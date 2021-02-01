 أقلية الروهينغا المسلمة بين مطرقة العسكر وسندان الحكم المدني | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.02.2021

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سياسة واقتصاد

أقلية الروهينغا المسلمة بين مطرقة العسكر وسندان الحكم المدني

لا تزال الفظائع الذي عانت منها أقلية الروهينغا في ميانمار على يد العسكر في ظل حكم أونغ سان سو تشي ماثلة أمام أعين أفرادها، ولذلك فهم يتخوفون من عودة حكم العسكر إثر الانقلاب العسكري الأخير في بلدهم.

Opfer des Kinderklimas in Bangladesch

بعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينغا في ميانمار (بورما) عودة النظام العسكري إلى الحكم مخافة نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.

مختارات

يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الفارين من مينمار في بنغلادش. وتعمل حكومة دكا على نقل نحو 100 ألف منهم إلى جزيرة بهشان تشار النائية، لكن ذلك يقابل برفض اللاجئين. DW زارت اللاجئين ووثقت أوضاعهم.

دعا محققون تابعون للأمم المتحدة إلى مقاضاة قائد الجيش البورمي وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك على خلفية عمليات "إبادة جماعية" في حق مسلمين الروهينغا. وفيسبوك يحظر قادة عسكريين.

أدانت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي كل انتهاكات حقوق الإنسان وقالت إن أي شخص مسؤول عن الانتهاكات في ولاية راخين المضطربة سيواجه حكم القانون، مؤكدة أن الحكومة مستعدة لإعادة اللاجئين من بنغلاديش.


وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى "الفصل العنصري".

وما زال القمع العسكري، الذي سجّل عام 2017 وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفاً منهم إلى بنغلادش هرباً من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلاً أمامهم. وفي مخيم بالقرب من سيتوي، عاصمة ولاية راخين، قال رجل من الروهينغا يبلغ 27 عاماً وطلب عدم الكشف عن اسمه: "بوجود حكومة ديموقراطية، سيكون لدينا بعض الأمل في العودة إلى الوطن"، مضيفاً: "لكن الآن، من المؤكد أننا عاجزون عن العودة".

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"إبادة جماعية"
وكانت السلطة البورمية واجهت ملاحقات في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال أعمال العنف التي ارتكبت عام 2017 في راخين حيث كانت تعيش غالبية الروهينغا في ميانمار قبل نزوحهم. وكان قائد الجيش، مين أونغ هلينغ، الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، قال مراراً إنّ القمع كان ضرورياً لإنهاء حال التمرد في راخين. وقال تون خين، رئيس منظمة الروهينغا البورميين غير الحكومية في بريطانيا: "هناك خطر حقيقي من أن يقود (هذا النظام) نحو المزيد من العنف في راخين".
وبعد توليه السلطة، تعهد المجلس العسكري باحترام خطط إعادة اللاجئين من بنغلادش، بعدما ظلّت مهملة لسنوات. إلا أنّ "لا أحد يصدّق ما يقولون" وفق تون خين.

وكانت أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة الفعلية خلال حملة القمع عام 2017، دافعت عن الجيش البورمي أثناء الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية عام 2019 على خلفية الاتهام بالإبادة الجماعية.
رغم ذلك، فإنّ لاجئين من الروهينغا في بنغلادش، بعثوا رسائل دعم للمتظاهرين الذين يتحدون المجلس العسكري يومياً، داعين إلى عودة أونغ سان سو تشي. ونشر بعضهم صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدون فيها التحية الثلاثية الأصابع التي صارت رمزاً لمقاومة الحكم العسكري.

وتعيش ولاية راخين التي تضم أقلية من الروهينغا وغالبية بوذية، في ظل النزاعات منذ عقود. وفي السنوات الأخيرة، واجه الجيش متمردي "جيش أراكان" الذي يقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي للسكان البوذيين المنتمين إلى "إثنية راخين". لكن بعد أيام قليلة من الانقلاب، أعاد المجلس العسكري الإنترنت بعد 19 شهراً من قطعه وكرر التزامه بوقف إطلاق النار مع الجماعة المتمردة. كما أعلن أن عضواً في حزب راخين القومي سينضم إلى الحكومة.
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عشرات الآلاف يتظاهرون ضد انقلاب ميانمار رغم مخاوف من القمع

"رهان" على الجيش؟
وفي سياق عفو جماعي، أفرج النظام عن آي مونغ، الزعيم السابق للحزب القومي، الذي سجنته حكومة أونغ سان سو تشي عام 2019، بعد خطاب أعقبته أعمال شغب دموية. ويعتقد بعض السكان المحليين أنّ تحالفاً مع الجيش سيمنحهم الفرصة لاكتساب قدر أكبر من الحكم الذاتي في راخين. وقال ميو كياو أونغ، أحد سكان بلدة مينبيا: "هذه المرة، سيكون الأمر مختلفاً مع إدارة عسكرية"، معتبراً أنّ قوة حزب أراكان القومي وجيش أراكان منحا وزناً أكبر لـ"راخين" في المفاوضات.

