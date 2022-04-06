أفكار جديدة ضد الوباء

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لقد وضع الوباء الناس أمام تحديات جديدة، فكانت هناك حاجة إلى أفكار جديدة أيضًا. في هذه الحلقة نرى كيف يكافح الخبراء والأشخاص العاديون الفيروس بطرق مبتكرة.
بعدما أودت جائحة كوفيد بحياة ما يقرب من 5,5 مليون إنسان يخشى المسؤولون في منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي "تسونامي"، من الإصابات بفيروس كورونا وخصوصا بالمتحورة أوميكرون، لانهيار الأنظمة الصحية في عدة دول.
أبدت الحكومة الألمانية تحفظها حيال اقتراح واشنطن بتعليق براءات الاختراع للقاحات كورونا، مبينة أن الأمر لا يتوقف على براءات الاختراع فقط، بل هناك عوامل هامة أخرى. فيما أبدى الرئيس الرئيس الروسي انفتاحه على الفكرة.
مع ختام سنة 2020 نستعرض أبرز الاختراعات والمبادرات العربية التي خرجت للنور في محاولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية وفردية: روبوتات في تونس ومصر، تعليم عن بعد في دول عدة، ومبادرات إنسانية أخرى.
من رحم الكوارث تنبثق الأفكار الخلاقة والإبتكارات، فلطالما ساهمت الأزمات والكوارث في تطور مجتمعي؛ علميا وثقافيا، ويأتي تفشي فيروس كورونا ليحرك عجلة الابتكارات، فكيف تساهم هذه كارثة في دفع العلماء نحو تحقيق أقصى إمكانيتهم؟
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