أفكار ومبادرات "عابرة" لإيجاد حلول لمشاكل البيئة في تونس

أفكار وإلهام

أثناء "يوم اللجنة الممتاز" في فبراير تبادل المشاركون والخبراء الأفكار. وخلال أمسيات عرض الأفلام لمجموعة التفكير تم الكشف عن العديد من الأفلام الوثائقية حول البيئة وحصل تعريف بأسلوب القصص.