أقراص المكملات الغذائية.. مفيدة فعلا للصحة؟

يلجأ بعض الناس إلى المكملات الغذائية لتعويض النقص في بعض المواد لديهم مثل المغنيسيوم والكالسيوم أو فيتامين د أو ما شابه. لكن هذه المكملات الغذائية قد يتحول مفعولها إلى ضرر على الصحة إذا لم يتم استهلاكها حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي لماذا؟

عندما تصبح الالكتروليات في الجسم غير متوازنة تشكل خطرا على الصحة. فانخفاض مستوى الحديد في الدم قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

الكالسيوم مفيد للصحة لكن ارتفاع مستواه في الجسم يسبب الغثيان وآلام البطن. بل إنه في حالات شديدة ممكن أن يتسبب في عدم انتظام دقات القلب وفي الوفاة.

أيضا الجرعات الزائدة من فيتامين د يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية. وهو أمر أصبح أكثر شيوعا في الفترة الأخيرة حسب ما يؤكد مركز المعلومات الخاص بالسموم في مدينة إيرفورت الألمانية. وتوضح رئيسة المركز داغمار براسا في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية أن معظم الحالات التي ترد المركز تتعلق بجرعات زائدة غير مقصودة وغير خطيرة نسبيا.

لكن قد يختلف الأمر في بعض الأحيان وتصبح الحالات مهددة للحياة، حسب ما جاء في موقع 24.vita الصحي الألماني.

المكملات الغذائية - حديث مع خبير

المكملات الغذائية هي في الأصل لمن يتمتعون بصحة جيدة

حسب معهد روبرت كوخ الألماني فإن الإفراط في تناول فيتامين د يؤدي إلى "زيادة مستويات الكالسيوم (فرط كالسيوم الدم) في الجسم مما قد يؤدي إلى غثيان حاد وفقدان الشهية وتشنجات في البطن وقيء أو في الحالات الشديدة تلف الكلى وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي والوفاة" ويوضح المعهد أيضا بأنه نظرًا لإمكانية تخزينفيتامين (د) في الجسم فمن الممكن حدوث جرعات زائدة حادة وتدريجية.

ولتجنب الآثار الجانية للمكملات الغذائية التي تأخذ بدون وصفة طبية لا بد من مراعاة المعلومات التالية حسب موقع 24.vita :

معرفة أن المكملات الغذائية هي صالحة في المقام الأول للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة. وأنها من الناحية القانونية مثل المواد الغذائية لا توجد هيئة لترخيصها كما لا توجد هيئة مخصصة للإبلاغ عن الآثار الجانبية التي قد تسببها.

علاوة على ذلك يمكن بسهولة تجاوز الجرعات الضرورية عند تناول المكملات الغذائية إذا لم يتم الالتزام بالكمية الموصى بها من طرف الشركة المصنعة.

وحسب الموقع العلمي Quarks فإن المكملات الغذائية بالنسبة للكثيرين غير ضرورية فمن لا يعاني في نقص من في المواد المغذية لا يحتاج لمكملات غذائية.

هـ.د