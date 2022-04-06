 أفكار جديدة ضد الوباء | DW الأخبار | DW | 07.04.2022

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DW الأخبار

أفكار جديدة ضد الوباء

لقد وضع الوباء الناس أمام تحديات جديدة، فكانت هناك حاجة إلى أفكار جديدة أيضًا. في هذه الحلقة نرى كيف يكافح الخبراء والأشخاص العاديون الفيروس بطرق مبتكرة.

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