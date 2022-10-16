أفكار ومبادرات "عابرة" لإيجاد حلول لمشاكل البيئة في تونس
الأمن الغذائي وشح المياه وإعادة التصنيع ـ هذه الموضوعات وأخرى كانت في صلب مشروع أكاديمية دويتشه فيله الذي نُظم مؤخرا في تونس، تحت شعار"مبادرات عابرة ومجموعات تفكير".
مجموعة تفكير ومبادرات "عابرة" في تونس
أكثر من 122 صحفية وصحفي وخبيرات وخبراء ورجال أعمال وشباب التقوا لبحث مشاكل البيئة في تونس ولإيجاد حلول لها. المشاركة أمينة جبلي حصلت على منحة.
الخطوات الأولى
في التاسع من فبراير بدأت مجموعة التفكير عملها بحفل افتتاح.
لماذا نحن في حاجة إلى صحافة البيئة؟
لدى حفل الافتتاح بحث الخبراء والخبيرات حمدي حاشد وحنان زبيس ونضال عطية (من اليسار إلى اليمين) أهمية صحافة العلوم والدور المهم للصحفيين المختصين في البيئة، هنا مع مقدمة البرامج سرين بن سعد أكاديمية دويتشه فيله ( أقصى اليسار)
مجموعة التفكير العابرة
أثات مجموعة التفكير مستدامة وتم إنتاجها من طرف مشارك تونسي في المشروع
تصميم المشروع
مجال العمل ( وتصميم المشروع المناسب) تم إنجازهما حسب رغبات وأفكار المشاركين. وتم تنظيم لقاء لمدة يومين في سبتمبر 2022 في تونس.
أفكار وإلهام
أثناء "يوم اللجنة الممتاز" في فبراير تبادل المشاركون والخبراء الأفكار. وخلال أمسيات عرض الأفلام لمجموعة التفكير تم الكشف عن العديد من الأفلام الوثائقية حول البيئة وحصل تعريف بأسلوب القصص.
التقاء حول الفكرة
مشاركات ومشاركون أمام شعار العمل بعد جولة تدريبية حول صحافة العلوم والصحة. إعداد: جينا كلاينفورت/م.ا
مجموعة تفكير ومبادرات "عابرة" في تونس
أكثر من 122 صحفية وصحفي وخبيرات وخبراء ورجال أعمال وشباب التقوا لبحث مشاكل البيئة في تونس ولإيجاد حلول لها. المشاركة أمينة جبلي حصلت على منحة.
الخطوات الأولى
في التاسع من فبراير بدأت مجموعة التفكير عملها بحفل افتتاح.
لماذا نحن في حاجة إلى صحافة البيئة؟
لدى حفل الافتتاح بحث الخبراء والخبيرات حمدي حاشد وحنان زبيس ونضال عطية (من اليسار إلى اليمين) أهمية صحافة العلوم والدور المهم للصحفيين المختصين في البيئة، هنا مع مقدمة البرامج سرين بن سعد أكاديمية دويتشه فيله ( أقصى اليسار)
مجموعة التفكير العابرة
أثات مجموعة التفكير مستدامة وتم إنتاجها من طرف مشارك تونسي في المشروع
تصميم المشروع
مجال العمل ( وتصميم المشروع المناسب) تم إنجازهما حسب رغبات وأفكار المشاركين. وتم تنظيم لقاء لمدة يومين في سبتمبر 2022 في تونس.
أفكار وإلهام
أثناء "يوم اللجنة الممتاز" في فبراير تبادل المشاركون والخبراء الأفكار. وخلال أمسيات عرض الأفلام لمجموعة التفكير تم الكشف عن العديد من الأفلام الوثائقية حول البيئة وحصل تعريف بأسلوب القصص.
التقاء حول الفكرة
مشاركات ومشاركون أمام شعار العمل بعد جولة تدريبية حول صحافة العلوم والصحة. إعداد: جينا كلاينفورت/م.ا