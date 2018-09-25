أقرب مساعد لميركل يخسر رئاسة كتلة التحالف المسيحي

بعد 13 عاماً من توليه رئاسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خسر فولكر كاودر منصبه كزعيم لأكبر كتلة في البرلمان الألماني (البوندستاغ) لصالح منافسه من داخل الحزب المسيحي الديمقراطي رالف برينكهاوس، حيث حصل الأخير على 125 صوتا مقابل 112 صوتا لكاودر ، الذي يعتبر أهم مساعد لميركل.

وبعد الإعلان عن نتائج التصويت تم قطع الجلسة للتكتل المسيحي وهرعت إدارة الاتحاد المسيحي إلى عقد جلسة من أجل التشاور بشأن عواقب هذا الاختيار. وكان كاودر يعتبر المرشح الشخصي للمستشارة أنغيلا ميركل وكذلك لوزير الداخلية هورست زيهوفر، رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري).

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)