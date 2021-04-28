أقلية العجر تكرم ميركل بجائزة الحقوق المدنية الأوروبية

تسلمت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، جائزة الحقوق المدنية الأوروبية التي تمنحها أقليات السينتي والروما عن دورها في الدفاع عن حقوق هذه الفئة.

وخلال مراسم التسليم الرقمية للجائزة، قالت ميركل اليوم الأربعاء (28 أبريل/نيسان 2021) إنها تتفهم هذا التكريم بوصفه مطالبة وحافزا من أجل بذل المزيد من الجهد لتحقيق مطالب هذه الأقلية. ورأت المستشارة أن الجائزة مرتبطة برسالة واضحة للجميع، تدعو إلى التصدي لمعاداة الغجر "هنا في بلادنا وفي كل أنحاء أوروبا"، مشيرة إلى أنه من العار أن هذه الفئة لا تزال تعاني في ألمانيا من الأحكام المسبقة والتهميش "ولا ينبغي أن نشيح بأبصارنا عن هذا الموضوع".

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من جانبه، قال رئيس المجلس المركزي لغجر السينتي والروما الألمان، روماني روزه، إن "المستشارة قدمت خدمات لأقلية السينتي والروما، ويكاد لا يماثلها أحد في تأييدها لأوروبا المنفتحة والديمقراطية الملتزمة بسيادة القانون". وأشار روزه إلى أن النهج المستقيم لميركل محل إعجاب الكثير من الناس، خاصة السينتي والروما، ووجه كلامه إلى ميركل قائلا: "نشكركم على دوركم العظيم الذي عبرتم لنا عنه في العديد من مجالات عملكم السياسي".

وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف يورو، وتريد المستشارة تقسيم قيمة الجائزة ليذهب نصفها إلى شركة جرونباو في دورتموند، التي تدعم مساعدات لغجر الروما في المدينة كما تنظم مشروعات من هذا القبيل في بلغاريا على سبيل المثال. أما الصنف الآخر، فترغب ميركل في منحه لشبكة شباب الروما (تيرنيب).

وبحسب معلومات مركز التوثيق، فإن هناك ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألف من غجر الروما يحملون الجنسية الألمانية، فيما يعيش في ألمانيا نحو 200 ألف شخص من أقلية الغجر بدون جواز سفر ألماني.

هـ.د/ خ.س (د ب أ)