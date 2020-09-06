 أكاديمية خاصة باللاجئين في ألمانيا...فكرة مهاجر عراقي لتسهيل فرص العمل | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.09.2020

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ثقافة ومجتمع

أكاديمية خاصة باللاجئين في ألمانيا...فكرة مهاجر عراقي لتسهيل فرص العمل

أكاديمية خاصة باللاجئين في جامعة لايبزغ. فكرة المهاجر العراقي ريان عبد الله، وتتيح الأكاديمية إمكانية الدراسة بلغات عدة، فضلا عن تأهيل اللاجئين الراغبين في إتمام دراستهم في جامعات ألمانية، ما يسهل دخولهم في سوق العمل.

Hochschule für Graphik und Buchkunst Leipzig, Professor Rayan Abdullah (Raissan Hameed)

الاستاذ المصمم عبد الله ريان مع عدد من الطلاب في معهد الغرافيك والفنون بجامعة لايبزغ

مشروع أكاديمي هام للاجئين، يضئ هذا العام شمعته الرابعة. حيث أنشأت جامعة لايبزغ للتصميم والفنون برنامجا أكاديميا خاصاللاجئين القادمين إلى ألمانيا، الراغبين في إكمال دراستهم، ويواجهون صعوبات بسبب اللغة ونقص التوجيه الكافي. فكرة هذا المشروع تعود لريان عبد الله وهو مهاجر عراقي يعيش في ألمانيا منذ أكثرمن ثلاثين عاما.

مختارات

بعد رحلة شاقة وصل سامر سيروان إلى برلين. الوصول لم يكن نهاية المعاناة. ليالي طويلة باردة قضاها في مركز استقبال للاجئين ومشاهد فوضى عاشها "يصعب نسيانها". فكيف أصبحت حياة سامر بعد خمس سنوات.

للحفاظ على اللغة العربية لأطفال اللاجئين والمهاجرين، أسست مجموعة متطوعين سوريين في ماينز الألمانية مشروعا طوعيا يستقطب الأطفال والفتية لتنظيم لقاءات أسبوعية. المجموعة ساهمت أيضا في ربط الأهالي بخبراء تربويين.

مع قدوم اللاجئين إلى ألمانيا عام 2015، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بكلمتها المعهودة مخاطبة الألمان واللاجئين" نعم، يمكننا أن ننجز ذلك". هذه الكلمة أصبحت المحرك الحقيقي والدافع للنجاح لعائلة جعفر السورية.

تمكن ريان عبد الله، وهو أستاذ في مادة التصميم في جامعة لايبزغ، من إقناع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي الـDAAD، بفكرته. بل وتم الاعتراف بها أيضا من قبل وزارة التعليم في لايبزيغ.

في حواره مع موقع مهاجر نيوز، أكد عبد الله، أن هذه الأكاديمية تتيح للاجئين دراسة الفن والتصميم والغرافيك وفنون التواصل البصري، حتى لو كان اللاجئون لايجيدون اللغة الألمانية أو حتى الإنجليزية. ويتابع "وفرت الأكاديمية تدريس المواد باللغة العربية، بل وحتى إنها وفرت مترجمين للطلاب لمساعدتهم على تلقي العلوم، ومواصلة التدريب والتأهيل المطلوب دون أية عوائق لغوية".

قدم الأستاذ الجامعي عبد الله من مدينة الموصل العراقية في ثمانينيات القرن الماضي إلى ألمانيا للدراسة، واستقر به الحال أستاذا في الجامعة. ليس ذلك فحسب، بل نجح عبدالله في إثبات ذاته من خلال تصاميمه المميزة، إذ ساهم في تعديل تصميم النسر الألماني (شعار الدولة الألمانية)، وصمم شعارات لكبرى الشركات في ألمانيا مثل تصميم الشعار السابق لسيارة فولكس فاغن الألمانية، وحاز على جوائز عديدة في مجال التصميم، وتم تكريمه من الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك.

فكرة المشروع

وبحسب عبد الله فقد تقدم حوالي 1300 طالب للدراسة في الأكاديمية. تم اختيار 50 منهم كمرحلة أولى حسب قدراتهم ومعلوماتهم السابقة في مجال التصميم، ثم تم تصفية العدد إلى 18 طالب وطالبة، بدأ بهم المشروع الأكاديمي. ويوضح عبد الله نستقبل في بداية كل سنة دراسية 15 ـ 18 طالبا، ونطلب من الراغبين بالدراسة تقديم نماذج لأعمالهم السابقة ورسالة توضح سبب رغبتهم للدراسة، على ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ 29 عاما.

