل تنظمها أكاديمية DW مع قناة 25 المصرية.