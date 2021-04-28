 أقلية الغجر تكرم ميركل بجائزة الحقوق المدنية الأوروبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.04.2021

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أقلية الغجر تكرم ميركل بجائزة الحقوق المدنية الأوروبية

تكريما لجهودها في الدفاع عن حقوق الأقلية الغجرية، حصلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على جائزة الحقوق المدنية الأوروبية من أقليات السينتي والروما. فكيف ستنفق المستشارة قيمة الجائزة البالغة 15 ألف يورو؟

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

ميركل ترى أنه من العار أن فئة الغجر لا تزال تعاني في ألمانيا من الأحكام المسبقة والتهميش

تسلمت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، جائزة الحقوق المدنية الأوروبية التي تمنحها أقليات السينتي والروما عن دورها في الدفاع عن حقوق هذه الفئة.

مختارات

فيلم "جانغو" هو عبارة عن رحلة موسيقية، تشرح كيف استطاع "جانغو راينهارت" تحويل الجاز إلى موسيقى تحرك الخيال والهواجس لترقص عليها القلوب قبل الأرجل. إنه توثيق جزء من حياة أسطورة الجاز المولود في بلجيكا من أصول الروما.

وخلال مراسم التسليم الرقمية للجائزة، قالت ميركل اليوم الأربعاء (28 أبريل/نيسان 2021) إنها تتفهم هذا التكريم بوصفه مطالبة وحافزا من أجل بذل المزيد من الجهد لتحقيق مطالب هذه الأقلية. ورأت المستشارة أن الجائزة مرتبطة برسالة واضحة للجميع، تدعو إلى التصدي لمعاداة الغجر "هنا في بلادنا وفي كل أنحاء أوروبا"، مشيرة إلى أنه من العار أن هذه الفئة لا تزال تعاني في ألمانيا من الأحكام المسبقة والتهميش "ولا ينبغي أن نشيح بأبصارنا عن هذا الموضوع".

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من جانبه، قال رئيس المجلس المركزي لغجر السينتي والروما الألمان، روماني روزه، إن "المستشارة قدمت خدمات لأقلية السينتي والروما، ويكاد لا يماثلها أحد في تأييدها لأوروبا المنفتحة والديمقراطية الملتزمة بسيادة القانون". وأشار روزه إلى أن النهج المستقيم لميركل محل إعجاب الكثير من الناس، خاصة السينتي والروما، ووجه كلامه إلى ميركل قائلا: "نشكركم على دوركم العظيم الذي عبرتم لنا عنه في العديد من مجالات عملكم السياسي".

وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف يورو، وتريد المستشارة تقسيم قيمة الجائزة ليذهب نصفها إلى شركة جرونباو في دورتموند، التي تدعم مساعدات لغجر الروما في المدينة كما تنظم مشروعات من هذا القبيل في بلغاريا على سبيل المثال. أما الصنف الآخر، فترغب ميركل في منحه لشبكة شباب الروما (تيرنيب).

وبحسب معلومات مركز التوثيق، فإن هناك ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألف من غجر الروما يحملون الجنسية الألمانية، فيما يعيش في ألمانيا نحو 200 ألف شخص من أقلية الغجر بدون جواز سفر ألماني.

هـ.د/ خ.س (د ب أ)

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    يسكنون قرى وأحياء نائية في العراق ويعيشون في عزلة اجتماعية . نساؤهم يعملن في الغناء والدعارة ويمارسن السحر في بعض المناطق، فما أصلهم وما حكايتهم في العراق ؟ تتعرفون على ذلك في ملف للصور.

  • Bildergalerie Sinti und Roma im Irak

    أسرار غجر العراق في صور

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  • Bildergalerie Sinti und Roma im Irak

    أسرار غجر العراق في صور

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  • Bildergalerie Sinti und Roma im Irak

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  • Bildergalerie Sinti und Roma im Irak

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  • Bildergalerie Sinti und Roma im Irak

    أسرار غجر العراق في صور

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  • Bildergalerie Sinti und Roma im Irak

    أسرار غجر العراق في صور

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  • Bildergalerie Sinti und Roma im Irak

    أسرار غجر العراق في صور

    بعض نساء الغجر امتهن مهنا أخرى، كالخياطة، رغم ذلك بقي المجتمع الذي يحيط بهن ينظر إليهن بقسوة وازدراء. الكاتب: زمن البدري / المحرر: ملهم الملائكة.

    الكاتب: زمن البدري


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