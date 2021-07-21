أفكار جديدة لمركز المؤتمرات الدولي في برلين

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صرح مركز المؤتمرات الدولي في برلين يبدو وكأنه آلة ضخمة. لكن المبنى المثير للجدل ملوث بالأسبستوس ولم يستخدم منذ سنوات. والآن يريد الفن أن يبتكر أساليب جديدة للاستفادة منه.
تتركز فلسفة المهندس المعماري الشهير دانيال ليبسكيند على إثارة أعماله للمشاعر. يشيد الفيلم بإنجازات فنان أحدثت ضجة في جميع أنحاء العالم مثل تصميم المتحف اليهودي في برلين ومركز التجارة العالمي الجديد.
حصل مخرج فيلم "تمبكتو" الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على جائزة كونراد فولف عن مجمل أعماله، وهي الأفلام التي تعكس تجارب غنية في مالي أو موريتانيا أو موسكو.
أخذ الفنان مراد سبيع الملقب بـ"بانكسي" اليمن على عاتقه توثيق فضائع الحرب في بلاده، وهذا ما أكد عليه وجسده خلال حضوره مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان بلوحات جدارية توثق كيف أن "أهوال الحرب تبتلع كل شيء".
بعد أن كانت خاوية بسبب جائحة كورونا، تتيح مبادرة للزوار الاستمتاع باكتشاف المقتنيات الأثرية والفنية في جزيرة المتاحف في العاصمة الألمانية برلين.
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