 أفكار ومبادرات "عابرة" لإيجاد حلول لمشاكل البيئة في تونس | جميع المحتويات | DW | 16.05.2023

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بيئة ومناخ

أفكار ومبادرات "عابرة" لإيجاد حلول لمشاكل البيئة في تونس

الأمن الغذائي وشح المياه وإعادة التصنيع ـ هذه الموضوعات وأخرى كانت في صلب مشروع أكاديمية دويتشه فيله الذي نُظم مؤخرا في تونس، تحت شعار"مبادرات عابرة ومجموعات تفكير".

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    مجموعة تفكير ومبادرات "عابرة" في تونس

    أكثر من 122 صحفية وصحفي وخبيرات وخبراء ورجال أعمال وشباب التقوا لبحث مشاكل البيئة في تونس ولإيجاد حلول لها. المشاركة أمينة جبلي حصلت على منحة.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    الخطوات الأولى

    في التاسع من فبراير بدأت مجموعة التفكير عملها بحفل افتتاح.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    لماذا نحن في حاجة إلى صحافة البيئة؟

    لدى حفل الافتتاح بحث الخبراء والخبيرات حمدي حاشد وحنان زبيس ونضال عطية (من اليسار إلى اليمين) أهمية صحافة العلوم والدور المهم للصحفيين المختصين في البيئة، هنا مع مقدمة البرامج سرين بن سعد أكاديمية دويتشه فيله ( أقصى اليسار)

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    مجموعة التفكير العابرة

    أثات مجموعة التفكير مستدامة وتم إنتاجها من طرف مشارك تونسي في المشروع

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    تصميم المشروع

    مجال العمل ( وتصميم المشروع المناسب) تم إنجازهما حسب رغبات وأفكار المشاركين. وتم تنظيم لقاء لمدة يومين في سبتمبر 2022 في تونس.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    أفكار وإلهام

    أثناء "يوم اللجنة الممتاز" في فبراير تبادل المشاركون والخبراء الأفكار. وخلال أمسيات عرض الأفلام لمجموعة التفكير تم الكشف عن العديد من الأفلام الوثائقية حول البيئة وحصل تعريف بأسلوب القصص.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    التقاء حول الفكرة

    مشاركات ومشاركون أمام شعار العمل بعد جولة تدريبية حول صحافة العلوم والصحة. إعداد: جينا كلاينفورت/م.ا


  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    مجموعة تفكير ومبادرات "عابرة" في تونس

    أكثر من 122 صحفية وصحفي وخبيرات وخبراء ورجال أعمال وشباب التقوا لبحث مشاكل البيئة في تونس ولإيجاد حلول لها. المشاركة أمينة جبلي حصلت على منحة.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    الخطوات الأولى

    في التاسع من فبراير بدأت مجموعة التفكير عملها بحفل افتتاح.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    لماذا نحن في حاجة إلى صحافة البيئة؟

    لدى حفل الافتتاح بحث الخبراء والخبيرات حمدي حاشد وحنان زبيس ونضال عطية (من اليسار إلى اليمين) أهمية صحافة العلوم والدور المهم للصحفيين المختصين في البيئة، هنا مع مقدمة البرامج سرين بن سعد أكاديمية دويتشه فيله ( أقصى اليسار)

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    مجموعة التفكير العابرة

    أثات مجموعة التفكير مستدامة وتم إنتاجها من طرف مشارك تونسي في المشروع

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    تصميم المشروع

    مجال العمل ( وتصميم المشروع المناسب) تم إنجازهما حسب رغبات وأفكار المشاركين. وتم تنظيم لقاء لمدة يومين في سبتمبر 2022 في تونس.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    أفكار وإلهام

    أثناء "يوم اللجنة الممتاز" في فبراير تبادل المشاركون والخبراء الأفكار. وخلال أمسيات عرض الأفلام لمجموعة التفكير تم الكشف عن العديد من الأفلام الوثائقية حول البيئة وحصل تعريف بأسلوب القصص.

  • Tunesien Veranstaltung Pop Up Think Tank Tunis

    التقاء حول الفكرة

    مشاركات ومشاركون أمام شعار العمل بعد جولة تدريبية حول صحافة العلوم والصحة. إعداد: جينا كلاينفورت/م.ا


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