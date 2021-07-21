 أفكار جديدة لمركز المؤتمرات الدولي في برلين | يوروماكس | DW | 24.10.2021

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يوروماكس

أفكار جديدة لمركز المؤتمرات الدولي في برلين

صرح مركز المؤتمرات الدولي في برلين يبدو وكأنه آلة ضخمة. لكن المبنى المثير للجدل ملوث بالأسبستوس ولم يستخدم منذ سنوات. والآن يريد الفن أن يبتكر أساليب جديدة للاستفادة منه.

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