Deutschland Der Typographie-Professor Dr. Rayan Abdullah (DW/A. Juma)

الاستاذ ريان عبد الله في حوار عدد من طلابه

وعلى مدى عامين كاملين يدرس الطلاب فنون التصميم والغرافيك والتواصل البصري باللغات العربية والانكليزية والألمانية، مع توفير دعم لغوي خاص. بالإضافة لذلك يتلقى الطلاب دروس اللغة الألمانية لتحسين مستواهم اللغوي. وبعد ذلك يلتحق الناجحون منهم بشكل تلقائي بجامعة لايبزغ للفنون، ما يتيح للطلاب اللاجئين إمكانية الحصول على شهادة من واحدة من أعرق الجامعات الألمانية في مجال الفنون والتصميم، والتي تأسست عام 1764وكانت مقصدا للعديد من الفنانين والفنانات على مدى العقود الماضية.

حلم تحقق

الطالبة السورية لين مراد أكدت في حوار مع موقع مهاجر نيوز أن الحصول على مقعد في هذه الأكاديمية كان بمثابة حلم سعت له طويلا، فمنذ قدومها وعائلتها أواخر عام 2014 إلى ألمانيا، سعت مراد جاهدة لدراسة اللغة الألمانية من أجل التمكن من الدراسة في مجال التصميم والغرافيك.

مراد التي كانت قد بدأت دراسة تخصص هندسة ديكور في جامعة دمشق قبل قدومها، اكتشفت أن الحصول على مقعد دراسي ليس بالسهولة التي تصورتها، وباءت محاولاتها الأولى بالفشل، ما دفعها أيضا إلى البحث عن تدريب في هذا المجال الذي تحبه.

في عام 2017 أي بعد ثلاثة أعوام من وصولها، حصلت مراد على مقعد في أكاديمية التبادل الثقافي في جامعة لايبزغ، وهو ما كان بمثابة تحقيق لحلم سعت إليه فور وصولها، بحسب قولها. وتصف الطالبة السورية الدراسة في الأكاديمية بأنها ممتعة وبأنها فتحت لها مدارك واسعة جديدة، وتقول مراد أن أسلوب الجامعة القائم على التطبيق العملي والاحترام المتبادل ساعدا على تحقيق ذاتها، وإنجاز ما تحبه.

فروق بين هنا وهناك

أما الطالب ريسان حميد القادم من العراق فقد أكد لموقع مهاجر نيوز فخره في الدراسة في جامعة لايبزغ العريقة والتي كانت موئلا للعديد من الفنانين، والتي يمثل الدخول لها اكتساب سمعة عريقة في عالم الفن. ويرى حميد الذي درس مسبقا في كلية الفنون الجميلة في مدينة الموصل، قبل وصوله إلى ألمانيا عام 2015 ، وجود فروقات كبيرة في أسلوب التدريس في بلده وفي ألمانيا.

ويوضح" الدراسة هنا مختلفة عن جامعة الموصل، فالإمكانيات المتوفرة هنا مهولة، لقد سافرت خلال دراستي في الأكاديمية عدة مرات مع الجامعة، زرنا معارض فن عالمية في ألمانيا وفي عدة دول أوروبية والتقينا بفنانين وتناقشنا معهم، للأسف هذه الأمور غير متوفرة في العراق، والجامعات لا يمكنها توفير هذا الشيء وهذا راجع للعديد من الأمور أهمها الظروف السياسية وظروف الحرب".

الأستاذ الجامعي ريان عبد الله واثق أن ما تقوم به الأكاديمية خطوة كبيرة صوب الاندماج في المجتمع الألماني، ويقول: "إن الصعوبات التي واجهها الطلاب اللاجئون جعلت منهم مبدعين من نوع آخر، فإثبات الذات وأن تكون عنصرا منتجا وواعيا لما حولك وقادرا على التواصل مع محيطك هي من أهم مراحل الاندماج".

علاء جمعة-مهاجر نيوز

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


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