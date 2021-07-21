أفكار جديدة لمركز المؤتمرات الدولي في برلين

أكاديمية الفنون ببرلين تكرم المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو

حصل مخرج فيلم "تمبكتو" الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على جائزة كونراد فولف عن مجمل أعماله، وهي الأفلام التي تعكس تجارب غنية في مالي أو موريتانيا أو موسكو.