أقرب مساعد لميركل يخسر رئاسة كتلة التحالف المسيحي

في مفاجأة من العيار الثقيل خسر فولكر كادور منصبه كرئيس للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ). فقد انتخبت أكبر كتلة برلمانية في البوندستاغ بدلا منه شخصا، لم يكن معروفاً حتى الآن.
بعد 13 عاماً من توليه رئاسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خسر فولكر كاودر منصبه كزعيم لأكبر كتلة في البرلمان الألماني (البوندستاغ) لصالح منافسه من داخل الحزب المسيحي الديمقراطي رالف برينكهاوس، حيث حصل الأخير على 125 صوتا مقابل 112 صوتا لكاودر ، الذي يعتبر أهم مساعد لميركل.
وبعد الإعلان عن نتائج التصويت تم قطع الجلسة للتكتل المسيحي وهرعت إدارة الاتحاد المسيحي إلى عقد جلسة من أجل التشاور بشأن عواقب هذا الاختيار. وكان كاودر يعتبر المرشح الشخصي للمستشارة أنغيلا ميركل وكذلك لوزير الداخلية هورست زيهوفر، رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري).
ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)
كادت الخلافات على سياسة الهجرة أن تتسبب في انهيار التحالف التاريخي داخل التكتل المسيحي بزعامة ميركل. ووفق استطلاع للرأي، نُشر الأحد، سجل هذا التكتل أسوأ نسبة تأييد له منذ 12 عاما، لكن ماذا عن الأحزاب الأخرى؟ (29.07.2018)
دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن حل وسط توصلت إليه مع شقيقها الأصغر في التحالف المسيحي، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بشأن تشديد سياسة اللجوء، مطالبة في الوقت نفسه بحلول أوروبية مشتركة في سياسة اللجوء. (04.07.2018)