وما زال تون مونغ، الذي يعيش في قلب ما كان قبل قرون مملكة يحكمها ملوك راخين، يتذكر اختباءه في بئر هرباً من إطلاق النار في ظل الحكم العسكري الأخير. ويقول الرجل البالغ من العمر ستين عاماً، والذي رغب في الحديث ولكن من خلال اسم مستعار: "لقد عشت في ظل الدكتاتورية العسكرية وتحت حكومة مدنية (...) أعرف الفرق". وقال "لا يمكننا قبول العيش تحت حكم عسكري مرة أخرى". وهو يتذكر كيف أجبر الجنود سكاناً في قريته على العمل مجاناً في تعبيد الطرق أو بناء ثكنات عسكرية. وتعرضت عائلات من اثنية راخين رفضت ذلك، إلى الترهيب والغرامات المالية. وقال لفرانس برس: "أنا احتقرهم بشدة"، مضيفاً: "أفضّل اختيار شخص يقتلني مرتين بدلاً من آخر يقتلني خمس مرات".
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    أكبر مخيم للاجئين في العالم

    تدفق طوفان اللاجئين على بنغلاديش في أغسطس/ آب 2017، بما يشبه الكوارث الطبيعية. واليوم، يعيش ما يقرب من مليون مسلم من الروهنجيا من ميانمار في أكثر من ثلاثين مخيمًا متجاوراً في ما يطلق عليه "ميغا كامب" بالقرب من مدينة كوكس بازار الساحلية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    عودة إلى ميانمار؟

    تحت ضغط دولي، وافقت ميانمار على استرجاع اللاجئين بداية من كانون الثاني/يناير. غير أنه لم يحدث شيء منذ ذلك الوقت وحتى الآن. الروهينغا قلقون ويرفضون العودة إلى وطنهم، ما دام أمنهم، على الأقل، غير مضمون هناك.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    وافدون جدد

    ومازال هناك من يأتي إلى بنغلاديش من الروهنجيا. وبلغ عددهم 11 ألفا منذ كانون الثاني/ يناير 2018. هؤلاء الأشقاء يشكون من نقص الغذاء في ميانمار. لم يكن بإمكانهم مغادرة القرية، التي كانوا يختبئون فيها، من أجل البحث عن الطعام أو العمل في الحقول. ويقول الأب: "كنا خائفين من الجيش" في ميانمار.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    حملة إغاثة عالمية

    قامت حكومة بنغلاديش ببناء طريق بطول 20 كيلومترا عبر المخيم، حتى تتمكن منظمات الإغاثة الدولية والمحلية من تزويد اللاجئين بالمدارس والأدوية والصرف الصحي والأغذية وأكواخ البامبو الخيزران. وبصرف النظر عن أزمة اللاجئين، تواجه بنغلاديش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أزمات أخرى مثل الانفجار السكاني والكوارث الطبيعية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    مساعدة ذاتية

    كما يقوم لاجئو الروهنجيا بأشيائهم بأنفسهم، مثل هذا الصبي، الذي يصلح مظلته. فقد تعلم اللاجئون التعامل مع كل شيء. ويكون هناك ارتجال عند بناء أماكن الإقامة. ويلعب الأطفال بقوارير بلاستيكية مقطوعة أو طائرات ورقية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    نماذج أعمال جديدة

    كما طور اللاجئون في مخيمات الروهنجيا بمنطقة كوكس بازار البنغالية نظاما اقتصاديا خاصا بهم. ففي الأسواق يتم بيع الطعام والملابس. ومن الممكن حجز مطربين للاحتفالات أو تحميل الأخبار من الانترنت أو عبر البلوتوث بمقابل، مادي مثلما يفعل هذا الصبي.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    إطار منظم

    وهناك طلب على اللاجئين أيضا في إدارة المخيمات. هذا الرجل مثلا يطلق عليه لقب "ماجي" ويقوم بإدارة عشرات من أماكن إقامات الأسر في المخيم. قريبا، سيتم استبدال رؤساء المخيمات مثل هذا الرجل، بآخرين اختارهم الجيش البنغلاديشي ويتم التصويت عليهم من قبل ممثلين للاجئين.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    الحياة تواصل سيرها

    الآن أصبح هناك مجال للفرح من جديد في حياة اللاجئين. وتعتبر كرة القدم هي الهواية المفضلة في المخيم ، خاصة منذ كأس العالم بروسيا. حيث كانت المباريات تعرض في شاشات عرض موضوعة ارتجالا في أكواخ. وكان هناك تواجد أيضا لعلم ألمانيا على بعضها، كما هنا في الصورة.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    أمطار موسمية تجعل الحياة في المعسكرات صعبة

    لكن الرياح الموسمية حولت المعسكر بأرضه الوعرة إلى فخ محتمل للموت. ومن الممكن أن يفقد أكثر من 200 ألف شخص مأواهم بسبب الأمطار. وحتى لو كانت الأوبئة والأعاصير غائبة هذا العام: فإن الروهنجيا يكابدون ظروف العيش أيضا في مكان إقامتهم الجديد. اعداد: فيرينا هولتسل/ ص.ش


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